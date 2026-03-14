我第一次飲早茶，是跟著父親去的。那時候講究「一盅兩件」，父親點一壺普洱，蝦餃加叉燒包，從不多點。茶壺是舊的，壺嘴有細小缺口，熱水一沖，茶香慢慢爬出來。桌上鋪著白紙，邊角捲起，早就被茶水浸黃。父親坐下後的第一件事，是把茶壺蓋輕輕揭開一點，我後來才知道，這是在告訴伙計，可以續水了。

那時的茶樓，總有一種說不清的味道，不是點心香，而是潮濕木頭、蒸氣和報紙油墨混在一起的氣息。父親看「羊城晚報」，從頭版翻到副刊，翻頁時總要把折痕壓平。我坐在對面，看窗外街口的自行車一輛輛多起來。

一壺茶可以坐很久，點心涼了沒人催，茶淡了，伙計自然提著鐵壺過來，「滋啦」一聲，水注進杯裡，什麼都不用問。那時的早茶，是用來耗時間的，不是浪費，是心安理得地耗著。茶葉單一，菊花茶、菊普茶最常見，一壺茶往桌上一放，便能耗掉半個上午。手推車緩緩穿過桌間，點心可以慢慢挑，時間也慢得讓人心安。

後來我自己開始飲早茶，還是那些茶樓，卻漸漸變了。手推點心車慢慢少了，改成在點心單上畫出所需，一次性送上桌，速度快了，卻少了幾分挑選的樂趣與隨意。再後來，甚至可以用手機點單，茶香依舊，但時間精確得像被計時，人們的作息被壓縮，隨意與等待，都慢慢退場了。點心的樣式愈來愈精巧，名字也好看，卻再沒人慢慢等它涼。

茶的變化也很明顯，菊花茶、菊普茶還在，卻多了鐵觀音、各類花茶，每個人都有自己的一壺茶和一壺開水，自己沖泡，服務員只負責加水。這一小壺茶，成了個人節奏的象徵，也讓同一張桌上的人各自活在不同的時間裡。我注意到一個細節：如今，已經很少有人再去揭壺蓋了，茶喝完就算了，因為沒人打算久坐。舊茶樓一間間消失，原來的地方換成裝潢明亮的新酒樓，冷氣充足，玻璃珵亮，菜單厚得要翻好幾頁。

我也開始在這樣的地方飲早茶。談事、見人、請客，大多約在早茶，時間早，不傷和氣，茶在滾，人不易翻臉。一頓早茶，可以談成不少事情，也可以把話說到剛好停住。桌上從不缺點心，卻總覺得少了一點空餘，話講得直接，笑容拿捏得準確，茶壺就在桌上，卻很少再續第二輪。

有一次，我特意繞路，去了老城區一間還沒改造的茶樓。門口的字有些褪色，推門進去，地面依舊濕滑，點心單很薄，還是那幾樣。隔壁桌坐著幾個老人，白背心，塑料拖鞋，一壺茶放在中間，點心只剩半籠，他們不急著走，有人看報，有人發呆，有人什麼都不做，只是坐著。那一刻，我忽然想起父親當年揭開壺蓋的動作，那不是為了喝更多的茶，而是在告訴這個早晨：我不趕時間。

後來我才慢慢明白，早茶真正變的，從來不只是點心，也不只是茶樓，而是我們不再捨得把時間放在那裡。從前，一頓早茶，是一天裡最寬鬆的部分；如今，它更像被精確安放的一段社交時段。可老廣州最動人的地方在於，它從不拒絕變化，也不急著告別過去。新茶樓照樣滿座，舊茶樓依舊開門，它只是默默留著那幾張舊桌子，給還記得怎麼「坐」的人。

有趣的是，在海外的廣式早茶，手推車依舊緩緩穿過每一桌，蝦餃、鳳爪像從未離開老廣州一樣，茶香仍慢慢飄開。那一刻你才明白，真正的早茶，不只是點心和茶，而是被時間輕輕守著的生活。