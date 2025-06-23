前年深秋，回鄉探望母親。一日清晨，走進秀容古城（今叫忻州），初升的陽光從東城門的一角蓬勃而出，溫柔地照在灰色石磚路面，灑下斜紋一般的光影。街道異常安靜，鮮少遊人。

我喜歡選擇這樣的時間點逛古城，一個人在石板路上緩緩而行，思緒在記憶和現實裡切換交替。偶爾抬眼一看，一間狹窄的店鋪，「攤黃兒」三字招牌，吸引了我的注意力，口裡默念幾遍「攤黃兒」，記憶裡搜尋一番，不記得故鄉有此食物，心下好奇此為何處美食？走近細看，店鋪裡面空空如也，無奈離開，心裡卻一直苦思悶想何為攤黃兒？

回家後與姊姊聊起攤黃兒的事情，姊姊也懵了，口裡默念幾遍「攤黃兒」，突然恍然大悟，說不能用普通話念，要用古城方言。原來是它！古城方言裡的黃發音不為黃，而為活兒，所以普通話念出來，便差了意思，故此才不明就裡。

攤黃兒是故鄉秀容小城的一種特色食物，每年臘月裡家家必備，多用玉米麵、小米 麵或者黃米麵，因為這三種麵都為黃色，故此被稱為「黃兒」；味道可甜可鹹，但多為甜口。後來又再次路過店鋪幾次，裡面依舊空空如也，一打聽，方知店面剛出租，尚未開業。歸期已到，未及品嘗心心念念的攤黃兒，便回了美國。

去歲深秋，再次回國探親。一日，急匆匆走進古城，徑直走到「攤黃兒」店鋪前，其時正在營業。

攤黃兒的竈具並不是平日常用的鍋，而是一種特製的稱為「鏊」的器皿。鏊由鑄鐵製成，圓形，四圍有淺淺的鍋邊防止麵糊流出，外邊一圈低溝，中間凸起，平緩的弧度向四圍傾斜而下，形狀猶如一個倒扣的鍋底。

攤黃兒其實有兩層意思，食物稱作黃兒，攤為動詞。在玉米麵、小米麵或者黃米麵裡加酵母，用水攪拌成糊狀，根據口味加糖或鹽，用小勺舀麵糊入鏊中，麵糊從中間凸起部位順著弧度向四圍攤開，麵糊開始冒泡，蓋鍋蓋。少許時候，揭開鍋蓋，無需翻面，對摺，一個攤黃兒便做好了。

兒時的臘月，家家戶戶要攤黃兒，而且都要在院子裡的土竈上做。我們家沒有鏊子，只有鄰居恆慶姥姥家才有，一個院子裡的人家輪流借來鏊子攤黃兒。輪到我們家時，興高采烈地看著爸爸一張一張地攤黃兒，玉米麵、小米麵和黃米麵，各做一大盆。

記得自小不喜玉米麵，偏愛小米麵和黃米麵。有一年，母親突發奇想開始嘗試做了一些高粱麵的攤黃兒，並且沒有加糖而是加了鹽，一嘗，特別對味。後來母親繼續改進，在高粱麵裡加一些白麵，口感和味道更好。

不記得有多少年沒有吃過攤黃兒，那個午後的陽光下，我站在攤位前，看著店主熟練地舀一勺麵糊，慢慢倒進鏊子，麵糊冒泡，蓋鍋蓋，掀鍋蓋，對摺，放進旁邊的容器。時光交錯，猶如兒時站在土竈前，看著爸爸一張張地攤黃兒。

一遍又一遍，一張張攤黃兒排列整齊，一個又一個的買主買走一張又一張的攤黃兒。店鋪的攤黃兒共有三種口味，小米麵、玉米麵和高粱麵，五元三個，十元六個。於是高粱麵和小米麵各買三個，急匆匆回家，毫無例外吃了高粱麵的，一入口，兒時的味道便穿越時空，在舌尖縈繞、回味。

回美後，一直懷念攤黃兒的美味，期待下一次的回程。先生說攤黃兒類似於西式早餐裡的煎餅，仔細一想，確實如此，其做法味道實則無二，只是多了楓糖漿而已。於是便照貓畫虎，做了雜糧煎餅，只是改楓糖漿為甜麵醬，甚是可口；後來麵糊裡又隨意加了蔥花和椒鹽，味道更加鮮美。先生吃得津津有味，還不忘調侃：「這是典型的煎餅，與攤黃兒相距甚遠。」

其實，所謂美食不過是人類根據實際情況和個人口味，經過多年積累而成為一種特色食物，攤黃兒即是作為雜糧之都的故鄉粗糧細作的一種創意食物。那麼，經過我改良的攤黃兒，則兼具融合了西式早餐和東方雜糧之精髓，合二為一，成為故鄉特色美食「攤黃兒」在美的複製品和延續。