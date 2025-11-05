我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

股市驚奇

Ryder
聽新聞
test
0:00 /0:00

在美國股市投資多年，獲利頗優。二十年來，我專注於績優股的長期經營，穩健小心，從不走投機路線。

回想二十多年前，在台灣初次接觸股票，卻是從未上市公司股票開始。當時我根本不知股市投資為何物，每天開車到新竹科學園區上下班，經常看到路邊掛有招牌寫著「收購未上市公司股票」。

一日，辦公室窗外傳來小狗哀嚎聲，我下樓查看，見一隻小狗跌落水溝，我將牠撈起，看牠身上帶著血跡，便將牠送往獸醫院。原來小狗跌落水溝後骨折了，我付了五千元（新台幣，下同），請獸醫將牠醫治好。

帶著小狗回到辦公室後，大家都說我是好人。一名中年同事說我心好又有閒錢，問我願不願意購買他的未上市公司股票，是光電產品，若能賣出，他可以付清他的房屋貸款。他想以每股十七元賣我，我說我不買，但可以代他尋找買主。

於是我循著電線桿上的招牌，撥電話尋找未上市公司股票的買主。電話撥通，我簡述了光電產業在政府計畫裡的重要性，及這家光電公司母公司的規模與專業。對方立刻產生興趣，提供每股十九元的買價向我收購該公司股票，隔天下午五時，一手交錢， 一手交貨。我就這樣順利地將那名同事的未上市公司股票全數賣出，並且賺取了每股兩元的差價。

交貨時，那名買主告訴我，他們想多收購一些，問我可否幫他們收集，由於我正在買賣的興頭上，立刻答應。就這樣，我們在公司裡到處收集未上市公司的股票。由於那是我工作公司的子公司，許多人都握有該間公司股票，收集極為順利。我支付賣方每股十九元，再以每股二十四元賣給買主，然後收取其中差價。

每天上午收集股票，下午交予買主，下班時，都帶著厚厚的一疊現金回家，心裡雀躍不已。有幫我收集股票的同事，我都給予豐厚佣金。股價也被我一路漲至每股三十元。

有幫我收集股票的女同事因為每天大筆現金進出，心臟無法負荷而退出；我則一路挺進，照常買賣。就這樣，在數周內，單我一人就賺了一百多萬。

有時我會想，是因為我幫助了一隻可憐的小狗，老天爺獎勵我嗎？

貸款

上一則

不滿足供應鏈…華碩董事長施崇棠要打造國家級AI戰略

下一則

知識和力量

延伸閱讀

Firstrade 攜手 Capitalize 簡化退休賬戶滾存流程

Firstrade 攜手 Capitalize 簡化退休賬戶滾存流程
南韓房仲佣金設上限 業者叫苦

南韓房仲佣金設上限 業者叫苦
「闇黑電話2」撥通票房熱線 周末奪冠

「闇黑電話2」撥通票房熱線 周末奪冠
紅藍卡優勢計畫沒賺頭？保險公司福利縮水

紅藍卡優勢計畫沒賺頭？保險公司福利縮水

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
貴州櫻花谷的櫻花盛開，紛白色花海一片，震撼美麗。

尋訪古夜郎國（下）

2025-10-26 02:00

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉