又是一年清明節，門前田野裡的油菜花像一匹匹金黃的緞子，在和風中飄忽招搖，濃郁的芳香熏得人有些發暈。忽然，我看到一個瘦弱的老婦女，提著一個小袋子，從油菜花間的小道上向我家緩緩走來。

近了，近了，她來到我面前，打量一下後輕輕問我：「這是閨姐的家不？閨姐在家嗎？」閨是我母親的名字。母親聽到有人叫她，從房裡出來了。看到這名瘦弱的婦女，母親遲疑了一下後突然大叫道：「這不是菊嗎，妳怎麼回來啦？」

是菊嗎？我依稀想起來了，她就是我童年小夥伴菜花的娘呀！可惜的是，當油菜花開得正盛的時候，她生命的花朵卻過早凋零了。那時，她才只有七、八歲，我記不清她的相貌，唯一的印象就是，她穿著一件淺黃色的舊花衣，整天馱著一個和年齡極不相稱的大背簍，牽著弟弟到處去打豬草。

她是我鄰居洪會伯的女兒，家裡很窮。雖然洪會伯是老實人，窮得甚至有些窩囊，但打起老婆來卻一點也不含糊。由於經常挨打，菜花娘生了她弟弟後，便回到娘家改嫁了。菜花雖然很小，卻勤快聽話，幫著做完家務後，便牽著弟弟到處去打豬草。

那是油菜花開得正旺的季節，油菜田裡，花叢下的草綠油油的，十分鮮嫩。大人這樣說，聞多了油菜花的香味，會得腦膜炎。那時，腦膜炎幾乎就是不治之症，所以沒人敢去油菜田裡打豬草。不知是一大背簍草很難打滿，還是不知道這些，菜花常常叫弟弟在田邊玩，自己則鑽到密密的油菜田裡打草。油菜很高，飄落的花蕊沾得滿身都是，菜花似乎也成了一株瘦弱的油菜。

那天黃昏，菜花駝著沉甸甸的背簍，吃力地回來了。洪會伯還沒回家，換在平時，她要去搞晚飯的，但她確實很累，便到我家對我母親說：「閨姨，我有點頭昏，在妳這裡睏一下。」說完便倒在我家灶前的長凳上。母親正忙，哦了一聲，沒有在意。

要吃晚飯了，菜花還躺在長凳上，一動不動的，母親叫她也不應，上前摸了摸她的額頭，滾燙滾燙的。母親覺得有些不對頭，扒開她的眼睛，已經翻白了，不由大驚道：「菜花恐怕得了腦膜炎吶！」母親十分焦急，連忙叫洪會伯過來，催他趕快把菜花送到醫院。

吃過晚飯不久我就睡了，不知道洪會伯是怎樣把菜花送到醫院的。第二天清晨，睡夢中我聽到洪會伯在「伢呀囡呀」的乾嚎。母親輕輕地嘆息：「多好的一個伢崽，就這樣走掉了。」我連忙爬了起來，看到菜花被一條竹床抬回來了，上面蓋著一塊白布。我知道，菜花這朵可憐的小花，已經悄然墜下了枝頭。

懵懂間，我第一次有了對死亡的感覺。這時，田野裡的油菜花突然間變得靜默起來，天地間似乎一切都靜止了，只有抬著菜花的竹床緩緩在油菜花的小道間緩緩移動……。

菜花只有七、八歲，我們那裡叫打短命，只是隨便找個地方掩埋一下，沒有墳頭，當然不會有人給她掃墓。我至今不知道她埋在哪兒，我問過她弟弟：「還記得你姊菜花嗎？」他點了點頭。「知道她埋在哪兒嗎？」他木然地搖搖頭，不知道。

菜花走了，洪會伯還是老樣子。由於沒人關心，她弟弟動不動就出走，最後不知跑到哪裡去了。前幾年，洪會伯也過世了，村裡恐怕沒人記得菜花了。只是母親偶爾問我：「雙，你還記得菜花嗎？」我點點頭，耳邊彷彿聽到了菜花說的最後一句話：「閨姨，我有點頭昏，在妳這裡睏一下。」菜花的離去，給我留下了深刻的記憶，以致每年油菜花開的時候，我彷彿在飄忽的花田裡看到了她的影子。

洪會伯一家都不在了，菜花的娘回來幹嘛？我有些好奇。和母親聊了一會兒後，她便嚅囁地問：「閨姐，知道我的菜花埋在哪兒嗎？」哦，我明白了，清明節到了，她是來看自己女兒的，怪不得她的小袋子裡放了幾支不太精美的清明花呢。頓時我的眼睛模糊了，這麼多年了，可憐的菜花，還有一個人一直把妳記掛在心頭。

我沒有聽清母親是怎樣回答菊的，沒過多久，她便走了，是低著頭流著淚走的。是呀，這麼多年了，即使是清明節，誰會記得那個過早凋零的生命？誰會在意這名可憐的母親？突然，一份莫名的憂傷漫上我的心頭，我的眼裡模糊了，一同模糊的，還有田野裡那成片成片飄忽不定的油菜花，以及油菜花間的小道上，慢慢遠去的菜花她娘的背影。