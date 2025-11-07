大山裡走出的西醫大咖(上)

對徽州人來說，重商好儒崇醫是普遍的共識。在我的家鄉績溪縣余川村，只要是經商有方之人、飽學有才之士，或擅長治病之郎中，村裡人都特別尊敬，有出類拔萃者還會寫入族譜，列入村志。這個位於徽州大山裡的小山村，也曾出過不少名人，比如近代的滬上知名茶商汪裕泰、新文化運動的湖畔詩人汪靜之、中國電報事業的先驅者汪立鈞、汪立慳等。

近日回了家鄉一趟，村中親友送我一本「人文余川」，閒暇之時翻閱細讀，方知村中歷代先賢輩出，廣涉商農文醫。除了上述的幾人之外，還有一位名人，他學醫有成，治病有方，開設醫院護校，普及醫學教育，在中國西醫發展史上發揮重要作用，他就是中國早期西醫的先行者與教育家汪惕予。

據書中記載，汪惕予（一八六九-一九四一）譜名志學，字自新，與我父親同輩（志字輩），算是我的一個近親堂叔。他的父親汪立政，年輕時以種茶為生，專門銷售家鄉的特產名茶「金山時雨」，因待人誠實，經營有方，生意不斷擴大，後在上海開設「汪裕泰」茶號，成為享譽一方的江南茶葉大王。

徽州「賈而好儒」的傳統，加上家中財力厚實，讓汪惕予從小就接受了村中的私塾教育。三歲時，其父就為他聘請多名老師專門講授「四書五經」，從而打下了良好的國學基礎。

時值清末，朝廷腐敗無能，西方列強入侵中國，意欲仕途的汪惕予深感科舉無用，遂而棄文從醫，隨父至上海跟隨名醫夏景垣系統學習中醫。由於天資聰穎、勤奮好學，加上徽州新安醫學的薰陶，汪惕予進步很快，學成後即在當時的上海英租界開設診所，以中醫治病救人。

就在汪惕予做好人生規畫，準備以中醫為業安身立命之時，不想父親突然病故，生意無人打理，他作為家中唯一男丁，只得接管汪裕泰茶號。雖然家業雄厚，生活富足，但汪惕予仍是一心學醫，以圖濟世救民，於是他把茶號店面交與他人打理，自己乃潛心鑽研傳統醫學，尋求治藥除病良方。

在之後的行醫實踐中，他感到中醫雖好，但不若西醫易見成效，乃決心繼續深造，探其底蘊。一八九九年，他東渡日本 ，進入東京筱崎醫校，專攻西醫及解剖學。

經過四年艱苦學習，汪惕予學有所成，且精通中西醫學，並將傳統的新安醫學與西方醫學融匯貫通，為他今後的從醫生涯奠定堅實的基礎。

當時正值清末民初之際，各行凋敝民生不堪，汪惕予恪守徽學家訓，潛心醫道之術，專注治病救人，技術日精，名聲漸起。一次，當時的清廷重臣、兩江總督端方身染風疾，府內眾醫束手無策，端方遂遣人攜帶重金前往上海請汪惕予為其診病，汪惕予學貫中西，辨證施治，僅一月有餘，端方的宿疾即告痊癒。

此事一經傳開，汪惕予名氣大振，但他沒有沉迷名聲，卻對當時中國醫學落後而憂心，遂於一九○四年獨立捐資二萬餘金，加上各界捐助，在上海首次創辦自新醫院和「自新醫科學校」（西醫），同時開辦醫科實習夜校，專收在職醫士，學研結合，以提高他們的醫技水準。（上）