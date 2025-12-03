翻閱四十多年前父親為我整理的個人影集，見到其中一張由父親拍攝並沖印的照片，引起我對兒時在故鄉寧波中山公園遊玩往事的回憶和對親人的思念。

這是一張母親與我和二弟在中山公園內的合影照片（見圖），時間大約為一九六七年或一九六八年的初夏。照片中，我和二弟並排站在母親身前，我身著吊帶褲，二弟則穿背帶褲，兩人右手都舉在各自的嘴前，那是我倆正在吃冰棍兒（寧波話叫「棒冰」）呢。父親按下手中的相機快門，將這個有趣的瞬間定格為永久的記憶。

照片左側可見一座圓形西式涼亭的局部，兩條粗大的立柱上書寫的「勇敢捍衛毛澤東思想」、「偉大的中國共產黨 萬歲」大字標語清晰可辨，屬「文革」時期的鮮明烙印。這座涼亭由八條石柱及一個穹頂構成，並環以寶瓶型圍欄，頗具羅馬建築風格。

因我彼時尚年幼，對涼亭的名稱已無任何印象，為撰寫本文，我特意查閱了相關史料，從而獲悉此亭名為「遺囑亭」，蓋因亭內曾立有一塊「總理遺囑」碑石。該亭在「文革」期間遭拆毀，現已不存，故它在這張合影照片中的身影亦成為難得的歷史影像。

位於寧波老城廂的中山公園原址，是一處極富厚重歷史之地，自唐代在此設明州 州衙起，一直為歷朝歷代的地方主要政權機構所在地，宋代是明州州署、慶元府署，元代是慶元路總管府，明代先後為明州府署和寧波府署，清代則是寧紹台（寧波紹興台州）道衙署。

一九二七年，為紀念孫中山而在此地興建中山公園，一九二九年落成。公園主軸線上的主體建築就是遺囑亭，其中「總理遺囑」碑石所刻內容為孫中山遺囑全文，是書法家沙孟海於公園建造期間所書，是他青年時期難得留存至今的書法作品，該碑文拓片曾於一九九六年十二月在台灣舉辦的「沙孟海書法遺作展」展出。

落成後的中山公園，除保留後樂園、舊道署、府後山等古蹟外，還新建各式房屋二十一座、亭台四座、橋五座、廊三處、牌坊兩座，以及圍牆、花圃、假山等，構成「薛樓燭影」、「春亭飲綠」、「螺髻看雲」、「剡曲艫聲」、「梅塢鶴巢」、「柳移燕語」、「秋水濯纓」、「漁莊玩月」等八大景觀，成為寧波歷史上第一個公園。

中山公園距我們在月湖旁的家不足一公里，是我們三兄弟兒時經常遊玩的場所。我們在公園內爬假山、鑽山洞、捉迷藏，樂此不疲。當時公園一角還曾闢作動物園，吸引眾多男女老幼前來觀賞獅、虎、豹、熊等動物，其中當然也少不了我們仨的身影。

夏天來臨，每次到中山公園遊玩，母親都會給我們買棒冰吃，有時還會帶我們到公園附近的冷飲店吃冰淇淋。坐在冷飲店內的餐桌旁，每人面前是一客盛在高腳透明玻璃杯裡的奶油冰淇淋球，我們用小勺子慢慢享用，那是多麼愜意的時光。此情此景至今仍時常在我腦海裡浮現，回味無窮。

說到吃棒冰，還有一件難忘的往事值得一敘。有一天，母親帶我們三兄弟離家到公園遊玩，而外公恰巧在此時路過我們家，他按慣例買了三支棒冰，用手絹包好，準備帶給我們吃。來到之後，外公發現我們家「鐵將軍把門」，為免浪費，外公一口氣把三支棒冰都吃了下去。結果呢，據外婆後來告訴我們，外公在回到自己家後就拉肚子了。

外公、外婆對我們三兄弟自小寵愛有加、呵護備至，在外公外婆家的鄰居們眼中，我們儼然是「外孫皇帝」。

時隔多年，我和家人再次來到寧波中山公園，發現其面貌變化很大。原來的公園範圍已作為「中山公園舊址」，被列為浙江省重點文物保護單位。公園正門處已復建民國時期的門樓，園內建有九曲長廊，「總理遺囑」碑石立於長廊中部的亭內。長廊後面就是我們兒時玩耍的假山，現在稱作「秀山」，山頂建有一涼亭，供遊人休憩。

此外，我們還見到了由文昌閣改名的「逸仙樓」、始建於清道光十七年的「景行」牌樓、寧波商會舊址「小花廳」、用生鐵鑄造的民國時期建築「閑樂亭」等景觀。徜徉其間，猶如穿越時空與今昔，令人不禁感嘆：數寧波人文歷史厚重之地，非中山公園莫屬也。