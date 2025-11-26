我這一生的求學之路可謂一帆風順，恩師良師不乏其人。然而，在眾多值得敬愛的老師中，最令我敬仰的，莫過於楊振寧 先生。

楊先生以其卓越的學術成就享譽世界，不僅在物理學界被視為泰斗，在學界之外亦廣受尊敬。對我這樣一名物理學學生而言，能夠親身受教於楊先生，更是人生中難得的榮耀與福分。

楊先生的學問之深、思想之精，無需多言。令人欽佩的是，在取得如此崇高成就之後，他仍保持著平易近人的風範，真誠待人，關心學生，樂於助人。身為講座教授（Einstein Chair Professor），他毫無架子，始終以謙遜、溫和的態度對待每一名學生。

我於一九六六年六月赴美，在賓夕法尼亞大學任教的哥哥建議我前往紐約石溪州大攻讀學位；他特別提到，楊振寧先生正是該校物理系的講座教授。不久，我於當年秋季入學，並有幸選修了楊先生的量子力學課程。

楊先生講課極為認真，條理分明，富有啟發性。他的作業題目往往引人深入思考，啟迪學生獨立探索的能力。因我在作業中常以多種方式求解問題，屢獲助教與楊先生的讚賞。學期結束時，我榮獲全班唯一的「A」，因此在學校裡小有名氣，並獲得最高等級的獎學金。

一九六九年我取得博士學位，準備尋找教職。當時我心向教育，於是申請了俄亥俄州 艾克隆大學的教職，楊先生熱心地為我寫了推薦信，幫助我順利獲得錄用。後來我才得知，正是楊先生的推薦，起了決定性的作用，至今回想，仍感恩不盡。楊先生一生熱愛中國，也深深愛護中國學生，我有幸親身感受到這份關懷。先生亦十分重視家庭，夫人杜致禮女士是國民黨 高級將軍杜聿明之女；因夫人會打橋牌，楊先生常邀幾個學生前往府上小聚，陪夫人切磋牌技。

記得有一次，他們年幼的愛女兩手沾滿糖液，跑來要抱父親，楊先生笑著抱起女兒，輕聲哄著帶她去洗手。那一刻，家庭的溫情與親情的柔光，讓我看到一位偉大科學家溫厚、可親的一面。

如今，楊振寧先生已駕鶴西去，一代奇才，物理學界的偉人離我們而去。世上能有幾人達到他的成就？又有幾人能如他一般，智者長壽、風範永存？

惋惜乎，敬仰兮。楊先生雖逝，他的學識、人格與精神，將長存於後輩心中，照耀學林，永不磨滅。