我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力

柑橘魔法師(上)

白荷
聽新聞
test
0:00 /0:00

一八九四年，佛羅里達州遭逢罕見的嚴重霜凍，重創當地柑橘業，損失慘重。在這場天災橫掃之際，一位美籍華人園藝家挺身而出，他並無正規學歷背景，卻憑藉堅毅不拔的精神與過人的智慧，成功培育出一種耐寒特強的柑橘品種，挽救了瀕臨崩潰的佛州柑橘業。時至今日，他的貢獻依舊為人稱頌銘記。

我遷居奧茲瑪（Oldsmar）這座小城已有二十餘載，每次駕車行經郵局時，總會瞥見一條街道（見圖），名稱頗為奇特，既不像英語，更彷彿中文的音韻。每每經過，心中總浮現同一疑問：「這條街為何叫作Gim Gong？」直至最近，當我再次路過時，終於決定回家查詢一番，沒想到這竟是一位華人先賢的姓名，而且來歷不凡。

Gim Gong的全名為Lue Gim Gong，中文名為劉錦濃，但不知為何，「劉錦濃」竟演變為Gim Gong，我以英翻中將他尊稱為「錦公」，以表敬意。那麼，錦公究竟是何許人也？他的名字又為何能被冠於街名之上？

錦公一八五七年出生於廣東台山龍安村的一個農家。年僅十二歲時，其叔父從美國返鄉，談及「金山」的繁華與機遇，年少的錦公心嚮往之，懇求隨叔父來美闖蕩。就這樣，他在叔父陪同下，遠赴重洋來到金山。

初抵舊金山，他在製鞋廠工作。不久，東岸一間製鞋廠前來招募工人，他遂前往麻省北亞當斯（North Adams）的三普森鞋廠謀生。當時該廠因本地工人罷工，廠主特地自西岸聘請了七十五位華工充任勞工，為幫助華工融入社區，當地教會開設主日學英語班，信徒們熱心地一對一教導華工英文。

錦公就在此時遇見了改變他一生的貴人芬妮·柏林格女士（Fannie Burlingame）。芬妮義務教授華工英文，錦公與她結為師生，一面學習語言，一面接觸聖經真理，不久便受洗，成為虔誠的基督徒。

四十出頭的芬妮女士出身望族，她察覺錦公求知若渴，且對植物園藝展現出驚人的悟性，遂邀請他遷居柏林格莊園，協助管理花圃與溫室中的花草。

他自小於農村成長，母親擅長嫁接果樹與授粉技術，他耳濡目染，習得授粉概念。此後，他白日於鞋廠工作，閒時協助莊園栽植，打理花圃。

不料，一八八四年，錦公被診斷罹患肺結核，瀕臨死亡，醫師判定麻州酷寒氣候恐令病情惡化，建議他去暖和的地方療養，否則恐命不久矣。

此時，芬妮女士傳來佳音，她與妹夫在氣候溫暖宜人的佛羅里達州德蘭（DeLand）購得一處宅邸與果園，邀他前往。錦公欣然應允。

自一八八六年起，他全心投身鍾愛的園藝天地，展開人生新篇章。期間，芬妮女士正式收養錦公為兒子，錦公稱她為「芬妮媽媽」。一八八七年，他更成為美國公民，這在當時種族歧視之際是十分罕有的，他成為早期加入美國籍的華裔。

他與芬妮之妹夫威廉攜手經營這片沃土，園內果樹繁多，並在短短兩三年間成績斐然。錦公繁殖出無數新品，數種優秀的葡萄柚，他研發早熟蘋果、晚熟桃子，栽培出七種不同花色的玫瑰樹，並成功培植出無籽葡萄。（上）

園藝 華人 佛羅里達州

上一則

台灣進駐首爾書展「書村」 向南韓出版周邊經濟學取經

下一則

我與打拳

延伸閱讀

快看世界／園藝小白輕鬆種 10種多年生香草推薦

快看世界／園藝小白輕鬆種 10種多年生香草推薦
綠手指／5大節水園藝 今夏新潮流

綠手指／5大節水園藝 今夏新潮流
APAPA打造「木星號」駛入瓦卡維爾嘉年華 致敬華工

APAPA打造「木星號」駛入瓦卡維爾嘉年華 致敬華工
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

熱門新聞

圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-16 02:00
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-17 02:03
家常版的片兒川麵。（圖／作者水影提供）

片兒川麵

2025-06-21 02:00
詩人鄭愁予。（記者林澔一／攝影）

「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲

2025-06-15 06:52
在土耳其最大城市伊斯坦堡，土耳其紅茶是當地市民和遊客喜愛的飲品。（新華社）

土耳其紅茶

2025-06-21 02:00

有緣人

2025-06-17 02:00

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況