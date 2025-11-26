我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

我最敬仰的老師

朱塵
聽新聞
test
0:00 /0:00

我這一生的求學之路可謂一帆風順，恩師良師不乏其人。然而，在眾多值得敬愛的老師中，最令我敬仰的，莫過於楊振寧先生。

楊先生以其卓越的學術成就享譽世界，不僅在物理學界被視為泰斗，在學界之外亦廣受尊敬。對我這樣一名物理學學生而言，能夠親身受教於楊先生，更是人生中難得的榮耀與福分。

楊先生的學問之深、思想之精，無需多言。令人欽佩的是，在取得如此崇高成就之後，他仍保持著平易近人的風範，真誠待人，關心學生，樂於助人。身為講座教授（Einstein Chair Professor），他毫無架子，始終以謙遜、溫和的態度對待每一名學生。

我於一九六六年六月赴美，在賓夕法尼亞大學任教的哥哥建議我前往紐約石溪州大攻讀學位；他特別提到，楊振寧先生正是該校物理系的講座教授。不久，我於當年秋季入學，並有幸選修了楊先生的量子力學課程。

楊先生講課極為認真，條理分明，富有啟發性。他的作業題目往往引人深入思考，啟迪學生獨立探索的能力。因我在作業中常以多種方式求解問題，屢獲助教與楊先生的讚賞。學期結束時，我榮獲全班唯一的「A」，因此在學校裡小有名氣，並獲得最高等級的獎學金。

一九六九年我取得博士學位，準備尋找教職。當時我心向教育，於是申請了俄亥俄州艾克隆大學的教職，楊先生熱心地為我寫了推薦信，幫助我順利獲得錄用。後來我才得知，正是楊先生的推薦，起了決定性的作用，至今回想，仍感恩不盡。楊先生一生熱愛中國，也深深愛護中國學生，我有幸親身感受到這份關懷。先生亦十分重視家庭，夫人杜致禮女士是國民黨高級將軍杜聿明之女；因夫人會打橋牌，楊先生常邀幾個學生前往府上小聚，陪夫人切磋牌技。

記得有一次，他們年幼的愛女兩手沾滿糖液，跑來要抱父親，楊先生笑著抱起女兒，輕聲哄著帶她去洗手。那一刻，家庭的溫情與親情的柔光，讓我看到一位偉大科學家溫厚、可親的一面。

如今，楊振寧先生已駕鶴西去，一代奇才，物理學界的偉人離我們而去。世上能有幾人達到他的成就？又有幾人能如他一般，智者長壽、風範永存？

惋惜乎，敬仰兮。楊先生雖逝，他的學識、人格與精神，將長存於後輩心中，照耀學林，永不磨滅。

楊振寧 俄亥俄州 國民黨

上一則

我的夢想

延伸閱讀

亞城全美華協會悼念創會主席楊振寧

亞城全美華協會悼念創會主席楊振寧
摯友憶楊振寧：他去世前神智清醒 翁帆用白板寫字助交流

摯友憶楊振寧：他去世前神智清醒 翁帆用白板寫字助交流
莫言發表詩作悼念楊振寧 2諾貝爾獎得主曾4次相見

莫言發表詩作悼念楊振寧 2諾貝爾獎得主曾4次相見
楊振寧告別式 北京八寶山排起數十米長隊 群眾含淚相送

楊振寧告別式 北京八寶山排起數十米長隊 群眾含淚相送

熱門新聞

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

2025-11-23 08:10
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境