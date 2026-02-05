我的頻道

三年的疫情逼得我和太太只能在美國蝸居，去年八月我們展翅飛去上海會朋友，一起去旅遊是我們退休生活的主要內容之一。

去旅遊就會碰到叫車問題。在美國就只有兩家網約車公司，Uber和Lyft。到中國後，因為我年齡關係未通過視力檢查，所以自己不能開車，網約車成了我主要的出行工具。

中國的網約車不但有大哥大的滴滴公司，還有最大的旅遊平台攜程、做導航的高德地圖，連最大的送外賣的美團公司都兼做網約車業務，真是百花齊放，各顯神通。有的每次叫車會給你積分，積分多了還可換禮品；叫車時還有拼車的選擇，就是司機可順路帶其他人，故而車資最低，當然費的時間也最多；還有快車，那就是優先給你配車，免久等，價錢也貴一點。要有派頭也可叫豪華車，不但配車快，車內還配有瓶裝水及很整潔的內飾。花樣之多，可叫美國兩大網約車公司聽了汗顏。

旅遊的閒談中，勾起我十幾年前在上海叫車的遭遇，那是真一個令人唏噓不已的故事。

那時候沒有網約車，只有出租車，或叫計程車。一天我要出差去瀋陽談生意，須坐飛機從浦東機場出發，家離機場有一個多小時車程，可想不到一忙忘了提前打電話預約計程車。我直到當天早晨才想起車還沒叫，馬上打電話去大眾出租，無人接電話，又打去錦江，對方說暫無空閒司機。兩家最大計程車公司都不接單，我心中有些慌了。早晨是上班高峰，車輛緊張是必然的。

這時我急中生智，將一個大號的快遞紙箱拆了，利用它的瓦楞紙枝做了一個廣告牌，兩尺見方。我用粗的記號筆在箱上書寫：去浦東機場。

我拖了行李箱快步走去小區的大門口，站在路沿邊，向道路中的車流舉起我的廣告牌。我們小區對面是上海最大的一個居民小區康城，人口十萬，滾滾的車流不斷地從對面轉個彎出來，又從我們小區門口經過，我注意到那些計程車在擦過我時都會排隊放慢速度。

我等了才不到十分鐘，一輛計程車停到了我們小區門口的右角邊，車上一個男司機，還有一個年輕的女乘客。司機搖下窗問我，他必須先送那個女孩去地鐵站，然後再送我去浦東機場，行否？我說當然可以，去浦東機場本來就順路過地鐵站，於是我上了車。

到了地鐵站，女乘客沒付車資就下了車。我問司機：「你免了她的單？」司機說是的，才十元錢。對呀，我去機場車資是兩百元，兩百對比十，這是傻子都會做的選擇題。我心裡暗自得意，這原是我對路過小區的司機出的考題，題目很簡單，油水卻很大。

幾天後，等我出差回家，家裡的保母告訴我，隔壁的阿姨那天看見我在小區大門口舉牌，她悄悄地問我家保母：「你家的主人是啞巴嗎？」我聽到這話，悄然一驚，瞪大了眼晴注視著保母，我用手點點我的嘴巴，啞然失笑，保母也笑了。

但這件搞笑的事卻引起了我的深思，讓我警醒地告訴自己，凡事不要看到表象就輕易地下結論，要善於深思，多問幾個為什麼。

網約車 地鐵站 租車

