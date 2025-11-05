站在圓明園廢墟前(下)

諧奇趣旁側是養雀籠的殘址。五間三進，中央過道，內蓄孔雀，東部有西洋式牌坊，嵌噴水塔三層。這是西洋樓中獨特的養鳥建築，歷史中供帝王觀賞珍禽異獸。建築特點在於其精巧的籠式設計：鐵柵欄間飾以花鳥圖案，塔上噴泉如雨。今日僅剩地基，周圍藤蔓纏繞，偶爾有鳥兒飛過，啼鳴幾聲，增添了幾分生機。

繼續前行，便是方外觀。這座建築具回教清真寺風格，兩層上下各三間，大理石貼面，重簷四坡藍色琉璃瓦頂，西有八角亭，東有花台樹池。歷史背景中，它是為容妃禮拜而建，體現了清廷對少數民族的包容。建築特點在於其伊斯蘭元素：拱門、穹頂，與中國琉璃瓦的融合。當前遺址，石柱石台殘存，八角亭斷壁猶在，我站在這裡，想像容妃在此祈禱的場景，秋風吹來，帶來一絲異域風情。

海晏堂是西洋樓中最大的建築，分前後樓，前樓十一間，孔雀綠琉璃瓦廡殿頂，內設法國路易式家具，十二生肖獸首人身銅像噴水。海晏堂之名取自唐代鄭錫的「日中有王子賦」：「河清海晏，時和歲豐。」意思指大海日出無雲、風平浪靜，歷來渾濁的黃河水也清澈了，以此寓意乾隆朝政治清明、海內安定、天下太平。

歷史中，海晏堂是宴會場所，每日正午，獸首依次噴水，報時娛樂。建築特點在於其宏大規模和噴泉機制：獸首銅像精雕細琢，人身獸頭象徵十二時辰。當前遺址（見圖）階下噴水池殘跡尚存，池中石塊散落，幾尊回歸的獸首在博物館展出。我俯身查看那些石階，上面刻痕累累，彷彿記錄著侵略者的足跡。望著空蕩蕩的池子，我心生悲涼：昔日噴泉如虹，如今乾涸無聲。

遠瀛觀位於海晏堂東，漢白玉雕刻，五楹二十五間，三層廡殿頂，內設西洋家具和珍寶。歷史中，它是乾隆寢宮，曾陳列法國路易十六贈禮。建築特點在於其奢華內飾：壁畫、掛毯、鐘表，應有盡有。當前遺址基座殘存，斷牆如屏，擋不住秋日的陽光。

大水法是遠瀛觀前平台南的噴泉群，北有西洋式石龕，池中央銅鹿八角噴水，周圍有翻尾石魚和獵犬銅像。大水法作為人工噴泉景觀，十八世紀初葉正式傳入中國。在翻譯時取「水」之意和噴泉「法」之音合譯而成，意思就是「水的戲法」。大水法就是「大型水戲法」的意思，其實就是大噴泉。

歷史上，大水法是西洋樓的標誌性噴泉，噴水高達數米，蔚為壯觀。建築特點在於其動態美：水法如瀑，伴隨音樂。當前遺址，石龕斷裂，池中石魚殘缺，我站在大水法前，想像昔日水花飛濺的景象，如今只剩風沙吹拂。

觀水法是大水法東側的平台，供帝王觀賞噴泉，乾隆常坐此台欣賞水景。建築特點在於其觀景台設計：漢白玉欄杆，雕花精美。當前遺址，台基猶在，欄杆斷碎。

這些遺址，逐一走來，我的心緒如潮水般起伏。圓明園的毀滅，源於清咸豐十年（一八六○年）英法聯軍攻入北京，火燒圓明園，三日不滅，園中珍寶被掠，建築成灰。

清光緒二十六年（一九○○年），八國聯軍再次入侵，圓明園徹底化為廢墟。那是中華民族的奇恥大辱，侵略者以炮火摧毀了東方文明的瑰寶，掠走了無數文物，包括著名的十二獸首。至今，已有七尊獸首（鼠、兔、牛、虎、猴、豬、馬）透過捐贈、購買等方式回歸祖國，仍有五尊獸首（龍、蛇、雞、羊、狗）下落不明。

「山河破碎風飄絮，身世浮沉雨打萍。」站在廢墟前，我忽然憶起文天祥的名詩，昔日山河破碎，如今我們以科技、文化重鑄輝煌。這些殘跡如一尊尊不朽的豐碑，矗立在時間的長河中，不但提醒我們恥辱的往事，也讓我們引以為鑑：落後就要挨打，強大才能自立。（下）