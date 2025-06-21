老班長的處世哲學(下)

老班長平日對人態度和藹友善，總是盡量寬容，得饒人處且饒人，但是他對宵小之徒則是深惡痛絕。那時在外島，一切主要的補給都仰賴台灣的運補，老班長因此決定要盡量自給自足，他圍起籬笆，自己種菜，養雞，養豬，養狗，利用伙房的廚餘和附近的野菜，把禽畜養得又肥又壯。

有一個夜黑風高的晚上，一陣狗叫聲驚動了老班長，原來是一名來自別連他所不認識的小兵偷走了一隻母雞。這是一個月以來發生的第二次竊盜事件，老班長非常憤怒。

他將手槍子彈上膛擺在枕，又在籬笆上牽引了繩線，綁上手榴彈。這事件驚動了營部，頑固的老班長拒絕營長要求撤除武裝的命令，副營長揚言要法辦老班長，指控他抗命且私藏彈藥庫的武器，但營長投鼠忌器怕惹事，只想息事寧人，關照各連的連長約束好自家小兵，以免造成可怕的後果。之後，這事平安落幕，證實「那些人」畏懼老班長的震懾力。

之後，我們連隊經歷了一場嚴格的師部高級裝備檢查考驗，項目包括武器、彈藥、車輛、裝備及人員訓練，一時之間，工作變得瘋狂忙碌。老班長主動請纓，為負責裝備檢查的事宜操盤，同時，他為疲累不堪的炊事兵和支援排的汽車技工兵向連長求情，免除出操及其他勤務，他甚至立下軍令狀，若是沒通過檢查，甘願連帶受罰。

結果，老班長用其豐富的經驗與睿智，帶領大家順利通過考驗。他以平淡的心情看待成功，完全不居功也不期待長官的嘉勉和獎勵，他實在是連上弟兄們心目中的無名英雄。我問他是怎樣才能將這艱難的任務完成得如此順利和亮麗？他說：「帶兵先要帶心，只要你是誠心誠意的，你所帶的人一定會感受得到，這樣大家便會齊心齊力努力完成任務。」

臨退伍之前，我去拜望老班長，他提醒我要時常努力跨越阻擋我們前行的圍欄，不輕言放棄，千萬不要被「那些人」給絆住了；在自己跨越障礙的同時，行有餘力，也要盡量幫助他人跨越。

人上一百，形形色色，我們日常生活裡免不了要與他人打交道，學習如何知所進退且應對有節，是人生最大的功課，我經常會想到老班長給我的忠告。一晃眼快要半個世紀，不知老班長是否還安然健在。他曾經安慰我、鼓勵我，幫助我成長，使我在後來的工作生涯裡，懂得如何與他人應對無礙，是令我深刻感念的是一位良師益友。（下）