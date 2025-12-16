小時候，我和村裡其他孩子一樣，都十分喜歡風車。風車雖然很高大，但在我們看來，就像一隻既威猛又溫馴的大老虎，踞伏在屋簷下。它不僅是勞動工具，更是我們的大玩具。

沒事時我總想去撥弄一下風車，比如搖著手柄玩。在我六、七歲的時候，看到父親嫻熟地搖著風車，不由十分羨慕，等稻穀扇好，風車搬到屋簷下後，便試著去摸摸手柄。手柄雖然是鐵打的，但在父親長時間的握搖下，不僅早已變得滑溜滑溜的，上面還留著手掌的微溫。

我試著搖了下，父親搖起來那麼輕鬆，到了我的手上，卻顯得有些沉重，加之我個子不高，要踮起腳尖，伸長手臂才能搖動。結果好不容易搖動半圈，手柄順著慣性從那頭落下，正好落在我的頭上，我感到非常疼痛，卻不敢哭叫，生怕被父親知道了挨罵。

有了那次教訓，我搖手柄時格外小心，幾次之後便得心應手了，扇葉搖得「呼呼」直轉，那聲音聽著真爽。有時我還站到出風口上，叫別的小伙伴搖動扇葉，「呼呼」的風吹得我的頭髮亂飄，衣服獵獵作響，真是太好玩了。

當然，最有意思的是捉迷藏時躲到風車裡。風車那麼大，可藏的地方不少，比如藏到風車底下，用斗笠、蓑衣放在外面，把自己遮住，風車是靠牆的，裡面有點間隙，小孩子個子小，可以擠在裡面；或是蜷伏到出風口裡，一時很難找著。最好是爬上風車，趴在餵料斗裡，裡面很大很深，下面根本發現不了。

當然，這些方法都只能使用一兩次，再用便被掌握，一下就尋到了。唯一難尋的就是藏在餵料斗，畢竟那麼高，不好爬上去，尋的人一般想不到。不過，隨著年齡增大，餵料斗都藏不下了，風車也就失去它的那些作用。

當餵料斗藏不下我時，我也告別童年，開始真正使用風車了。先是幫著父親母親抬風車，不用的時候，為避免日曬雨淋，風車總是放到屋簷下；扇穀的時候，要搬到屋坪裡。雖然已經十三、四歲，但力氣畢竟不大，抬風車時，風車鼓那頭比較重，我一般都抬在輕一些的風車口這頭，風車的木槓壓在肩膀，隱隱作痛，但我會忍著。

扇穀時，開始力度總是掌握不好，不是扇得太快，風大了把穀粒扇掉，造成浪費；就是慢了風力不夠，雜餘從出料口流下，要再扇過一遍，浪費時間和精力。不過幾次之後，我便嫻熟地掌握了技巧，能像父親那樣，輕鬆地扇穀。隨著年齡增大，我不但能端起撮箕，把滿滿一撮穀倒入餵料口，甚至能和父親一樣，提起一籮筐稻穀，傾倒在餵料斗裡。

然而，這樣的日子沒有持續多久。初中畢業後我考上了師範學校，告別了農村，也就告別了風車。如今回到家中，看到屋簷下那架老風車，雖然不再用它，但還是喜歡撫摸一下車身，或是搖幾下扇柄，聽聽它那動人的「呼呼」聲，回味一下童年的歲月。

近些年來，農村大都用上了收割機，收割後稻穀可以直接進倉，省卻了曬穀的程序，也不用風車扇穀。風車日漸遠去，只有童年的記憶依然那麼溫馨動人。（下）