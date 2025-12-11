我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

從「沉默的榮耀」說起

俞宏立
聽新聞
test
0:00 /0:00

最近大陸有一火紅的歷史劇叫「沉默的榮耀」，引起兩岸不少討論。該劇以中共角度講述國民黨撤退台灣之後，共産黨員在台灣的「英勇」行為。劇中主要人物吳石和朱楓都被叛以死刑，吳石當時的身分是中華民國國防部參謀次長，是所有「匪諜案」中職位最高的一人，所以這件案子震驚當局高層，牽連極廣，逮捕了四百多人。

我對這段歷史的認識，是在二○○○年初看到古正文撰寫的「白色恐怖祕密檔案」。古正文是國民黨政府的大特務，外號「活閻王」，是「吳石案」破案的大功臣，對這件影響深遠的案子有著詳細的描述。李敖也為這本書寫了序，增加了內容的可信度。

當我看到吳石案的關鍵人物之一陳澤民時，赫然發現我見過他，去過他家，還稱他「台北外公」。

陳澤民一九三三年加入共產黨，一九四七年到台灣籌備共產黨台灣省黨部，一九四八年成為中國共產黨上海局委員。吳石案發生時，他的職位是共產黨台灣省工作委員會副書記，是台灣共產黨的二號人物。由於陳澤民和書記蔡孝亁先後被逮捕，且招認投誠（當然，中共稱他們「變節」），交出所有黨員名單，使得台灣共產黨的地下組織幾乎全部瓦解。陳澤民和蔡孝乾後來都在國防部任職，少將退役。

陳澤民和我家的淵源，起於淪陷前的上海。他是福建人，但說得一口道地的上海話，他的太太婚前就和我外婆情同姐妹，兩家往來十分密切，一九四九年撤退到台灣後，又很快聯絡上。

吳石案發生於一九五○年，我尚未出生。第一次見到陳澤民是在一九六九年，我念小六的時候，他家兒子結婚，我外婆和阿姨帶著兩家孩子，從高雄北上去喝喜酒，住在他家位於外雙溪的大宅。我外婆要我們稱呼陳澤民夫婦為「台北外公」及「台北外婆」。

後來我才知道他們家所以興旺，是靠能幹又有生意頭腦的「台北外婆」一手創造出來的事業。「台北外婆」精於刺繡，於是在家開個小型工廠，做刺繡手工藝品外銷，生意做得非常成功。記得住在他們家時，看「台北外婆」裡裡外外指揮工人、處理家務，真是不折不扣的女強人。

至於「台北外公」陳澤民，記憶中他大部分時間就坐在沙發上，抽著菸斗看書報，看到我們小孩子就對我們笑笑，是名和藹可親的長輩。

在我知道吳石案這段歷史前，從不知我家居然和「匪諜」有往來。之後我曾和先父母聊起這件事，心想也許可以聽到更多的「內幕」，結果他們只淡淡地說：「我們都不知道他是個老共產黨員。」我的父母輩經歷過白色恐怖時代，對敏感話題的噤聲是可以理解的。

最近回台和近九十歲的阿姨聊天，又聊到「台北外公外婆」，她說：「你爸那時候因為和陳澤民有往來，被關到鳳山看守所，被詢問了好幾天。」這對我來說真是大新聞。

先父在撤退台灣時加入海軍，在海軍當領港四十年直到退休。一九四九到一九五○年間，先父常隨軍艦往來高雄和浙江定海，接回撤退人員。

阿姨說：「有一天，陳澤民的太太突然要求你爸想辦法幫她和孩子帶回定海，因為不習慣台灣的生活。那時候他們都住在高雄，我們完全蒙在鼓裡，不知道他們家發生什麼事。還好不久陳澤民投誠，你爸就被放出來了。」我聽了不禁為先父捏把冷汗，如果陳澤民被判罪，先父必然會受池魚之殃，在那嚴懲「匪諜」的年代，後果不堪想像。

如今四分之三世紀過去了，中共為當年犧牲的黨員立碑紀念，奉為烈士；在台灣，他們仍然是罪有應得的叛國罪人。是耶？非耶？在政治的大旗下，蓋棺仍難以定論。

共產黨 中共 國防部

上一則

普羅旺斯之音

下一則

率先向世界介紹「星際大戰」經典原畫387.5萬美元拍出

延伸閱讀

蔣中正後第1人 鄭麗文兼任革實院長 為黨員親自授課

蔣中正後第1人 鄭麗文兼任革實院長 為黨員親自授課
共諜「密使1號」軍審牽連12人 台國防部違失曾遭糾正

共諜「密使1號」軍審牽連12人 台國防部違失曾遭糾正
不滿鄭疑祭悼共諜 蔡正元：乾脆改名「中國國民投降黨」

不滿鄭疑祭悼共諜 蔡正元：乾脆改名「中國國民投降黨」
備戰2026 鄭麗文號召黨員回娘家 今公布地方黨部人事

備戰2026 鄭麗文號召黨員回娘家 今公布地方黨部人事

熱門新聞

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00
（圖／甘和栗路）

那些突然消失的人

2025-12-06 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（一）

2025-12-05 01:00

越南難民來寫書

2025-12-04 01:01

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺