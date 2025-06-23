一八九四年，佛羅里達州 遭逢罕見的嚴重霜凍，重創當地柑橘業，損失慘重。在這場天災橫掃之際，一位美籍華人園藝 家挺身而出，他並無正規學歷背景，卻憑藉堅毅不拔的精神與過人的智慧，成功培育出一種耐寒特強的柑橘品種，挽救了瀕臨崩潰的佛州柑橘業。時至今日，他的貢獻依舊為人稱頌銘記。

我遷居奧茲瑪（Oldsmar）這座小城已有二十餘載，每次駕車行經郵局時，總會瞥見一條街道（見圖），名稱頗為奇特，既不像英語，更彷彿中文的音韻。每每經過，心中總浮現同一疑問：「這條街為何叫作Gim Gong？」直至最近，當我再次路過時，終於決定回家查詢一番，沒想到這竟是一位華人先賢的姓名，而且來歷不凡。

Gim Gong的全名為Lue Gim Gong，中文名為劉錦濃，但不知為何，「劉錦濃」竟演變為Gim Gong，我以英翻中將他尊稱為「錦公」，以表敬意。那麼，錦公究竟是何許人也？他的名字又為何能被冠於街名之上？

錦公一八五七年出生於廣東台山龍安村的一個農家。年僅十二歲時，其叔父從美國返鄉，談及「金山」的繁華與機遇，年少的錦公心嚮往之，懇求隨叔父來美闖蕩。就這樣，他在叔父陪同下，遠赴重洋來到金山。

初抵舊金山，他在製鞋廠工作。不久，東岸一間製鞋廠前來招募工人，他遂前往麻省北亞當斯（North Adams）的三普森鞋廠謀生。當時該廠因本地工人罷工，廠主特地自西岸聘請了七十五位華工充任勞工，為幫助華工融入社區，當地教會開設主日學英語班，信徒們熱心地一對一教導華工英文。

錦公就在此時遇見了改變他一生的貴人芬妮·柏林格女士（Fannie Burlingame）。芬妮義務教授華工英文，錦公與她結為師生，一面學習語言，一面接觸聖經真理，不久便受洗，成為虔誠的基督徒。

四十出頭的芬妮女士出身望族，她察覺錦公求知若渴，且對植物園藝展現出驚人的悟性，遂邀請他遷居柏林格莊園，協助管理花圃與溫室中的花草。

他自小於農村成長，母親擅長嫁接果樹與授粉技術，他耳濡目染，習得授粉概念。此後，他白日於鞋廠工作，閒時協助莊園栽植，打理花圃。

不料，一八八四年，錦公被診斷罹患肺結核，瀕臨死亡，醫師判定麻州酷寒氣候恐令病情惡化，建議他去暖和的地方療養，否則恐命不久矣。

此時，芬妮女士傳來佳音，她與妹夫在氣候溫暖宜人的佛羅里達州德蘭（DeLand）購得一處宅邸與果園，邀他前往。錦公欣然應允。

自一八八六年起，他全心投身鍾愛的園藝天地，展開人生新篇章。期間，芬妮女士正式收養錦公為兒子，錦公稱她為「芬妮媽媽」。一八八七年，他更成為美國公民，這在當時種族歧視之際是十分罕有的，他成為早期加入美國籍的華裔。

他與芬妮之妹夫威廉攜手經營這片沃土，園內果樹繁多，並在短短兩三年間成績斐然。錦公繁殖出無數新品，數種優秀的葡萄柚，他研發早熟蘋果、晚熟桃子，栽培出七種不同花色的玫瑰樹，並成功培植出無籽葡萄。（上）