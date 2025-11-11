香港 日前遭遇強烈颱風「樺加沙」吹襲，引起一片緊張，這場風災勾起我在香港的一段精采回憶。

六十年前，我正值盛年，剛從學校畢業，便獲得一份優厚的職位，工作雖然繁忙，壓力也大，但我常盼望能忙裡偷閒，稍作喘息，舒緩身心。

當時最令人期待的，莫過於「八號風球」的來臨，那意味著可以意外獲得一天或半天的休閒時間，好好休息「充電」。這並非心理變態或幸災樂禍，而是因為香港人早已習慣颱風吹襲，每次都能安然度過。大多數人居住在相連的四層高唐樓，足以抵擋任何颱風，居住環境相當安全；只有部分漁民，以及少數住在海旁或天台的人，才可能受到影響，但從未釀成重大災難。

由於香港地狹人稠，娛樂選擇有限，當年最熱門的三大休閒活動是：打麻將、投注賽馬和觀看足球賽（包括本地及歐洲聯賽）。其中以打麻將最為盛行，尤其在颱風期間更為突出，到處都聽得見「啪啪」的牌聲，平日休閒時也不例外，熱中程度常令外來人側目。

我學會打麻將，正是在一次颱風吹襲的短暫假期，沒想到這項技能竟成為日後的嗜好，開啟了我休閒生活的精采篇章。

無疑，打麻將是一種鬥智與聯誼兼具的遊戲，也是一種吸引力十足的小賭搏，不會影響家庭生活或經濟負擔，特別適合小團體的聚會與享樂。我當時喜歡與一群年輕事業有成的家庭，在周末或假期舉辦「打麻將日」，四個家庭輪流主辦，四對夫婦湊成兩桌，男女各一；十二圈過後一同晚餐，盡興而歸，樂趣無窮。

後來大家陸續有了小孩，打麻將的方式也開始改變。我們希望找到適合親子 同樂的場地，於是「會所」便應運而生。

當時的熱門會所分為兩種：一種規模較大，設有戶外兒童活動空間，多位於郊區，需具會員身分；另一種則較為普遍，設於普通民居大樓內，空間寬敞，亦有兒童遊玩區。兩者皆設有廚房與廚師，可預訂私房菜，我們常享用海鮮大餐，甚至「蛇羹」。

漸漸地，會所的「麻將會」不再只是打麻將那麼簡單，還加入了兩項熱門活動：電話投注賽馬與收聽足球賽評述，成為所謂「三料娛樂」。

假期當日通常有賽馬，接受場外投注，只要擁有投注帳戶，便可隨時電話下注，投注金額與獎金皆可自動轉帳，無需親赴投注站排隊，極為方便。同時，假日也有足球聯賽，由名嘴現場評述，緊張刺激，只要現場配備收音機，我們便能一邊打麻將、一邊電話投注賽馬，再一邊聆聽球賽評述，一腦三用，樂趣無窮。

那時的參與者，真有「不知當今何世」的感慨，享樂程度可謂登峰造極。何況投注賽馬的興趣具有延續性，事前一兩周便開始做功課，我們常在工作之餘互相交流投注心得，增添不少社交樂趣。

這種會所式活動好處多多，老少咸宜，皆大歡喜，難怪當年「麻將會」成為我們周末與假期的首選，至今仍令人念念不忘。

想不到，我這段難忘的經歷，竟源自一次颱風吹襲香港。