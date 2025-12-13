我的頻道

阿美
我親愛郭大姨在十一月六日以百歲高齡辭世，她不僅是我母親最好的朋友，更是我生命中一名疼愛我的親人，她的離去，讓我感到無比悲痛。我雖然明白這就是人生，我們免不了面對生老病死，郭大姨享年一百歲，也算是喜喪，可是心裡總是捨不得，想到和郭大姨生前點點滴滴，再也不能見到她了，禁不住心裡難過。

我母親鄒玉珍和郭大姨初永真，是在大陸退守台灣的時候，坐同一條船逃難出來的。當時大環境非常艱苦，我母親抱著我，郭大姨抱著他們的孩子。聽媽媽說，當時大家都住在船底一個大艙中，她暈船非常厲害，在下面大艙嘔吐非常不方便，但在船面上不但風大寒冷，而且搖晃得厲害，船上吃的東西也有限，真可以說是大家都飢寒交迫。幸好有郭大姨照顧著我母親和孩子們，我們大家分享郭大姨的愛，我母親常說，她的女兒小美能活著，是貴人相助。

在船上搖晃幾天，終於到達基隆，住在基隆的違章建築。我母親因為受不了旅途的辛勞，和家裡音訊斷絕的煎熬，癱瘓臥床一年多，才勉強可以下床走動。當然可知在這段期間，也受到郭大伯、郭大姨的照顧。

過後幾年，郭大姨一家搬去板橋，我母親找到一個育幼院保母的工作，就帶著我一起去北投，每當母親放假的時候，常常坐火車去板橋。在那個物資缺乏的時代，郭大姨從不吝嗇跟我們分享她擁有的，不論是吃的或用的，最記得郭大姨常說：「小美太瘦了，多吃些。」每次去見大姨的時光，都享受到家庭和兄弟姊妹的溫暖，是我覺得最舒服、快樂、溫暖，也吃最飽的時光。

（上）

