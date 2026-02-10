自古有言：「山水沒有主人，得閒便是主人。」退休之後，或自由行，或參加旅行團，或搭遊輪、乘專列，除了遊遍中外名勝古蹟，還曾效法古人四處尋蹤覓景賞花。

梅花是愈冷愈開的名花，在新加坡 打高爾夫時，聽到來自常熟張球友談及他赴太湖看梅花的情景，心中甚為嚮往。二○○七年冬機會來了，昆山王兄約我去太湖賞梅。由於花季每年不同，王兄特地到太湖西山當「花探」，看到梅花盛開，當天即打電話通告。當時身在廈門的我理當火速前往，奈何天冷感冒，休息了幾天才搭機出發。

抵達昆山隔天，王兄夫婦一早帶著我們前往西山「林屋梅海」，到達時只看到寥寥幾朵梅花殘株，一時想起孟浩然「春曉」的「夜來風雨聲，花落知多少？」真不敢相信才一周時間，花落如此。

正在林中嘆息時，突然看到一大雞群在花下徘徊，詢問之下才知道此雞叫「西山梅花雞」，肉質鮮美且帶有梅花香味，既然無緣看到滿園花色，只好買一隻梅花雞回家解饞。此賞花憾事之一也。

牡丹有草本與木本兩大種，草本叫芍藥，木本叫牡丹。傳說武則天曾在寒冬時酒醉，下「百花盛開」的詔令，百花皆從，唯獨牡丹傲骨抗旨，女皇大怒，貶之於洛陽。然而牡丹浴火重生，比之前更加艷麗奪目，成為花中之王。

素聞「洛陽牡丹甲天下，春風得意冠群芳」，二○一一年四月，與幾名當年在高雄鳳山當教官的戰友相約赴洛陽看花。抵達當天，導遊帶我們吃了一頓湯湯水水的「中原大餐」後，即往「神州牡丹園」賞花。

進園後，見到各式各樣、不同顔色的牡丹，稀稀疏疏地栽種在花圃間。記得牡丹之美在於花團錦簇，象徵富貴長春，而今只見含苞待放的花茱，心中難免失望。此時，導遊說我們比花季早到了一個禮拜，我們既無能效武則天下詔開花，只好繞園一周。此賞花憾事之二也。

在新加坡退休後，三個女兒均在美國念書、工作，我們每年花一個月時間回美探望。二○○八年，大女兒在喬治城醫學院接受專科訓練，二女兒在喬治梅森大學當心理諮詢師，兩人都住在華府 附近。

久聞每年華府櫻花季吸引不少國内外遊客，又聞華府櫻花是日本人在二戰前所贈；華府看櫻是看花海伴隨著雄偉建築，東京看櫻是看人海在櫻花樹下飲酒作樂的氣氛，地方不同，背景不同，氛圍迥異。

為了看華府櫻花，我們特地於三月中抵達D.C.，從女兒住處維也納搭地鐵到「國家廣場」，出了地鐵站 ，走到「潮灣」，竟然看不到人山人海，也看不到夢想中的大片花海。原來櫻花比梅花或牡丹對氣候更加敏感，也許受地球暖化的影響，是年花季較早，致留下「無花空折枝」的感嘆。此賞花憾事之三也。

隔年，為了看華府櫻花，安排整個月住在女兒處，每天看花訊，在季節的正中央搭車前往，終於看見國家廣場遍地花海，在潮灣遙望「傑佛遜紀念堂」片片花影（見圖），多年追花夢一夕成真。

俗云：「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。」我曾因公務到荷蘭阿姆斯特丹，無意間看見遍地鬱金香；也曾因事路過東京，驚艷滿市櫻花，這些意外的經驗比汲汲營營安排的「太湖賞梅」、「洛陽看花」、「華府賞櫻」更令人愜意。看來人生在世，做事也好，賞花也好，一切隨緣便是。