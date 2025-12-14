與我一起上山下鄉、插隊落戶的知青夥伴中，有一個較為特殊的人物，他貌不出眾，身材也不魁梧，冷眼瞧還有點駝背。就是這等人君，卻在一次縣域農田會戰中贏得一個響亮雅號：旗手。說起旗手，我的腦海便徐徐浮現出那場熱火朝天的農田大會戰。

一九七八年初夏時節，生產隊大喇叭傳出了生產隊長的最高指示：新知青下周前往碾盤公社關口大隊，參加縣裡組織的修造梯田大會戰。關口大隊坐落縣域的東南方，離我們大隊二十多公里。因會戰地點接壤市區東部，聽到廣播，三十多名新知青爭先恐後報名，就連在生產隊果樹組種樹育果、知青點伙房燒火做飯，及一些在豬場、雞場、粉條廠幹俏活兒、不缺吃喝的知青，也相繼湧進會戰人員名單。

其中因由不言而喻：關口大隊八里地以外有撫順礦區有軌電車站，乘坐有軌電車當晚能回城市小家，翌日早晨還可坐第一列電車返回會戰工地。

農田會戰突擊隊組成了，隊部製作了繡有大隊名稱的隊旗，一見民兵連長拿著隊旗來到隊員面前，知青王國俊當即疾步上前接過，並從此牢牢把握在手。生產隊僅有的一輛拖拉機拖斗，站滿了男女會戰突擊隊成員，王國俊舉旗站在最前面，鮮豔的隊旗跟著前行奔波的拖拉機獵獵飄揚。

抵達會戰營地，知青隊員們被分別安置到農民家，並在一農戶寬敞宅院設立臨時伙房。第二天早晨，隊員們吃過早飯，列隊向工地出發，王國俊舉隊旗雄赳赳、氣昂昂在前面領路，迎風招展的隊旗分外耀眼奪目。目及此景，有人大聲動情稱道：「看，我們的旗手多威風。」到了施工地段，王國俊把隊旗插在高坡處，之後興高采烈匯入突擊隊員行列，與大家一起揮鍬掄鎬修造梯田。

修造梯田是市縣要求，關口大隊的一大片山坡地，很適合改造成梯田。會戰指揮部畫分一個個施工地段，分配給了各公社及生產隊，幾乎在同一天十餘支突擊隊展開了轟轟烈烈的大會戰。

站在山下向上看，但見山坡上飄蕩著一面面紅旗，矗立著一塊塊標語牌，標語牌上繡著會戰單位名稱，和一句句抒發豪情鬥志口號，標語牌下人頭攢動，人流如織，鍬鎬翻飛，喊聲震天……。傍晚收工，王國俊主動扛起隊旗，步下山坡後再度高高舉起，引領知青隊伍走向伙房與居所。

抵達住宿地，思家念家想家心切的知青們，紛紛放棄伙房飯食，身披燦爛晚霞，順著彩畫一般鄉村大道，快步走向礦區有軌電車站。抵達電車站，或花八分錢購買車票，或偷偷繞彎溜進站台，一言概之：多數知青是無票乘車回家，看望父母及兄弟姊妹。翌日清晨，又一起身披啟明星乘第一班有軌電車返回會戰場地。

被知青夥伴叫響叫開旗手的王國俊沒有回家，其因由，他家居住撫順市區渾河北岸，離電車站較遠，且母親已去世多年，父親帶兩個妹妹生活，日子過得挺艱難，實在沒有多餘的食物、錢款救濟他。

王國俊只好安心棲身會戰工地，一日三餐拿飯票到伙房用餐。粗茶淡飯加之勞動強度大，每天一斤半飯票實在填不飽肚皮，無奈之下，他只好向曾在一個寢室居住的好友、知青點有名的高幹子弟張洪軍借用飯票。

借飯票充饑度日之時，王國俊依然忠實虔誠地護衛著隊旗。一天午後，天際悄悄湧來厚密雲層，跟著狂風驟起，電閃雷鳴，飄下了豆粒大的急迫雨點。隊員們紛紛潰逃尋找避雨處，而王國俊卻頂風冒雨，快速衝到隊旗下，拔出旗杆，捲起旗子，抱著跑到近處一房檐下，隊員們立時爆發一陣掌聲與讚揚聲。

沒有想到，眾人稱道讚頌的旗手，卻讓我為他背了一次黑鍋。那是會戰結束兩月後的一個假日，我回城市小家，在市區遊逛後，順路到知青好友張洪軍家坐坐。張洪軍家在當地南北台高幹區域，其母親長相富態且十分和藹友善，對我問寒問暖。

但寒暄一陣子後，張母竟道出嚴肅的詢問：「你是不是向我家洪軍借了很多飯票啊？」我立時一愣：「阿姨，你認錯人了吧？」繼而暗想：我家是子女眾多，糧食不足，家境貧困，但我平日都是省吃儉用飯票，從未向別人賒借過。張洪軍聞聽連忙糾正：「不是他，是王國俊。」洪軍母親臉上立時堆滿歉意：「對不起，對不起，我以為你和國俊一個姓，而且都和我家洪軍一起居住過，就把你倆弄混了。」

這就是我們同屆知青夥伴王國俊，在他耀武揚威充當農田會戰旗手，聲譽名望一日日擴展遠播之下，也留下一段鮮為人知的借飯票不還經歷。