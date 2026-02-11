作者（前排右）一九七三年與五羊雕像合影，後排左為作者母親，石像上可見攀爬的人。

廣州因有「五羊雕像」而有了別稱「羊城」。五○年代，當時市長朱光提議設計一座有地方特色的地標，廣州雕塑院幾名藝術家根據「仙羊下凡降福穗城」的傳說，創作了五羊雕像，領頭羊口含稻穗，遠視前方，其餘四羊環侍主羊，或依偎，或哺乳，或跪恩，畫面彰顯凝聚融洽，滲透和睦溫馨；五羊雕塑立於越秀山木殼崗，從此廣州別號「羊城」正式蓋章認定，傳至今天。

我家離越秀山很近，因此我與越秀山就有了緣分，與五羊也有了交集。

一九七三年夏天，我準備升讀四年級，父母帶我們三姊妹到越秀公園玩，來到木殼崗，在五羊雕像前留影。我第一次近距離接觸五羊，小孩子對動物都感興趣，我這個假小子也想爬上石像鑽羊腿，但懼母親在旁，不敢造次，看見一些大人在石像邊上竄下跳，陡生羨慕。照相完畢，父母帶我們離開，我一步三回頭，這一眼，開啟了我與五羊石像的淵源。

小學四年級，因為好動活躍、體型瘦長，被體育老師選送到越秀山體校培訓，母親當時很高興，想方設法買了一件市面奇缺的粉紅色運動衫給我，期望我可以在運動場上大有作為。可惜老師和母親都看走眼，我是空有標準體育生的皮囊，卻無半點競技爭勝之雄心。在越秀山田徑隊中，我個子偏高，成績趨下，腿長與速度完全不匹配，體育天賦差，還心不在焉，沒了興趣，缺乏動力激情便理所當然了。

越秀山體育場離五羊石像很近，我心總是記掛著石像上面幾隻小羊，總想尋機會與羊遊戲。當時教練每次訓練之間，都叫我們環繞越秀山跑步練體能，我與兩個志同道合的小夥伴總是偷偷離隊，竄到五羊雕像下，爬上羊身，在小羊身邊躍上跳下，躺在母羊肚子下偷懶，那裡凹了下去，極不易被人發現。我們會估計著時間，再跑回訓練場，田徑隊孩子較多，跑快跑慢的，教練也沒數，反正每次兩小時訓練，我都可以憑藉五羊窩點，「避難」半小時，母羊下光滑的石面，也有我身體打磨的功勞。

一年訓練班結束，不出意外，我離隊出局。母親有點失望，我卻暗自偷歡，然想到要與五羊離別，心有戚戚焉。

升上中學，就讀「廣州市第二中學」，恰好學校就在越秀山下，我得以與越秀山再接前緣，與五羊再度重逢。學校後山緊挨越秀山，我和幾個好動的同學經常課後就跑到後山捉迷藏、打游擊，在草叢中摸爬滾打數遍，竟發現有處破牆可直通越秀山。

這個世紀發現，可把我們樂壞了。以後下午四時三十分下課，我們放棄霸占球桌打乒乓球，一溜煙都跑到學校後山，撥開草叢，穿過危牆，徑直跑到五羊雕像下，猴爬上去，各尋佳地，仰天平躺，舒緩伸展，各人吹噓著自己或有或無的厲害經歷，有時會因為質疑、嘲笑而爭吵，只有講到老師們的缺陷時，大家才顯得空前團結，你一言我一語，盡吐苦水，把不喜歡的老師數落一番，直至唇乾舌燥，才心滿意足，嘻嘻哈哈翻爬下來，各自歸家。

第二天仍是如此。初中那幾年，五羊雕像儼然已成了我們的祕密據點，可憐五羊多年遭遇踐踏磨損，承受聒噪紛擾，也從不申訴，寬容待我如初見。

直到高中，我調到重點班，要參加高考 ，意識到要認真讀書求知，加上五羊也被作為文物雕塑，外圍設置鐵欄，不許遊人跨越攀爬，我從此告別五羊，回歸課室，沉浸書海，潛心攻讀，迎接高考。之後是考上大學，畢業就業，組織家庭，相夫教子，再也沒到過越秀山。

多年後，我帶著女兒重到越秀山，來到五羊雕塑下，望著圍欄內的雕像，目光停留在母羊肚下凹陷的那個地方，片刻石化，回想著當年的恣肆放浪，不禁莞爾，那是我的少年情懷，已一去不再，感慨良多。

五羊雕塑仍立在越秀山木殼崗，現已成為廣州市標誌性地標，各地遊人到廣州首選的打卡之地。故地如昨，哪堪回首，往事歷歷，都在心頭，朝花夕拾，欲說還休，一笑別過，歲月神偷。