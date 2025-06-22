這首詩是：「隔天隔海兩心懸，忽有飛鴻喜訊傳。雪夜圍爐茶代酒，白屋漏雨苦說甜。『肝炎蘋果』聞聲暖，布票成巾禦薄寒。心闊能容塵俗事，善行神佑享天年。」看了這首詩，您一定有雲裡霧裡不知所云的感覺，什麼「肝炎蘋果 」、「布票成巾」，亂七八糟，前言不搭後語。別急，聽我慢慢道來。

第一句「隔天隔海兩心懸」，省略了主語我和既是同事又是老鄉、河北省劇本創作室著名編劇高華民先生。高先生創作頗豐，上世紀五○年代在晉縣文化館工作時，創作的反應土改運動的劇本，廣泛演出，被「劇本」發表。創作的大型河北梆子劇本「南北和」，由著名的河北梆子藝術家裴艷玲主演，進京演出轟動一時。

我與高先生是河北省劇本創作室的同事，高先生退休 後回到晉州老家，我依親 來到美國，曾多次嘗試與之聯繫均未如願，思念至甚。近日，「忽有飛鴻喜訊傳」，好友葛先生發來信息，說他聯繫上了高華民，並向他講了我的情況。高先生雖年屆耄耋，依然身體健康，精神矍鑠，思維敏捷。我聞之興奮不已，寫了這首小詩。

上世紀八○年代初，我在北京某劇團做編劇，要拍我一部農村題材的戲，為了塑造真實的農民形象，我帶著導演和作曲，去河北省晉縣周家莊公社體驗生活，周家莊是我的生活基地。我和高華民老家都在晉縣，我老家在城北的東曹村，而高華民的老家就是周家莊，相距不到二十華里。

他當時在河北省梆子劇院做編劇，周家莊也是他的生活基地，恰好當時也在周家莊。他對周家莊的歷史、現實、人情世故、家族狀況、鄰里關係等等都瞭若指掌，為我們深入了解農民幫助極大。我們四個都是大男人，睡一條土炕，時值冬季，沏一壺熱茶，經常圍著火爐暢談到深夜，有時外面降下大雪，屋門被積雪封堵而不知，真的是「雪夜圍爐茶代酒」。

我一九六四 年從石家莊市文工團調到省劇本創作室，高華民比我早調去一個多月。當時我們都有創作計畫，我要寫一部反映回鄉知識青年的劇本，已有了分場提綱，準備下鄉深入生活補充素材；高華民正在寫一部叫「茅草店」的劇本。

就在這時，突然接到上級指示，創作人員停止創作，全部下鄉搞四清，接受貧下中農再教育，改造思想。我和華民分配到河北省獲鹿縣太行深山中最窮的一個村子，住在村裡最窮的一戶貧農家的廂房裡，名義上叫廂房，實際是非常簡陋的茅草屋，颳風進風，下雨漏雨。時值秋季，偏趕上連陰雨，陰雨綿綿一直下了一個多星期，真應了那句屋漏偏逢連陰雨，屋外大下，屋裡小下；屋外不下了，屋裡還在下，加上陣陣襲來凜冽的秋風，凍得瑟瑟發抖。

高兄見我情緒低落，半調侃地說：「老弟，別這麼沮喪，咱們現在的處境，比起你們老劉家那位前輩強多了。」我一時愣了，眨巴著眼問：「我們老劉家哪位前輩？」高兄提高嗓門，說：「劉長卿啊！當時他也困在山溝裡（日暮蒼山遠），住的房子還不如咱們（天寒白屋貧），白屋就是家徒四壁，我們有炕，炕上有被褥，還有小炕桌，桌上有罩子燈，有茶壺茶杯，可以燈下寫作，渴了還可以喝水。嘿嘿，比他強多了。」苦中泛酸作樂，「白屋漏雨苦說甜」，至今印象深刻。

十年動亂開始不久，我不幸感染乙型肝炎，在當時算得上是不治之症，大有談乙肝而色變的勢頭。因為有老鄉這層關係，高華民經常來家看我，尚未進院就大聲說：「喂，老肝炎，有肝炎蘋果嗎？來一個。」我笑著說：「不怕傳染上？」他一邊在水管洗水果，一邊說：「我這人命賤，五毒不侵，何懼小小肝炎哉。」咯唧咯唧大嚼起來。

也怪了，他還真沒傳染上。在單位傳開，凡有同事來看我，都說「走，去吃肝炎蘋果」。同鄉情同事誼，感人肺腑，暖人心扉，「『肝炎蘋果』聞聲暖」絶非虛言誇張。

改革開放前商品極度匱乏，幾乎所有商品都憑票供應，即便有錢，沒有「票」也是買不到的，當時是「票」比錢值錢，倒賣緊缺的「票」能賺大錢。一年三伏溽暑就要到了，我急需買一條毛巾被，奈何布票不夠，高兄知道後二話沒說，當即給了我一丈三尺布票。要知道，這一丈三布票在黑市是能賣很多錢的。「布票成巾」禦的豈止是「薄寒」？

高華民為人敦厚，不善言辭，表面看甚至有些木訥，保留著農民的質樸，心胸極寬，不計人過，從不與人結怨，即便受到傷害也是一笑了之，說其「大肚能容天下難容之事」也不為過，因而群衆關係非常好。評高級職是相互撕逼詆毀最厲害的，雞蛋裡也得給你挑出幾根骨頭。而高華民是唯一一個沒有爭議全票通過的，別說在單位，就是在全省全國恐怕也是非常少有的。正因為有如此豁達平和的心態，過了米壽仍健康矍鑠。「心闊能容塵俗事，善行神佑享天年」，誠然。