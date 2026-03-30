每個時代都有它的流行風潮，讓人不得不臣服於「風行草偃」之下。在吹過我年幼期的狂風勁雨裡，最「瘋」者莫過於李小龍 與梁山伯。

今年二月美國郵局發行Bruce Lee紀念郵票（見圖），我從不集郵，竟急急趕去郵局購買，想見李小龍在我心裡留下的印痕挺深。

郵票裡的李小龍一如往昔，凌厲似閃電般的側踢動作「李三腳」，懸盪在空中，背景配以三橫勁道十足的黃色筆速，就好像空間的氣流跟著李小龍的飛快腳速前進，也好像我們童年時跟著李小龍耍帥。

李小龍真如武俠小說裡一個不世出的英雄走入現代，替我們民族伸張一口怨氣，帶領著孩子們的幻想與憧憬向前衝，為童年帶來許多朝氣和歡快。

我和哥哥一起迷李小龍，等不了李小龍的電影至小鎮放映，哥哥騎著摩托車載我趕赴高雄市看首映。排隊的人龍轉了幾圈彎，買到票看完電影已然深夜，回家雖被父親痛罵一頓，夢裡繼續拳來腳往。

看完電影還不夠，武術夢得延續。除了仿效各種李小龍的武打招式，我用繩索和木棍自己做雙截棍，不但自己用，也替小夥伴們準備此「攻防武器」。

李小龍的龍捲風助我Tomboy（假小子）的習氣發揮得淋漓盡致；而凌波演的梁山伯與祝英台，又牽出我的多情善感。

我一共看了九遍梁兄，回回痛哭流涕。那時個頭小，坐在電影院的座椅裡看不全電影畫面，看不多久，就爬到椅子邊的扶手把上坐著，腳踩在座椅上，提高自己的視線。感謝同看電影的人，從來沒有人罵這小女孩不懂事，擋住別人的視野。

每當電影中的梁兄笑，我也開懷笑；梁兄哭，我也哭得涕泗橫流，聲震四周。有次我哥和我一塊看梁兄，他說我在大肆宣洩情緒的時候，許多人朝我們這邊望，害他很沒面子。

看了九遍的電影，台詞背得滾瓜爛熟，現在還能記住許多。當然也刺激了模仿欲，拿了被單和特大號的衣物往身上披當水袖，無論走梁兄跨步或小姐款步，甚至四九的唱功，樣樣精通。對著鏡子自演自說，或和玩伴一起對戲，消磨了南台灣漫漫之酷暑。

那時節，買一張風行電影的影票是一票難求，可看電影前的興奮等待、擠人潮的熱絡、一面欣賞電影一面舔雪糕的滿足、看畢電影的種種模仿與消閒，在在都是目前看電影得不到的趣味。

物資匱乏卻也單純的年代，一點也難不倒我們尋找生活的興味，反而養成一切靠自己「發明」找替代，腦力活潑，體能健旺。

或許手機下的童年自有屬於他們的歡樂，只是我們這代難能體會；如同現在我們是手機下的老年，亦與我們父母輩的很不一樣。可每每我與自己的孫輩相處時，總希望將自己以為最棒的生活趣味感染他們。銜接過去與當下，是我以為一種圓滿的處事準則。