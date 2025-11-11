我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

颱風後有感

志堅
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港日前遭遇強烈颱風「樺加沙」吹襲，引起一片緊張，這場風災勾起我在香港的一段精采回憶。

六十年前，我正值盛年，剛從學校畢業，便獲得一份優厚的職位，工作雖然繁忙，壓力也大，但我常盼望能忙裡偷閒，稍作喘息，舒緩身心。

當時最令人期待的，莫過於「八號風球」的來臨，那意味著可以意外獲得一天或半天的休閒時間，好好休息「充電」。這並非心理變態或幸災樂禍，而是因為香港人早已習慣颱風吹襲，每次都能安然度過。大多數人居住在相連的四層高唐樓，足以抵擋任何颱風，居住環境相當安全；只有部分漁民，以及少數住在海旁或天台的人，才可能受到影響，但從未釀成重大災難。

由於香港地狹人稠，娛樂選擇有限，當年最熱門的三大休閒活動是：打麻將、投注賽馬和觀看足球賽（包括本地及歐洲聯賽）。其中以打麻將最為盛行，尤其在颱風期間更為突出，到處都聽得見「啪啪」的牌聲，平日休閒時也不例外，熱中程度常令外來人側目。

我學會打麻將，正是在一次颱風吹襲的短暫假期，沒想到這項技能竟成為日後的嗜好，開啟了我休閒生活的精采篇章。

無疑，打麻將是一種鬥智與聯誼兼具的遊戲，也是一種吸引力十足的小賭搏，不會影響家庭生活或經濟負擔，特別適合小團體的聚會與享樂。我當時喜歡與一群年輕事業有成的家庭，在周末或假期舉辦「打麻將日」，四個家庭輪流主辦，四對夫婦湊成兩桌，男女各一；十二圈過後一同晚餐，盡興而歸，樂趣無窮。

後來大家陸續有了小孩，打麻將的方式也開始改變。我們希望找到適合親子同樂的場地，於是「會所」便應運而生。

當時的熱門會所分為兩種：一種規模較大，設有戶外兒童活動空間，多位於郊區，需具會員身分；另一種則較為普遍，設於普通民居大樓內，空間寬敞，亦有兒童遊玩區。兩者皆設有廚房與廚師，可預訂私房菜，我們常享用海鮮大餐，甚至「蛇羹」。

漸漸地，會所的「麻將會」不再只是打麻將那麼簡單，還加入了兩項熱門活動：電話投注賽馬與收聽足球賽評述，成為所謂「三料娛樂」。

假期當日通常有賽馬，接受場外投注，只要擁有投注帳戶，便可隨時電話下注，投注金額與獎金皆可自動轉帳，無需親赴投注站排隊，極為方便。同時，假日也有足球聯賽，由名嘴現場評述，緊張刺激，只要現場配備收音機，我們便能一邊打麻將、一邊電話投注賽馬，再一邊聆聽球賽評述，一腦三用，樂趣無窮。

那時的參與者，真有「不知當今何世」的感慨，享樂程度可謂登峰造極。何況投注賽馬的興趣具有延續性，事前一兩周便開始做功課，我們常在工作之餘互相交流投注心得，增添不少社交樂趣。

這種會所式活動好處多多，老少咸宜，皆大歡喜，難怪當年「麻將會」成為我們周末與假期的首選，至今仍令人念念不忘。

想不到，我這段難忘的經歷，竟源自一次颱風吹襲香港。

香港 親子

上一則

江西南昌海昏侯墓 首次發現秦漢時期全本「詩經」

下一則

日本之旅

延伸閱讀

香港學者：中美關係明年會更好 因雙方互補難脫鉤

香港學者：中美關係明年會更好 因雙方互補難脫鉤
新聞評論／台灣防災與防疫政治化 究責淪為「鬥爭武器」

新聞評論／台灣防災與防疫政治化 究責淪為「鬥爭武器」
世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名

世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名
花蓮有颱風…明演練撤離 住戶淹到怕、志工禁入災區

花蓮有颱風…明演練撤離 住戶淹到怕、志工禁入災區

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

造訪故居

2025-11-03 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（下）

2025-11-07 01:00

媒人難當

2025-11-05 01:02

不合時宜

2025-11-07 01:00

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30