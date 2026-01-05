由麒麟餐廳傳奇談起(上)

在美國拿到了工程碩士學位後，我隨即返回台灣進入了電子產業擔任製程工程師，當時台灣地區電子產業聚落的構建正方興未艾。後來的發展是一九九○年代中期以後，電子產業追隨著先前已經從台灣本島大部分外移的紡織業、食品業、造鞋業的大潮流而出走，我也順應這個風潮，外派到江蘇省蘇州市工作了兩年多，後來個人又因緣際會來到了美國加州 矽谷工作，且帶著新婚妻子以H-1工作簽證移居美國，當然這是後話。

而當時躊躇滿志年輕的我，一方面努力學習工作上的專業所需，另一方面也奮力積攢管理和產業的知識，所以常常借助閱讀「天下」和「遠見」這兩套見證台灣地區工業升級的管理雜誌，好「汲取養分」迅速成長。也正是在那個當口，我首次在紙本間發現了休士頓 「麒麟餐廳」。

猶記得一九九○年末期，全球總部位於休士頓西北地區的康柏電腦公司（Compaq，又譯為康百克電腦），其電腦的銷售和占比執世界牛耳，與戴爾電腦（Dell）和惠普 電腦（ HP）鼎足而三。而當年台灣地區的電腦硬件製造產業已然成熟，不但有自己的電腦品牌，諸如宏碁電腦（Acer），和一九九七年甫加入紅海戰局且一鳴驚人的華碩電腦（ASUS）等，尚有充裕的電腦代工產能，和完整的上下游電子料件之提供，如半導體主動元件，或被動元件供應的產業鏈，所以一時之間來自台灣、南韓、日本各方電子製造業的好漢，都雲集在休士頓尤其是西北地區，「虎視眈眈」地想要分食康柏電腦釋放出的龐大商機。

適時，前述的「天下」和「遠見」雜誌，也派出財經記者實地到世界各處走訪，其中一組人馬來到德州休士頓就地觀察，記者以闡述生活故事作為開場，首先介紹了休城西北地區著名的麒麟餐廳內人聲鼎沸，來自台灣的產業精英不是在該處交換對策，就是宴請康柏電腦公司管理人員聯絡感情。從此，麒麟餐廳之名已經悄然無聲地沉澱在我的記憶中了。

二○○四年，原先在矽谷的公司事業群接獲長期的大筆訂單，鑑於北加州地理面積有限，寸土寸金，人工和電費均高，所以公司高層決定在休士頓擴充產品線的量產產能，且直接利用位居休士頓西北地區、原先對接惠普公司事業群的現成工廠（康柏公司在二○○二年為惠普公司所收購，已轉為惠普公司的一部分）。我於是攜家人南下，且定居於休城西北地段，從而開啟了與德州的緣分，也首次造訪了在紙本中神交多年的麒麟餐廳。

據悉，麒麟餐廳最早是由台灣移民開始營業，雖幾經轉手，也一直由美籍華人經營。該處是標榜日本自助式吃到飽的海鮮餐廳，所以饕客們隨到即可開吃，且方便自行選擇菜餚，也挺符合現代速效和自由的風格，難怪受到這一帶商界人士的喜好，尚迎合了當年來自台灣和東亞的供應商代表們的口味。

即便麒麟餐廳周邊也有數個華人開設的自助餐廳，但是麒麟餐廳以每頓略高約五美金的價格，硬是塑造了相對高級的餐飲品牌，創造了得以區隔的藍海市場，因此多年來在休城西北地區獨樹一格。