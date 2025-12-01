我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

牙齒保護戰

凌晞
聽新聞
test
0:00 /0:00

記得從小父母、老師就叮嚀：「臨睡前要刷牙。」聽多了，成了耳邊風，從來不把刷牙當回事兒。當然，那時候也不懂得如何保養維護牙齒清潔。結果，上初中時就有了蛀牙，跑牙醫診所是家常便飯。

那年代在鄉下，牙醫師是學徒出身，並非正統牙醫學校畢業，看牙齒要碰運氣，拔牙、補牙、根管治療……，完全取決於師傅的手藝高低，有幾次看牙齒，痛得我差點昏過去，欲哭無淚。

即使在這樣「艱難」的環境下，我仍然沒有學到教訓，依舊我行我素，沒有提高警覺，把牙齒保護好。高中畢業那年，我的一口爛牙已經有四顆假牙，其中包括一顆活動式假牙和三個固定式假牙，真的是慘不忍睹。

進了大學，開始意識到牙齒的重要性：有健康的牙齒才有健康的身體；與人相談時，一嘴漂亮的牙齒，總是給人良好的印象。於是我開始盡力保護牙齒，飯後刷牙漱口，在當時這是我能做的最大努力。

聽說美國看牙醫很貴，所以出國前，把牙齒從頭到尾檢查一遍，補了一顆蛀牙。於是，帶著一顆「複製」的活動式假牙，以備不時之需，便高高興興地飄洋過海，來到美國求學。

在美求學階段，由於經濟能力有限，不捨得購買健康保險，更遑論牙齒健康保險了。有趣的是，我雖無健保，卻有機會經歷了一次真槍實彈的清牙與補牙。

話說我有一名牙醫朋友，他介紹我去應徵「牙醫師甄試用病人」。我問他為什麼會找我？他說，他看人先看牙，他一看我的牙，就知道我是最佳人選。正如他所預料，我「幸運地」被錄取了，既是洗牙又是補牙的「甄試用病人」。

考試前一晚，準牙醫特別來訪，叮嚀不要感冒咳嗽發燒，免得第二天影響考試。其實我心裡有數，他是來看那幾顆中意的「候選牙齒」是否安然無恙。

第二天早上進了考場，首先全套X光檢查，然後洗牙，接著嘴巴被五花大綁，動彈不得，任憑宰割。準醫生渾身解數，使出十八般武藝，前後左右、上下，把牙齒洗得乾乾淨淨，該補的蛀牙也限時完成，順利通過考試。這是我有生以來第一次洗牙，同時也見識到美國牙醫執照考試的大場面。

考試結束後，準牙醫再三地謝謝我的大力幫忙，並且好意提醒我多多保養牙齒，否則不到四十歲牙齒就要掉光了。這句出自肺腑之言的勸告，突然把我從睡夢中驚醒，我可不願意四十歲時牙就掉光了，裝一口假牙多不舒服啊。

工作之後，有了健康保險。第一次去牙醫診所，洗牙師對我說的第一句話是：「你多久沒有洗牙齒了？」我不好意思地說：「我從來沒有洗過牙，除了去年洗了一次牙，為了做牙醫甄試用病人。」洗牙師笑了笑，接下來一個小時，我從她的呼吸聲可以感受到，她正費九牛二虎之力，竭盡所能地又刮、又磨、又洗地想恢復牙齒的原貌。結果事與願違，她需要更多時間才能達成目標，畢竟二、三十年的歷史，不是一夜能改變的。

三個月後舊地重遊，這回洗牙師總算是稍得安慰，「光復」八、九成的失地。她教我如何清洗牙齒，建議我以後每四個月洗牙一次，好確保牙齒的健康，延長齒命。

從此以後，日以繼夜，保護牙齒成為每日必做的工作，保護的方法也逐漸提升，從土法煉鋼的手動牙刷、新式電動牙刷、方便精巧的牙線，到高科技的高壓噴水洗牙器，全部照單全收，各盡所長，發揮護齒功能。當然，也不能忘記「你使齒得齡」潄口水（Listerine Mouthwash），消毒殺菌，保持口腔清潔。

皇天不負有心人，四十年如一日，我的一嘴爛牙仍然保持「一顆活動式假牙和三個固定式假牙」，那顆「複製」的活動假牙仍舊完好如初，大概無英雄用武之地，要成為壓箱寶了。走筆至此，暗自竊喜，護齒成功，但心中卻有一個微弱的聲音說：「護齒尚未完成，同志仍需努力。」

保險 健保 同志

上一則

人生的第一個指南針

下一則

十二生肖

延伸閱讀

聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利

聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利
幫您掌握健保知識 聯合健康保險「健保知識庫」中文系列 官方微信號、亞裔Youtube頻道强勢上線

幫您掌握健保知識 聯合健康保險「健保知識庫」中文系列 官方微信號、亞裔Youtube頻道强勢上線
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
Duluth牙科中心推出29美元護牙檢查 含3D掃描賓大牙醫名師Shifrin醫師30年經驗 服務亞城 守護全家口腔健康

Duluth牙科中心推出29美元護牙檢查 含3D掃描賓大牙醫名師Shifrin醫師30年經驗 服務亞城 守護全家口腔健康

熱門新聞

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02
（圖／想樂）

傾訴你的執念(上)

2025-11-28 01:00
馬寅初為中華人民共和國計畫生育的最早倡導者之一。（取材自維基百科）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

2025-11-24 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企