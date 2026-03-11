童年的遊樂時光（上）

在一九五○年代的台灣眷村裡，很少有人買玩具。孩童們玩的遊戲多半不需花錢，大家從生活裡便可就地取材，尋出種種充當遊戲的道具，或發明不需要道具的遊戲。那是一個物資貧乏，但人們想像力和創意卻非常豐富的時代。

當時的孩童遊戲經常體現在群體互動與身體活動。我還記得放學後常與一群赤腳大仙的同伴們胡混，我們不畏風，不畏雨，也不懼炎陽酷暑，在鋪滿碎石的跑道上追逐，就算腳底燙出了水泡，扎到了碎玻璃，也覺得值。

我們像是一群任性妄為的野孩子，把握每個機會，只顧嬉戲而不擔心課業。遊玩讓我們感到快樂、幸福和滿足。

事實上，孩童們愛遊玩的本性是天經地義的。我們雖曾玩過無數種遊戲，卻都不夠深入，也不曾想去精進到更上一層的境界。這些遊戲的經歷卻伴隨我們童年的成長，留下難以忘懷的回憶。

我喜歡每天早晨的感覺，一面吃著早餐，一面在頭腦裡盤算著當天要與誰玩，及如何玩，希望最好能由清晨玩到黃昏。遊玩是必須的任務，各式的遊戲是每一天的期盼，也為我的生活注入無窮的動力和激情。我迷戀遊玩，可以不吃不喝，只顧著玩，不到天黑不回家。玩過癮了，晚上做夢都是香甜的，偶爾夢到嬉戲精采處還會不禁失笑。

我無法想像那些不愛玩的人，是何等的可憐無趣。我對某些不准小孩遊玩的長輩，怨他們無同理心，而視之如寇讎，殊不知那樣可能會泯滅掉孩子們的童心與童趣。然而，父母親對我的學業也有所要求，因此我最羨慕那些會玩而功課又好的同學。

遊玩時，我們經常會在大自然裡尋找靈感與創意，並發揚可再利用物質的剩餘價值。我們從不擔心沒有東西可玩，只在意老師給的功課太多而耽誤了遊玩的時間，或被學習耽擱得太晚，而所有的玩伴都被叫回家去吃晚餐以致落單。

在那個年代，社區環境相當安全。在眷村的住宅巷口、三合院、甘蔗田、校園和公園都是我們遊樂活動的場地，大人們從不擔心小孩會遭壞人綁架或勒贖。廣場上常可見到一群小朋友們玩跳繩、捉迷藏、老鷹捉小雞和騎馬打仗，好不熱鬧。

父母師長也會立一些規矩，設置遊戲的禁忌。有一年，鄰居的小哥去河裡游泳而不幸發生意外，從此，我們不再被允許到水邊遊玩，包括去池塘旁釣魚。

打彈珠和玩紙牌曾是大夥最風靡的遊戲之一，當我們走路時，褲口袋裡裝滿的彈珠發出摩擦撞擊聲響，還有用橡皮筋扎成一落落紙牌，把口袋撐得鼓鼓的，都能充分炫耀著我們的玩家身分。師長們卻告誡我們說，這些玩意具有賭博性質，怕我們會玩物喪志，不可自拔，因此嚴禁。

有一些有創意的師長，引導我們將遊玩與學習結合。當我們學懂了虹吸現象的原理後，回家自己做實驗，利用虹吸現象產生的壓力差，將滿滿大杯水用細管導引流向低處的空杯；我們也勤練繞口令以加強口語能力；我們又嘗試各種結繩方法，以增加立體空間的概念。我們還投入時間和金錢去採桑葉養蠶，觀察蠶寶寶吐絲結繭，見證蠶的生命循環周期。

最簡單的自製玩具，是紙做的飛機和帆船。摺紙的功夫對我們而言是家常便飯，取出廢舊的筆記本，撕下一張張印著格子的書頁，摺疊出各式飛機，下課時，大夥聚集在操場上，比誰的飛機能飛得又高又遠又久。在滂沱大雨後滿是激流的水塘邊，我們迅速摺了幾艘帆船，還要為帆船找尋渡客，幾個玩伴匆匆裝上幾隻身不由己的小螞蟻和蚯蚓，送牠們到彼岸。

童年時的遊戲男女有別。男生們總是太狂野，喜歡玩一些既刺激又有危險性的遊戲：我們會玩丟石頭比準，比誰跑得快、跳得遠、走窄牆、跳高處、爬竿、玩雙槓、比膽量。我的同伴裡有些愛惡作劇的傢伙，會不時抓著毛毛蟲、金龜子和蟋蟀去嚇唬女生，也許他們嫌女生們太文靜，總愛玩跳橡皮筋、跳格子或丟沙包，很難找到一些男女皆宜的遊戲。

雖然我從小就喜歡和女生玩，卻要口是心非地否認，我害怕被同伴們嘲笑說「羞羞羞，男生愛女生」。大家似乎都很有默契，在課間活動跳土風舞時，不願與女生直接牽手，而總是拿支鉛筆，各握一端以免尷尬。（上）