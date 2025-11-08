大山裡走出的西醫大咖

汪惕予雖是從醫之人，卻懷愛國之心。一九一一 年，辛亥革命爆發，他第一時間籌措銀圓兩萬元支援革命。同時為了救治在戰場上受傷的革命將士，聯合社會各方人士在上海成立中國赤十字普濟善會（紅十字會），招募有為青年二百餘人，購置大量醫療器械，抽派護士前往戰場，救治受傷革命將士，截至戰事結束，共救治傷患達五千多人。

因為護理人員缺乏，汪惕予於一九一三年又創辦中華婦科學校和博愛專科學校，並著書立說作為教材，培養大批醫護人員。其立志報國、濟世救民的胸懷和忍辱負重，真誠待人的「徽駱駝」精神，受到各界一致好評。當時許多政要名流贈送題匾，多為「醫界開光」、「福國利民」、「見垣一方」等等。一九一三年，全國醫界聯合會在上海召開，汪惕予當選會長，成為名噪一時的西醫大咖。

徽州文化注重積德行善，汪惕予功成名就不忘回報鄉里，當看到家鄉適齡兒童苦於家境貧寒讀不起書，他就出資一千塊銀元在家鄉興辦了燃藜小學，並選聘優秀老師來村任教，凡村裡兒童皆可免費就讀。一時間燃藜小學成為整個績溪縣最好的一所小學，慕名來此就讀的學子不計其數。

余川村口的石拱橋，是村民出行的必經之路，因被洪水沖垮，導致交通十分不便。汪立政、汪惕予父子倆，先後接續捐鉅款資助修橋，解決村民出行之難題。

遊子在外，鄉愁郁濃。在滬期間，汪惕予曾在上海靜安寺購置一處住宅，名為「余村花園」，以寄鄉情。後將此屋變賣，在杭州西湖邊購地百畝，建造「汪莊」西湖名園，解放後作為浙江省政府接待處，現為西子湖畔的旅遊賓館，成為社會公眾的共同財富。

閱讀至此，一代鄉賢浮現眼前，雖然從未謀面，卻似神交已久。作為同村族人，我對這樣一位同宗前輩敬慕仰止，更為有這樣一位本家堂叔而深感自豪。

余村地處深山，遠鄉僻壤，卻因為厚重的徽州文化，孕育出一代又一代有為之士，汪惕予就是其中一人，他們以自己的聰明才智，為余村汪氏族人的代代傳承起到了典範的作用。鑑古知今，推而廣之，全國各地的鄉賢名士，都在以不同的方式和成就，為當地和本族的文化傳承作出貢獻。他們如同一條條溪流匯入大河，最終融匯成中華民族大家庭深厚的歷史底蘊與文化寶庫，這也是我們這個民族生生不息、代代傳承的根本原因。

斯人已逝，記憶長存。余村的汪氏後人不會忘記他，歷史的卷冊也不會忘記他：中國西醫發展史上的一位傑出貢獻者——汪惕予。

（下）