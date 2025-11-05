在美國股市投資多年，獲利頗優。二十年來，我專注於績優股的長期經營，穩健小心，從不走投機路線。

回想二十多年前，在台灣初次接觸股票，卻是從未上市公司股票開始。當時我根本不知股市投資為何物，每天開車到新竹科學園區上下班，經常看到路邊掛有招牌寫著「收購未上市公司股票」。

一日，辦公室窗外傳來小狗哀嚎聲，我下樓查看，見一隻小狗跌落水溝，我將牠撈起，看牠身上帶著血跡，便將牠送往獸醫院。原來小狗跌落水溝後骨折了，我付了五千元（新台幣，下同），請獸醫將牠醫治好。

帶著小狗回到辦公室後，大家都說我是好人。一名中年同事說我心好又有閒錢，問我願不願意購買他的未上市公司股票，是光電產品，若能賣出，他可以付清他的房屋貸款 。他想以每股十七元賣我，我說我不買，但可以代他尋找買主。

於是我循著電線桿上的招牌，撥電話尋找未上市公司股票的買主。電話撥通，我簡述了光電產業在政府計畫裡的重要性，及這家光電公司母公司的規模與專業。對方立刻產生興趣，提供每股十九元的買價向我收購該公司股票，隔天下午五時，一手交錢， 一手交貨。我就這樣順利地將那名同事的未上市公司股票全數賣出，並且賺取了每股兩元的差價。

交貨時，那名買主告訴我，他們想多收購一些，問我可否幫他們收集，由於我正在買賣的興頭上，立刻答應。就這樣，我們在公司裡到處收集未上市公司的股票。由於那是我工作公司的子公司，許多人都握有該間公司股票，收集極為順利。我支付賣方每股十九元，再以每股二十四元賣給買主，然後收取其中差價。

每天上午收集股票，下午交予買主，下班時，都帶著厚厚的一疊現金回家，心裡雀躍不已。有幫我收集股票的同事，我都給予豐厚佣金。股價也被我一路漲至每股三十元。

有幫我收集股票的女同事因為每天大筆現金進出，心臟無法負荷而退出；我則一路挺進，照常買賣。就這樣，在數周內，單我一人就賺了一百多萬。

有時我會想，是因為我幫助了一隻可憐的小狗，老天爺獎勵我嗎？