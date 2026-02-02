曾兩次到台灣，留下很多難忘的印象，其中兩地廟宇的差別，就很有意思。

大陸的廟宇莊嚴肅穆，晨鐘暮鼓、香火繚繞。廟宇中供奉的「神仙」雖然身分不同，但居室布局相似，無非是幾個面目猙獰的「力士」在大門兩側擔任保安，「副職神仙」在前殿大堂迎接拱衛，而「一把手神仙」則端坐在後面的大殿內，身旁還有幾個伺候的童子。抬頭看房頂，除飛簷處有幾個神獸外，整個屋頂乾乾淨淨。

台灣的廟宇則不同，最稱奇處在廟宇的屋頂上。只見各路神仙熱熱鬧鬧、不分流派、千姿百態、密密匝匝地擁擠在廟宇的屋頂上，嘻嘻哈哈地對著遊客搔首弄姿，很不嚴肅的樣子（見圖）。我不禁啞然失笑，不明白台灣的神仙為何這麼喜歡扎堆？這麼喜歡熱鬧？這麼喜歡擠在屋頂上？

忽然想起來，不只是台灣，似乎在馬來西亞、菲律賓、新加坡 等南洋華人聚集地，也見過廟宇屋頂上如此這般的熱熱鬧鬧、扎堆擁擠的「神仙群」，也是極不嚴肅地聚在屋頂上，挑逗著四方來客。

少不得一番查資料才得知，台灣廟宇屋頂上的這些神仙，名為「交趾燒」。所謂「交趾」又名交阯，是中國古代地名，指的是今天的越南 北部。「交趾」一名來源於「禮 · 王制」，就是「盤腿」，大概那兒的古代人喜歡盤腿坐著吧。而「燒」則是指以陶土為材料所燒製的陶器。

所以，「交趾燒」即「越南陶器」，起源於明末清初。道光年後，沿海泉州、潮州的交趾陶匠人紛紛到台灣尋求發展，用燒陶的方法製成神仙像，安置在廟宇建築上，成為台灣民眾熟知的「交趾陶」。

儘管這些「交趾燒」喜歡站在屋頂上的習慣，與大陸的神仙不同，但若細看他們的形象，則與大陸的神仙非常相似。其中只有一類形象很少見，台灣人稱之為「憨番」。

這些「憨番」可沒有站在屋頂上那麼輕鬆，他們只能或跪或蹲在廟宇建築物的轉角墀頭的地方，幫忙承重、抬廟角，完全是一副吃苦負重的形象。再看「憨番」的打扮，均為窄袖短衫、束褲綁腿、屈膝拱腰，手撐肩負，整個勞動人民的形象；其面部形象則禿頂捲髮、濃眉深目、腮鬍寬嘴、勾鼻紅唇，凸顯「番人」的特徵。

顯然， 這些「番人」並非台灣原住民 ，也不是大陸遷徙去的民眾，而是指胡人，即非我族類的「外國人」。冠以「憨番」有輕視的含意。

台灣自明末即受荷蘭等外來政權統治，難免苦難交迫。交趾燒的匠師為反映民眾心中對外族的不滿，而將這些異族人具象化，懲罰其為台灣的廟宇扛梁抬柱，以此來象徵主從勞逸的關係，彰顯中國人的文化與心理優越感。

想想挺有趣的，華夏的神仙們可以衣著輕鬆、嘻嘻哈哈地站在屋頂上「白相」，而外來的胡人只能蹲在廟宇轉角扛梁抬柱、吃苦負重。這麼一對比，我好像才明白了台灣交趾燒匠人的用心，雖有些「阿Q」精神，但百姓嘛，似不必苛求。