今年三月回故鄉的途中，我和家人先到寧波所轄的象山縣石浦鎮遊覽，並在此地「邂逅」音樂家聶耳及相關遺跡，為我們的旅程增添了額外的趣味，值得一記。

石浦是中國海洋漁業發祥地之一，秦漢時期即有先民在此漁獵生息，唐宋時期已是遠近聞名的漁港商埠、海防要塞，成為浙東沿海重鎮。我們先在海邊漫步，觀賞全國四大漁港之一的石浦碼頭的風光，感受當地的產業氛圍，隨後再到石浦漁港古城遊覽觀光 。

在漁港碼頭海邊，我們見到矗立著一座聶耳演奏小提琴的石雕像（見圖，作者提供）。從雕像黑色大理石基座所刻文字獲悉，此像於一九八七年由當地音樂工作者協會發起建造，有一百五十餘個單位和個人捐助資金，一九九○年元旦落成，迄今已有三十五年之久，後於二○一一年移至此處並重修雕像基座。聶耳雕像為什麼會出現在石浦的海旁？在接下來遊覽石浦漁港古城的行程裡，我們很快就找到了答案。

石浦漁港古城依山臨海，沿山而築，以「城在港上，山在城中」而聞名。城中保留四條總長近一千七百米的老街，但見：拾級而上的街巷蜿蜒曲折，兩側老屋鱗次櫛比，屋簷錯落有致，五座飽經滄桑的月洞門式的封火牆有序排列，獨具在地特色。

在古城內的福建街，我們見到了「金山旅館」舊址。入內參觀後，方知此處乃是一九三三年九月蔡楚生、王人美、聶耳等一行三十餘人，在石浦拍攝中國第一部有聲電影「漁光曲」時的下榻之處，現已闢作陳列這部電影歷史的展館，展出許多珍貴歷史照片和實物，由此亦解答了我們對聶耳雕像的相關疑問。

據資料介紹，聶耳當年是作為電影「漁光曲」的配樂人員來到了石浦，原計畫在此工作一個多星期，不料被連綿陰雨天所困，逗留了一個多月。期間，因有演員水土不服而病倒，聶耳還臨時受命補缺，客串一位遭遇海上風暴倖存的漁民角色，使後人得以在銀幕上欣賞到他難得的本色表演。

聶耳一九一二年出生於昆明，一九三五年七月在日本藤澤市鵠沼海濱浴場游泳時溺水身亡，年僅二十三歲。在其短暫一生，聶耳共創作四十餘首樂曲，主要為包括電影插曲在內的流行音樂及中國民族音樂，被稱為「中國新音樂運動的先驅」。

他最著名的作品，當屬其為抗日主題電影「風雲兒女」之插曲「義勇軍進行曲」所作的曲譜，該曲在中華人 民共和國成立後被定為「國歌」。其他作品如「畢業歌」、「賣報歌」、「金蛇狂舞」、「翠湖春曉」等，至今仍膾炙人口。

我在石浦漁港古城遊客中心購買了一張由當地文旅運營單位印製的「石浦漁港古城鳥瞰」圖案明信片，並將其在鎮上唯一的郵局「金山路郵政 所」投寄給自己。收到後所見，明信片上郵票加蓋的「浙江象山／金山路」郵戳，恰好與「金山旅館」的人文歷史相呼應，成為我們在石浦「邂逅」聶耳的上佳紀念品。