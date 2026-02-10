我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

賞花憾事

丹梧
聽新聞
test
0:00 /0:00

自古有言：「山水沒有主人，得閒便是主人。」退休之後，或自由行，或參加旅行團，或搭遊輪、乘專列，除了遊遍中外名勝古蹟，還曾效法古人四處尋蹤覓景賞花。

梅花是愈冷愈開的名花，在新加坡打高爾夫時，聽到來自常熟張球友談及他赴太湖看梅花的情景，心中甚為嚮往。二○○七年冬機會來了，昆山王兄約我去太湖賞梅。由於花季每年不同，王兄特地到太湖西山當「花探」，看到梅花盛開，當天即打電話通告。當時身在廈門的我理當火速前往，奈何天冷感冒，休息了幾天才搭機出發。

抵達昆山隔天，王兄夫婦一早帶著我們前往西山「林屋梅海」，到達時只看到寥寥幾朵梅花殘株，一時想起孟浩然「春曉」的「夜來風雨聲，花落知多少？」真不敢相信才一周時間，花落如此。

正在林中嘆息時，突然看到一大雞群在花下徘徊，詢問之下才知道此雞叫「西山梅花雞」，肉質鮮美且帶有梅花香味，既然無緣看到滿園花色，只好買一隻梅花雞回家解饞。此賞花憾事之一也。

牡丹有草本與木本兩大種，草本叫芍藥，木本叫牡丹。傳說武則天曾在寒冬時酒醉，下「百花盛開」的詔令，百花皆從，唯獨牡丹傲骨抗旨，女皇大怒，貶之於洛陽。然而牡丹浴火重生，比之前更加艷麗奪目，成為花中之王。

素聞「洛陽牡丹甲天下，春風得意冠群芳」，二○一一年四月，與幾名當年在高雄鳳山當教官的戰友相約赴洛陽看花。抵達當天，導遊帶我們吃了一頓湯湯水水的「中原大餐」後，即往「神州牡丹園」賞花。

進園後，見到各式各樣、不同顔色的牡丹，稀稀疏疏地栽種在花圃間。記得牡丹之美在於花團錦簇，象徵富貴長春，而今只見含苞待放的花茱，心中難免失望。此時，導遊說我們比花季早到了一個禮拜，我們既無能效武則天下詔開花，只好繞園一周。此賞花憾事之二也。

在新加坡退休後，三個女兒均在美國念書、工作，我們每年花一個月時間回美探望。二○○八年，大女兒在喬治城醫學院接受專科訓練，二女兒在喬治梅森大學當心理諮詢師，兩人都住在華府附近。

久聞每年華府櫻花季吸引不少國内外遊客，又聞華府櫻花是日本人在二戰前所贈；華府看櫻是看花海伴隨著雄偉建築，東京看櫻是看人海在櫻花樹下飲酒作樂的氣氛，地方不同，背景不同，氛圍迥異。

為了看華府櫻花，我們特地於三月中抵達D.C.，從女兒住處維也納搭地鐵到「國家廣場」，出了地鐵站，走到「潮灣」，竟然看不到人山人海，也看不到夢想中的大片花海。原來櫻花比梅花或牡丹對氣候更加敏感，也許受地球暖化的影響，是年花季較早，致留下「無花空折枝」的感嘆。此賞花憾事之三也。

隔年，為了看華府櫻花，安排整個月住在女兒處，每天看花訊，在季節的正中央搭車前往，終於看見國家廣場遍地花海，在潮灣遙望「傑佛遜紀念堂」片片花影（見圖），多年追花夢一夕成真。

俗云：「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。」我曾因公務到荷蘭阿姆斯特丹，無意間看見遍地鬱金香；也曾因事路過東京，驚艷滿市櫻花，這些意外的經驗比汲汲營營安排的「太湖賞梅」、「洛陽看花」、「華府賞櫻」更令人愜意。看來人生在世，做事也好，賞花也好，一切隨緣便是。

華府 地鐵站 新加坡

上一則

新聞留下的烙印

下一則

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

延伸閱讀

塑料桶+木板 江蘇男「手搓」小船攜子遊太湖…慘了

塑料桶+木板 江蘇男「手搓」小船攜子遊太湖…慘了
夏威夷島櫻花節 2/7邀你賞花同樂

夏威夷島櫻花節 2/7邀你賞花同樂
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
42歲陳妍希離婚後狀態「大回春」旗袍美照辣出新高度

42歲陳妍希離婚後狀態「大回春」旗袍美照辣出新高度

熱門新聞

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00

受騙進行時

2026-02-05 01:00

甜蜜的驚喜

2026-02-03 01:00

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議