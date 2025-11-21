一九五七年，楊振寧、李政道成為第一次榮獲諾貝爾科學獎的華人，他們以提出在弱相互作用中宇稱不守恆理論獲得諾獎。但首先證明宇稱不守恆理論的，是華人科學家、哥倫比亞大學物理學教授吳健雄博士。二○二一年，美國郵政總局發行了紀念美國華裔 核子物理學家吳健雄博士的郵票（見圖），表彰她在長達四十多年的職業生涯中，在一個男性主導的領域裡脫穎而出，成為一個傑出嚴謹的實驗物理學家。

在美國，獲諾貝爾獎 的科學家很多，但能在郵票上見到的科學家卻很少，如大名鼎鼎科學家愛因斯坦（Albert Einstein）的畫像，及在核子物理學領域貢獻卓著的物理學家費米（Enrico Fermi），也曾出現在美國郵票上，吳健雄博士是目前唯一一位登上美國郵票的華裔科學家。

中國大陸改革開放初期，那時沒有電腦打字，複印還是很奢侈的東西，正式出版更難。當時，市面上流行很廣的一部手抄本小說「第二次握手」，書中女主人公丁潔瓊是美國核子物理學家，就有八卦傳說原型是吳健雄，男主角就套上留美歸來、風度翩翩、一副俊俏才子的「男神」胡適先生。而且當年少女吳健雄慕名就讀過胡適擔任校長的上海中國公學，還有一段師生情緣。

不過，小說創作別人愛說什麼，盡可說三道四，娛樂而已。吳健雄的夫君是袁世凱的孫子、物理學家袁家騮博士，他們一九四二年在美國加州結婚。據說吳健雄原計畫去密西根大學物理研究所深造攻讀博士學位，在加州停留時，被陪同她的中國留學生袁家騮在參觀柏克萊物理實驗室時「截胡」，改讀柏克萊加大 ，師從諾貝爾物理學獎得主歐內斯特·勞倫斯（Ernest Orlando Lawrence）。

吳健雄一九一二年生於中國江蘇省，畢業於民國時期的國立中央大學，一九三六年留學美國，獲得柏克萊加大的博士學位。她參加過美國研發第一顆原子彈的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project），一九五八年成為哥倫比亞大學建校兩百年來第一名物理學女教授，並當選美國科學院院士，一九七五年被聘為美國物理學會會長。她是二十世紀最傑出的物理學家之一。

我算不上是集郵者，但我在美國郵局買一版吳健雄博士紀念郵票，僅向這位傑出的華裔科學家表示敬意。