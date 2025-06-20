我書房牆上掛著一個小鏡框，不是偏愛自己的書法，而是太喜歡人家的句子。那是桃花扇書中餘韻內的幾句話：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。這青苔碧瓦堆，俺曾睡風流覺，將五十年興亡看飽。」

一九五六年，我在香港 讀高中三年級時，國文課本選有這一篇。當時由李超人老師導讀，他講解精采，學生們聽得入神，我特別喜歡那三個重句「眼看他」，引發了文章的氣勢。過了幾十年後，那時我已移民 美國，一九九四年的一天，我突然又想讀那篇文章，就請當時還在香港的同學李君，印個副本寄給我。

我收到後，一時興起，竟然磨墨寫字，抄下「眼看他」這幾行佳句（見圖），敝帚自珍，就把它貼在書房牆上，後來又置入鏡框，保存至今。今天看著它，使我想起李老師當年在課室朗誦該文的情景。

李老師教我們國文，他對學生的要求很嚴格，尤其是作文的分數，門檻設得很高，我幾乎每次都是七十八分，從未拿到八十分。班中有個很愛作文的同學，每次都找我打聽分數，從他的表情去猜，大概七十八分算是不錯的了。

李老師的文筆很好，當年我們在學校唱的歌，都是由音樂老師作曲，由李老師寫詞的，例如校歌、運動會歌和畢業歌等。我還記得運動會歌，其中有一句「勝固欣然敗亦同」，就寫活了運動的精神。

我又想起一件好笑的事，也是有關他寫的歌詞。我夫婦都是李老師的學生，有一年，老師的大兒子從加拿大來紐約探望我們，他也是我們同班畢業的。那夜住在我們家，晚上三人聊天時，談起舊時在學校的趣事，李同學突然念出畢業歌最後的一句：「待他年，剪燭西窗，從頭細說。」他問我可否記得，我說：「當然記得，是我的老師寫的，也是你的老子寫的。」引得三個舊同學大笑，真應了老師所言「從頭細說」。

一九八七年我夫婦重遊香港，曾與舊同學聚會。同班好友何君善寫棣書，他知道我喜歡老師的詩，特別寫了一首還加上繪圖，在聚會時贈我：「偶然浮海便為家，五十無聞學種花。漫道雙松方競秀，更教桃李鬥春華。」那時老師已去世，我夫婦曾去他的墳前鞠躬，有勞師母引路。

老師的大兒子是個習書法的人，早就應了我的請求，寫了老師的六首「勺灜樓圖詠」給我。老師當年在香港的離島長洲建有山樓，名「勺瀛樓」，並有詩云：「小小山樓遠市囂，㠶移歐狎各逍遙。勺中分得蓬瀛水，滋味何況飲一瓢。」附句說：「勺瀛名樓，有弱水三千只飲一瓢義。」可見他和師母鶼鰈情深。

老師和師母退休 後，曾作環球旅行。一九六九年，老師寫有寰宇紀遊詩十八首，我最喜歡讀那首瑞士山中：「山行宛在畫圖中，水曲雲隈細雨濛。陽朔西湖曾遍歷，卻輸此地樹千叢。」用「山水甲天下」的美景來作比較，真是妙極。

李老師在香港去世時，我在紐約。事後得知，老師寫有自輓聯，由他的大兒子書寫掛在靈堂，上聯是：「晚歲樂林泉，蘭桂漸滋，三徑不忘松菊。」下聯是：「壯懷遭變亂，甌叟可遯，一生盡瘁菁莪。」

寄語老師，請恕學生無禮，居然跟您開玩笑：我終於明白了，當年為什麼總是拿不到八十分。因為讀您的自輓聯時，我還要去查字典呢，您用字太深奧了。