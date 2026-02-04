我的頻道

魯秋琴
在城市不斷翻新的節奏裡，有些地方悄悄被時間留下印記。位於佛利蒙的尼爾斯區（Niles），曾是鐵路與電影交會的重要節點，雖然昔日車站多已轉為住宅或社區空間，但在一處舊站遺址旁，一組青銅雕像靜靜佇立，為這片土地保存著旅人與家庭的集體記憶。

雕像描繪一個攜家帶眷的家庭：小男孩坐在行李箱上，身後夫妻與另一名小女孩，神情介於期待與不安之間。腳邊的老式皮箱與一隻家禽雕像，彷彿讓我們看見百年前的移民，帶著僅有家當，正要搭火車邁向未知的旅程。

這畫面呼應著尼爾斯的歷史軌跡。一八七○年，南太平洋鐵路延伸至此，尼爾斯成為交通樞紐。一九○一年落成的新站舍，在鐵路繁忙年代迎送無數通勤者與移民。隨著時代變遷，客運於一九四一年停止，車站轉為貨運用途，直至一九八八年修復遷至今日的尼爾斯廣場，成為「尼爾斯車站博物館」，持續守護鐵道記憶。

尼爾斯的故事不只於鐵軌。一九一二至一九一六年間，這裡曾是默片時代的重要據點——埃薩奈製片公司在此設立片場，拍攝大量西部片，喜劇大師卓別林更在此完成「流浪漢」。每年舉辦的「卓別林日」，至今仍吸引影迷重返，讓百年前的銀幕身影與今日社區生活奇妙相連。

從鐵路、電影到公路文化，尼爾斯的歷史層層疊加。一九三八年落成的「飛行A加油站」經修復後，成為骨董車聚會空間，延續中世紀美國公路風貌。漫步街區，骨董店、老建築與經典車款交織，譜成了穿越時光隧道的氛圍。

那組靜默的雕像象徵無數曾在此停留、轉乘、啟程的人生片段，後方的火車頭執著地載旅客，拖著行李、忐忑地奔向四方。對居民而言，雕像已是無聲的鄰居。

這座完成於二○一二年的青銅雕塑，由當地歷史保存者萊拉布林赫斯特出資推動，雕塑家馬里奧基奧多創作，重現一九○七年跨州鐵路車站場景，如今矗立在莫瑞與米慎大道交會處，成為尼爾斯最具象徵意義的公共藝術之一。我家離這裡不遠，卻總是匆匆路過，直到最近才放慢了腳步，停下來細讀歷史。這一小塊土地曾經是旅館，如今已改建成公寓，只有那雕像依舊忠實地訴說著那一個時代的故事。

城市不斷更新，建築可拆除重建，但記憶若被妥善保存，便能讓人與土地深刻連結。尼爾斯的火車不再進站，電影鏡頭也已遠走，但在博物館、老街區與靜默的雕像之間，關於遷徙、創業與追夢的故事，仍悄悄流傳。

不遠處，仍有列車經緯般穿過城北，鐵軌的節奏單調而深沉，像大地的心跳。我們停步，聽它轟隆隆地開往過去——那裡沒有AI，沒有演算法，只有行李箱拖過月台的聲音，咣咣噹噹，還在迴響。火車不再停靠，故事卻仍在。

