高矮肥瘦組成的四人旅遊組合，總能占據我後腦左上方的位置，令我的嘴角不禁翹了幾翹，將處於潭底的心又蕩漾在旅途中。

高的是一米六十八的朱桓，矮個子的李婷是我去西安的團友，肥肥的開心果何方是我總公司的財會，她經常和朱桓出入成雙，我笑她倆一高一矮是講相聲最佳組合。

我們共同的職業是會計，共同的愛好是旅遊，雖然各自單位都有公費旅遊，但我們卻選擇花自己的錢，用自己的時間去旅遊，而且自己安排行程，只有這樣才能盡情、盡興地享受旅遊的樂趣。那時還沒有實行「黃金周」，但我們還是提早安排好工作，趕在周末前到達旅遊景點，只為避開人潮、暢遊無阻。

一九九八年五月一日晨，暴風雨過後的洞庭湖水位和我們興奮的心情一樣高漲。我從渡輪下來，在濃厚的晨霧中望不到君山，只見腳下的泥濘和水坑。聽說還有很長的一段距離才到山腳，個個笑哈哈地毫不猶豫地捲起了褲腳。果然，搶著坐頭班船來君山島的都是「明知山有虎，偏向虎山行」之輩。

君山島又名愛情島，國家五A級景區，來自各地、互不相識的旅遊愛好者們，互相扶持著過泥濘沼澤地。我已跨過第二條小溪，想轉身拉後方來者，結果腳下一滑，失去平衡，弄了個四腳朝天滿身泥濘。

早前跌倒過的那些人見此，笑得更開心，說我們就如紅軍長征過草地。

登上湘妃祠高高的階梯，何方激動地說感覺就如紅軍勝利大會師般，要我們轉身拍照留念。

我特意只扭過頭來，將身後的泥濘作為了歷史的見證（見圖）。

湘妃祠是紅牆青瓦的三進庭院式建築，深紅色的牆雕刻著各式各樣栩栩如生的浮雕，殿內供奉著堯帝兩女兒娥皇、女英。建築群古樸素雅，與青山翠竹遙相互呼應。

李婷取笑我是南蠻子食不了辣，總要用一碗清水跟旁，她要原汁原味地品嘗當地的美味佳餚。結果她拿著岳麓書院的門票說重影了，還叫我們別亂晃動，讓她看不清，這還是我第一次見人「醉辣椒」。因此，我們在書院待了較長時間，匆匆趕去坐火車時，的士司機帶我們在關閘前直接衝入站，工作人員把我們帶到了臥鋪去休息，下車時才補了站票。出了衡山站正是旭日東升，又是元氣滿滿的一天。

秀色迷人的衡山半山腰，矮小的何方突然興奮地跑上前去，說見到熟人，原來是農村信用社系統組織的五四青年節旅遊。雖然都是同齡人，但對於我們四個女孩出遊，他們還是持不同的意見，但毋庸置疑的是他們都很羨慕我們已走遍了這麼多地方，而他們只是來南岳衡山而已。更令他們費解的是，當他們氣喘吁吁登上祝融峰時，後來的我們早已在此享受大地在我腳下的快感了。

三個女人一個墟，但當四個女人在衡山站見到「這女人這輩子」的電影廣告牌時，我們都沉默了。剩女，是我們心頭的刺，掩蓋在開心、堅毅和張揚之下。我們不肯將就人生，壓抑著感情，所以寄情於山水間，遊歷大江南北，就如昨天信用社的人在背後議論我們的瀟灑和不羈之風格。

「看場戲如何？」李婷建議，大家都有些心動、有些猶豫、有些忐忑，但沉默、沉默、再沉默，最後大家相視而笑一起否決了。幹嘛要讓別人的煩惱來困擾自己，出遠門就是為了拋開情感、習俗的煩惱，放空一切，只要在路上，我們就不斷尋找新目標、新方向和新的開心點。

不開心和意外，是旅途中常遇到的事。傍晚我們走在擁擠的長沙火車站，尋找早上出站時吃過的爆漿小籠包。我們正齒頰留香津津有味地讚它比南翔小籠包更正，突然一高一矮兩男人將我們間開，我和何方即刻閃避，那邊朱桓「啊」一聲，金項鍊被矮子扯走了，兩男人逃之夭夭，另外兩個高大男人即刻擋住我們視線。

可嘆的是，我們只得慶幸朱桓沒受傷，也不得不佩服盜賊四人組的默契配合度，特別是下手的矮子強搶手法之嫻熟，可見有多少人遭殃。

從計畫出行到確定目的地、收集旅遊資料做攻略，到防範途中意外等整個過程，我們都處於高度興奮狀態中；回來之後我們還要曬相、挑選照片，並送給親朋好友分享快樂，這些前奏和後續，更是把旅遊的幸福快樂發揮到極致。當我們細看照片，才發現在滴水洞等地方，我們是那麼的循規蹈矩；而在花明樓因為無人看管，我們竟不由自主地拿起了文物來拍照取景。

黃金組合的四人出遊是最理想的，也是我玩得最盡興、愜意、瘋狂的旅遊黃金時代。