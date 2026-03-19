手寫日記七十年(下)

滑翔學校學習結業，正趕上國家遭遇三年自然災害，國防體育被迫停止發展，開封市體委原準備在市南郊買地建機場的計畫也因此泡湯，我被安排到跳傘俱樂部工作。剛開始我還可以跳傘和開升降機，之後因為糧食緊缺都吃不飽飯，領導決定在傘塔周圍開墾種地，跳傘訓練被迫停止。

一九六六年中國發生了文化大革命，在文革期間發生的驚天動地大事件，我都如實記錄在日記中。

本人自幼喜愛文體活動，從學生時代到工作崗位，多次參加文藝演出和體育比賽活動。一九六五年參加開封市文藝匯演，曾獲得創作、演出一等獎。幾十年來我一直堅持體育鍛鍊，跳傘、游泳、籃球、乒乓球等等，曾參加單位一百米游泳比賽，任單位女子籃球隊長，一九八五年曾獲得單位乒乓球女子單打冠軍；退休前五十多歲在單位兩次舉辦的自行車越野比賽中都取得了第一名。這些經歷我做了如實記錄。

二○○○年我退休後，即去看望三年前來美國的大兒子。剛來美十多個月，突然接到老伴要求我馬上回國的電話，他因背部長個腫瘤需要做手術，但生性膽小，擔心下不了手術台……。兒子給我買了最快的機票，即二○○一年九月十一日上午九時十分飛往北京的航班。當日所乘班機一直到九時四十分才滑向跑道，正加油門即將升空的千鈞一髮之際突然停飛，下了飛機才知道，剛剛美國發生了震驚世界的九一一恐怖事件，真是有驚無險。

近年來我陸續在世界日報 發表文章百餘篇，得益於我常年堅持手寫日記，我於二○一二年及二○一四年，由世界日報編輯出版了兩篇拙著「悠悠鄉思」和「如玉琴心」。

二○一九年暑假期間，兒子帶我們環美自駕遊，歷時三十八天，遊覽了美國的名山大川，讓我開了眼界，增長了知識。旅遊途中所見所聞，也都記錄在日記中。

近年來我寫日記的內容，最多的就是外孫女成長史。二○一三年出生的外孫女性格活潑開朗，愛好廣泛，二胡、模特、舞蹈等等都涉獵。她多次參加二胡、模特等大型比賽，並多次獲得大獎，這些精采過程也全部都寫進了我的日記。

如今科技飛速發展，AI人工智能 無所不能，手寫日記之人可能已寥寥無幾。我覺得手寫日記有著博客代替不了的地方，手寫的心靈療癒作用大大勝於社交網站。根據手寫日記的人大腦掃描結果證實，他們不容易出現情緒問題；手寫日記對壓力紓解非常有效，有助於心理健康。

手寫日記已成為我生活中不可或缺的一部分，它不僅讓我的生活更加充實，同時也煥發了我的青春。如今我已年逾八旬，身體健康，吃得下，睡得香，還經常參加社會活動及和外孫女同台演出，真是愈活愈年輕了。我的人生宗旨是活到老學到老，生命不息寫作不止，將手寫日記進行到底。

世報50周年