由麒麟餐廳傳奇談起(下)

在兒子成長的過程中，我們也多次全家造訪麒麟餐廳用餐。在我還沒有轉換跑道進入石油產業前，中午公司同事聚餐或款待客戶，也多次選擇麒麟餐廳。

由於我個人對日本料理沒有太大興趣，既然壽司和生魚片無法映入我的視野，我多選擇牛小排、椒鹽蝦、豉汁蛤蜊、鮭魚及清蒸魚片等作為我的主食，佐以新鮮蔬菜和韓式泡菜以及濃稠的海鮮湯，末了再以愛玉冰、紅豆湯和時令水果收尾，就此飽餐一頓。雖然太座大人常詬病「菜色數十年不變」，但還算是精緻可口。

十多年前，距離麒麟餐廳南方不到一英哩處，由另一名華人老闆新開了一家「Tokyo One」日式海鮮自助餐廳，目標競爭對手就是麒麟餐廳。當時麒麟餐廳為因應「Tokyo One」的開業，還將用餐價格調降了一美元，原先的「獨門生意」變成了「雙龍爭珠」，我們消費者也因此間接獲得優惠。由於太座和兒子們更鍾情於「Tokyo One」的菜品，所以我們光臨麒麟餐廳的次數變少了。

這兩家餐廳在新冠病毒肆虐期間，都曾經歇業關門，但過後也浴火重生，再次提供服務。前些日子，太座提議造訪「Tokyo One」，沒想到到了該處才發現已經停業多時，門前的草皮也呈現長時間未有人打理的荒蕪景象。隨後連忙趕去位在北方的麒麟餐廳，舉目所見的印象是停車場空空如也，餐廳大門深鎖，老招牌尚在，卻又掛上了全新的蒙古烤肉招牌，以及「即將開幕」的橫布條。頓時失落感湧上，這兩家餐廳竟然在今年內關閉了。

想想二○○二年，惠普 電腦公司兼併了康柏電腦公司，因為兩者產品線的高度重疊，惠普隨即展開三萬人的大裁員。約莫六年多後，已經仰賴外包生產的惠普再度重組，將筆記型電腦的全球總部移往新加坡 ，伺服器的主力搬到墨西哥，休士頓 西北區的康柏園區中，二十多棟的原屬康柏的辦公和生產大樓，僅僅保留了四棟，其他全部交給房產公司處理，當然又免不了一波大的人事裁減。

二○一七年哈維颶風所帶來的豪降雨，使得康柏園區受洪水肆虐，惠普公司將最後四棟大樓交出，自己完全搬遷到I-四十五公路旁地段更高的地點辦公。康柏電腦公司如今存留的痕跡，只剩原康柏園區內像「康柏中心路（Compaq Center Drive）」這樣的路名而已了。

今年麒麟餐廳也走入了歷史，往後想探索休士頓麒麟餐廳和台灣電子業發展的傳奇和聯動，還需要回到二十多年前的財經雜誌中方得，這其中滄海桑田的變化，令人不勝唏噓。