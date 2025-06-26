穿過台灣礁溪鄉間小路，走進一座百年三合院--吳沙故居，彷彿踏入宜蘭開墾的歷史長河。這座傳統建築如今作為「吳沙紀念館」對外開放，斑駁的紅磚牆、屋內的匾額與牌位，靜靜訴說著蘭陽平原的歲月記憶。正廳牆上供奉著吳沙的畫像，其下書寫：「真成拓土無雙士，正是開蘭第一人」（見圖），深刻道出他在宜蘭開拓史中的崇高地位。

參觀自右側的左護龍展開，迎面是一段動畫，生動描繪吳沙率眾築圍、闢地成田的歷程。牆上的地圖標示出他當年攜帶武器、糧食與農具，由東北角挺進頭圍（今頭城）的開墾路徑。三合院的建築特色也在此展露無遺：土埆磚牆以黏土混合稻草築成，是先民因地制宜的巧思。

吳沙出生於清朝雍正九年（西元一七三一年），原籍福建漳州漳浦，因家境困頓，於乾隆三十八年（西元一七七三年）攜妻兒渡海赴台，初居於東北角三貂社（今新北市貢寮區）拓墾。憑藉醫術與親和力，他贏得當地原住民 信任，從事農耕與番割貿易，並逐步掌握蘭陽平原的地理與人文情勢。三貂社與蘭陽平原地理相近，貿易往來頻繁，為他日後進入宜蘭開墾奠定基礎。

不同於早年開墾的失敗經驗，吳沙組織嚴謹，有金主趙隆盛等人支持，並帶領熟悉噶瑪蘭語的隨行夥伴，於乾隆四十三年（西元一七七八年）成功在頭圍一帶站穩腳步。他胸懷分享精神，將土地分配給願意投入開墾的人，建立有序的拓墾格局。這種包容與合作，使開墾不僅是對土地的經營，更是人與人之間信任與共識的建立。

參觀過程中，一張Q版吳沙的看板令人會心一笑：他手持一斗米與一把斧頭，象徵當年提供給拓荒者的「開墾物資」，不僅是實質援助，更是一種邀請--攜手開創新天地的決心與承諾。

走進明間，這是三合院的正廳，也是家族祭祀與聚會的重要空間，空氣中瀰漫著一股莊嚴的歷史氛圍，站在這裡，彷彿能感受到當年開拓者穿梭山林、與原住民互動的複雜情感與堅定信念。吳沙雖曾面對衝突與損失，卻以仁慈與醫術化解隔閡，成為原住民的朋友，也讓開墾之路得以延續。

每當走出這座古宅，回望那斑駁的紅磚牆，心中總會升起對這位拓荒先驅的敬意。他以智慧、勇氣與包容，開啟宜蘭頭圍的繁榮篇章，讓後人得以在這片土地上安身立命。吳沙故居，不只是記憶的所在，更提醒我們珍惜這片土地與其深厚文化根基。