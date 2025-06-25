一九八六年二月十三日世界日報，僑領周馬雙金與周少平在左下角的照片中。

相信許多早在數位浪潮席捲全球之前，就已訂閱世界日報的大西雅圖 地區老讀者們，仍會記得那段熟悉的日子：來自加州的當日報紙，經由航空運送，總能在清晨準時送達家門。天色微亮，沖上一杯熱咖啡，坐在家中翻閱那厚實的一疊報紙，每一頁都經過精心排版、內容豐富，從天下大事、社區動態、文化體育，到故鄉新聞與店家廣告，應有盡有。油墨的香氣瀰漫空氣中，承載著我們新、老移民的記憶與情感。報紙上的每一篇報導、每一則人物專訪，彷彿都是熟悉的聲音，在耳邊輕聲細語地與讀者對話。

在當今這個節奏飛快的電子時代，新聞更新瞬息萬變。由於電子螢幕顯示出的字體清晰，圖片也能輕鬆放大，人們已逐漸喜歡透過滑手機或點擊電腦螢幕來迅速掌握更多的資訊。雖然實體報紙正快速地淡出人們的日常生活，但仍有不少世報老讀者們，對傳統紙本版的報紙獨有情懷。

誰曾想過，那些略顯泛黃的三十多年前的世報，在歲月長河中不但未曾失去價值，反而仍發揮著它無可取代的力量。以下是我在二○二二年親身經歷的兩個真實故事。

那是二月某一天的下午茶時間，一條微信 訊息突然從手機螢幕跳出來，訊息中附著一張世報剪報，標題赫然寫著「四人落水，變成落湯雞」。微信發送者在他送來的剪報下方寫道：「報導中的相片還有存檔嗎？」

我定睛一看，才猛然想起，這正是我三十多年前撰寫的一篇報導，記錄西雅圖僑界在華盛頓湖舉辦的龍舟比賽。當日氣氛熱烈，現場歡騰，連「落水」都極具戲劇性。報導中除了描寫比賽中扣人心弦、你爭我奪的場面，還詳列了男子組與混合組的前三名得主。

這張剪報讓我回憶起當年的一幕：確實有兩位參賽者被失控的舢舨狠狠甩進湖中，成了名副其實的「落湯雞」。但他們沒有退縮，反而奮力爬回船上繼續比賽，最後還奪得佳績，整段過程簡直就是一場勵志版的水上喜劇。原來，這次微信來尋相片的人，正是當年那位勇敢的「落湯雞」之一。

以往我寄給報社的僑社活動照片底片，皆依照日期分類存放，以便查找。這次難的是，他提供的剪報僅有報導內容，缺少報紙最上方標示日期的那一部分，我只依稀記得，這件事發生在八○年代。為了幫助這位老讀者尋回那段記憶，我從倉庫搬出好幾箱收藏幾十年的世報合訂本，一頁頁耐心地翻找。

功夫不費有心人，終於，在一張熟悉的、已近四十年的報紙上，我看到了熟悉的標題與畫面：「中華民國 七十四年六月二十六日」（即一九八五年六月二十六日），循著這日期，又找到了那張三十七年前新聞照片的底片。當我將照片送到讀者手中時，心中湧起一股難以言喻的欣慰，因為替他圓了一個夢。

時間到了同年六月，Ｍ女士受母親之託來訪。她帶來一張老世報的縮印複印件，裡面是我三十多年前採訪拍攝的「西雅圖僑社迎新」活動照片，共九張組合成一大幅版面。Ｍ女士的母親希望我能提供其中兩張照片：一是她母親當時在舞台上的演唱畫面，二是華州金郡僑領周馬雙金女士（Ruby Chow）與其夫周少平先生（前中華民國僑務諮詢委員）的合影。因為翌年（二○二三）適逢周馬雙金逝世十五周年、周少平辭世十二周年，她母親希望為兩位亞裔名人（也是她的好朋友）編印一本紀念冊，需用到這些老照片。

Ｍ女士給我的複印件，是她母親的閨密三十多年前從報紙上看到後複印留存的。當時使用的黑白影印機仍是光學掃描，無法自動優化影像，所以照片黑白反差大、人物模糊難辨。更棘手的是，她給我的複印件，也未保留報紙的日期，令我無法立即滿足她的需求。

送客之後，我便立刻前往儲藏室，找出八○年代的世報，一頁頁查閱。混合油墨香氣與陳年紙張的霉味，讓我更集中精神，加快了查找的速度。

這次運氣較好，因為世報用半版面來登滿照片的並不多，加上九張照片集中一起，呈黑黑的一片，十分醒目。我順利找到報紙日期：「中華民國七十五年二月十三日」（即一九八六年二月十三日）。順藤摸瓜，我很容易找出了三十多年前，報導僑社迎新歡聚新聞、刊登過的照片，並將其數位化。

當Ｍ女士的母親收到我用家中彩色印表機列印的照片，那是她與閨密年輕時在台上演唱的身影，還有那張歷史性的合照，並附上當年的半個版面報紙畫面，她動容地說：「感謝世界日報為我們保存了這麼美好的回憶，成為人情的牽線人。」

四十年光陰，如彈指一揮間，倏然而逝。倉庫中仍保存著曾散發油墨香氣的世報報紙，雖歷經歲月洗禮，受氧化與濕氣侵襲而逐漸泛黃、變得脆弱，但那些斑黃的版面、文字與影像，記錄著大西雅圖僑社的點滴，它們不僅延續了故事，也重新連結了人與人之間的情感紐帶。

雖然如今電子版已成主流，油墨的芳香不再，字跡也不再沾手，但在老讀者心中，那些承載社區訊息、熟悉人影與歲月溫情的舊報紙，依然歷歷在目，令人難以忘懷。