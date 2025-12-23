由西雅圖還鄉旅行，與老同學去鄉村學校，就想看看久違的舊私塾。走近舊私塾，遇見年逾九旬的司徒先生與他家人也在。舊私塾，也是老先生小時求學的地方。

幾年前，老先生由海外回家鄉時，注意到舊私塾幾近坍塌，於是向相關機構提出，希望同意他與親人出錢修葺保護舊私塾，再在旁邊建一座教學大樓，老先生的子孫輩非常樂意替他達成心願。離開舊私塾，老先生示意家人推動他坐著的輪椅，沿鄉路朝著山谷慢行。

老先生的子孫輩不解其意，輕語問他去山谷幹什麼？老人沉默稍頃，放緩語氣說：「私塾得到修葺保護，教學大樓即將建成，本人多年心事已償了。記得小時我最愛去山塘看風景，現在我也想去看看。」

山塘，離我們鄉村子大約六里路。聽著老先生那番話，我們跟著步往山谷方向。

眼前下，丘陵群山連綿不絕，霧靄纏繞，朦朦朧朧望不見邊；松林樹木生機勃勃，青翠欲滴。兩座對向山頭之間有一道長條形山谷，流水源於上游無數山溪。很多年前，看長遠的祖輩們，用泥沙拌石頭堵塞谷口大量蓄水，用作平時灌溉方圓地域農田。之後的日子，本地政府投入建成堅固水泥堤壩的小型小庫，人們依然約定俗成將其稱作「山塘」。

兒時那些年，最愛牽著生產隊耕牛去緊靠山塘的青草地啃草。山塘土壩左側，原有一間低矮的石屋，這是村中小夥伴稱作「南洋伯」的家。

南洋伯是印尼 歸僑，六十歲上下，瘦高個，看上去很有氣力，挑起一對重擔子隨山頭跑。打小聽村中大人說，將去東南亞 打工謀生的華僑華人 稱作「南洋客」，由此善意地叫喊開來。

不知什麼原因，本來住在城區的南洋伯獨自返回老家，老屋給堂哥一家居住多年，南洋伯不忍心讓他們搬離，於是他主動對村人說：「不是說需要人手看護山塘嗎？這擔子我挑起了。」他掏出積蓄，過不久在山塘邊建起了一間石屋。

村中小夥伴放牛或摘稔果，大多途經南洋伯的石屋。靠近石屋那座山頭林子密集，稔樹繁茂，或許有山塘水近距離滋潤，山稔樹比其他山頭粗壯。

果子成熟季，小夥伴們經常相約摘稔果，南洋伯湊熱鬧，耐心教導怎樣採摘才不會損傷山稔樹，等下次再來採摘成熟香甜的果實；如果見到哪個小夥伴竹簍山稔果最少，他就將手裡捧著的果子輕輕放入小夥伴竹簍，讓所有小夥伴盡興而歸。

採摘山稔果重新回到石屋，南洋伯拿著一張小板凳坐在石屋前面，他默默無語，張望山塘和山林出神，小夥伴圍攏過去，糾纏他繼續講述「闖南洋」的各種趣聞軼事。有一次他說：「闖南洋舊事講多了，或許你們不愛聽，今天我給你們吟老爺爺教會的南洋當地民謠，好不好？」他低頭稍許，唱出一首含著方言土音的民謠。

南洋伯見小夥伴聽得很認真，細聲問：「南洋伯哼的南洋民謠，好聽不好聽？」實際上，小夥伴聽得一塌糊塗，又不想南洋伯不高興，唯有順著他的語氣說：「十分好聽，萬分好聽。」南洋伯那張重疊歲月風霜的臉頰，泛現了一縷縷難得的笑容。

多年後，碰見南洋伯說舊事，我帶點抱歉地說：「對不起南洋伯，那時聽不懂你吟唱的南洋民謠，我們與說了一次謊話無異。」他淡淡一笑，毫不介意說：「我知道你們聽不懂，但能說說唱唱，心中不煩惱，，更容易打發日子，不也是很好嗎。」那會兒，我多少弄明白了南洋伯的本意。

與山塘出水口連接的灌溉渠，小夥伴稱為「水圳」，水圳或大或小，或寬或窄，前面幾十米是水泥段，以下大多由村人拿鋤頭鐵鏟開挖形成。水圳泥壁長年受山塘流水或洪水沖刷影響傾瀉，由上游淌下的山塘水，沿縱橫交錯的水圳流往下游灌溉農田地。

水底下面或有塊塊石頭，或有玻璃瓦片，兩側上有密集野草，下有雜物糾纏。魚蝦憑兩邊壁洞聚集了一窩窩的魚蝦，更有些流經下游石橋涵洞的水圳，水坑或深或淺都見有魚蝦，每到夏天，村中小夥伴來到水圳戽水捉魚蝦。

山塘究竟有無大魚大蝦？沒幾個人知曉詳情，至少在小夥伴印象中，從不見得有誰大膽拿魚竿垂釣或游泳撈魚蝦。南洋伯無數次叮囑我們，說水面看似平靜的山塘，其實地形複雜，深淺不均，存在極大安全隱患。

天氣酷熱時節，有極個別村人偷偷摸摸冒險下塘，南洋伯態度堅定不移阻止。聽大人又說，各種因素，那些年購買大多數物品都需要票證，南洋伯寧願節省魚票，提前在小圩食品站買回一竹簍鹹魚乾備放在石屋清涼處，見那些人不聽勸說，南洋伯十分無奈，也不生氣，轉過身拿起竹簍，直接塞給對方一兩條鹹魚，笑咪咪地催促他們離開。這一來，那些人哭笑不得，尷尬之下只好接過鹹魚撒腿走人。

從此以後，沒有人再來山塘作冒險之事，使南洋伯解除了後顧之憂。（上）