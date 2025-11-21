我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

華裔科學家吳健雄

陳旭
聽新聞
test
0:00 /0:00

一九五七年，楊振寧、李政道成為第一次榮獲諾貝爾科學獎的華人，他們以提出在弱相互作用中宇稱不守恆理論獲得諾獎。但首先證明宇稱不守恆理論的，是華人科學家、哥倫比亞大學物理學教授吳健雄博士。二○二一年，美國郵政總局發行了紀念美國華裔核子物理學家吳健雄博士的郵票（見圖），表彰她在長達四十多年的職業生涯中，在一個男性主導的領域裡脫穎而出，成為一個傑出嚴謹的實驗物理學家。

在美國，獲諾貝爾獎的科學家很多，但能在郵票上見到的科學家卻很少，如大名鼎鼎科學家愛因斯坦（Albert Einstein）的畫像，及在核子物理學領域貢獻卓著的物理學家費米（Enrico Fermi），也曾出現在美國郵票上，吳健雄博士是目前唯一一位登上美國郵票的華裔科學家。

中國大陸改革開放初期，那時沒有電腦打字，複印還是很奢侈的東西，正式出版更難。當時，市面上流行很廣的一部手抄本小說「第二次握手」，書中女主人公丁潔瓊是美國核子物理學家，就有八卦傳說原型是吳健雄，男主角就套上留美歸來、風度翩翩、一副俊俏才子的「男神」胡適先生。而且當年少女吳健雄慕名就讀過胡適擔任校長的上海中國公學，還有一段師生情緣。

不過，小說創作別人愛說什麼，盡可說三道四，娛樂而已。吳健雄的夫君是袁世凱的孫子、物理學家袁家騮博士，他們一九四二年在美國加州結婚。據說吳健雄原計畫去密西根大學物理研究所深造攻讀博士學位，在加州停留時，被陪同她的中國留學生袁家騮在參觀柏克萊物理實驗室時「截胡」，改讀柏克萊加大，師從諾貝爾物理學獎得主歐內斯特·勞倫斯（Ernest Orlando Lawrence）。

吳健雄一九一二年生於中國江蘇省，畢業於民國時期的國立中央大學，一九三六年留學美國，獲得柏克萊加大的博士學位。她參加過美國研發第一顆原子彈的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project），一九五八年成為哥倫比亞大學建校兩百年來第一名物理學女教授，並當選美國科學院院士，一九七五年被聘為美國物理學會會長。她是二十世紀最傑出的物理學家之一。

我算不上是集郵者，但我在美國郵局買一版吳健雄博士紀念郵票，僅向這位傑出的華裔科學家表示敬意。

柏克萊加大 諾貝爾獎 華裔

上一則

不認為AI泡沫化 安謀副總：發揮算力 最小能耗創最大效能

延伸閱讀

川普擬售沙國F-35引疑慮 五角大廈憂中國藉機偷技術

川普擬售沙國F-35引疑慮 五角大廈憂中國藉機偷技術
美政府重開、駐中使館恢復運行 中網民諷「發薪才做事、不像這邊…」

美政府重開、駐中使館恢復運行 中網民諷「發薪才做事、不像這邊…」
美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差

美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差
聯邦政府關門 美國天空不平靜

聯邦政府關門 美國天空不平靜

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據