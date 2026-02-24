新冠病毒疫情煙消雲散不久，我與妻子便扛起行囊回國返鄉，探望四年多未謀面的老父老母、兄弟姊妹及親朋好友。幾個同屆知青夥伴聞聽我歸來，盛邀我到一家酒店暢敘友誼，從中我進一步知曉知青戰友小王和老邵，被可惡的新冠病毒帶「走」的淒慘經過。

十年前，我在東北家鄉廣播媒體從業時，一同上山下鄉的知青夥伴建了一個微信 群，取名叫知青戰友。十多名關係尚好的知青，每年都相聚兩、三次，平日誰家有個大事小情，戰友們更會主動登門賀喜幫忙。

小王和老邵是男知青中的特殊人物。小王下鄉時依靠能說會道，落戶生產隊養豬場，躲開了「臉朝黃土背朝天」的農田勞作。知青返城後，他又在其父親的庇護下，混進了安裝工區鉗工班，並在鉗工班工作的半年多裡，將班裡唯一未婚的姑娘小潘情感點燃了；隨後不久，在同屆知青中第一個娶妻成家，贏得眾夥伴戰友傾慕與讚賞。

不料，溫馨快樂的小日子僅僅過了十餘年，國企改革重組大潮湧入東北區域，小王與大多數職工被迫下崗失業了。無可奈何花落去，小王成為轄域社區四零五零人員，每月只領得幾百元生活費。偏偏這時，他的身體因過往歲月偏愛飲酒，患上胰腺胃腸等疾患，每個月都要上醫院尋醫問藥。這種境況之下，疾患一旦有所好轉，他還會捧起酒杯暢飲二兩。結果，身體再度亮起紅燈，不得已又跑進醫院掛點滴療養幾天。

他媳婦氣恨不已，但又無可奈何，常用的對抗辦法是怒氣沖沖回娘家。小王見此愈加放蕩無忌了，每天除了早餐之外，中午和晚上皆是昂首挺胸對酒當歌。還好，醉生夢死之中竟混到了退休年齡。

只是令人遺憾，領到退休金 不足兩年，新冠肺炎病毒蔓延到家鄉，體弱多病的小王中槍了，發燒、咳嗽，連續多日渾渾噩噩。社區領導聞之，將其居住的門洞釘上木板，不管何人，既不准進，也不准出。小王用手機與逃回娘家的妻女述說幾日衷腸後，悄無聲息地撒手人寰了。防控隔離關鍵期，社區特別規定只許五個親屬為他送葬，由此，小王在妻女及一哥兩妹護送下，走向了火葬場。

老邵和小王一樣，也是魂斷新冠病毒，有所差別的是結局更淒慘一些。老邵是我們同屆知青中的美男子，一米八左右，身強力壯，濃眉大眼，下鄉僅幾個月，就被同屆一個女知青纏住了。這名女知青端莊俊俏、眉清目秀，嚴格準確一點說，是兩個年輕人相互吸引喜歡，促成了新知青中第一對情侶戀人。從此，常見他倆出雙入對，一起回城市小家，一同返還知青點，男知青無不羡慕讚賞老邵：真厲害，下鄉沒幾天，就尋到了漂亮俊俏媳婦。

說來也算幸運，我們這屆知青在農村僅熬了兩年半，便隨知青大隊返城了。老邵回城參加工作不久，和漂亮的女知青結婚了，接著有了兒子。像大多數知青一樣，老邵在建築安裝企業剛工作十餘年，所在單位就被大東北的改革浪潮衝垮了。下崗後的老邵無奈學開車考駕照，當上私人計程車司機，收入有保障了，臉上便顯現了笑容。

只是沒有想到，老邵的漂亮媳婦患上了癌症 ，老邵帶妻子四處求醫，近乎花光家中積蓄，還是沒有拉住妻子訣別的手。妻子去世後，初中剛畢業的兒子跟隨一個親戚去了南方，跟著又藉旅遊之機飄洋過海到了海外。

老邵一個人苦熬幾載歲月，領到了退休金。不料，兩年後的新春佳節假期，新冠病毒窮凶惡極撲面而來，老邵在眾人躲疫、避疫當中不幸染疫。社區聞聽驚恐萬狀，如臨大敵，對其全方位監控。老邵頑強挺了幾日絕命於家中，一星期後親屬撬開房門，發現老邵的遺體。

聽過小王、老邵悲慘離世經過，身為曾經同甘共苦、戰天鬥地的知青夥伴，我心中升騰起陣陣感傷，情不自禁雙手合十，默念禱告：兩個知情戰友，一路走好。