春天的後院，凋零的水仙旁，一朵不知名的小黃花悄然綻放，在微風中輕輕搖曳，怡然自得。那一瞬間，她喚起了我童年最深的記憶，那首熟悉的兒歌「籬邊一朵小黃花」，以及那段我曾經難以啟齒的身世故事。

童年時，我住在台灣基隆港務局高遠村的宿舍裡，那是個家家戶戶雞犬相聞的緊密社區。我四個月大時，被抱到現今的父母家撫養，是全村皆知的祕密，只有戶籍上寫著「親生」的我，被蒙在鼓裡。那情境，彷彿電影「楚門的世界」，人人皆知，唯獨我身在戲中。

某天在學校，同學們突然集體與我絕交，笑我是從垃圾桶撿來的，不配做他們的朋友。孩子的世界直白，有時卻很殘忍，那些話深深刺傷我年幼的心。在我知曉真相之前，我常會望著街上的行人，默默揣想：他們之中，會不會有誰是我親生的父母？

同學們的排擠，與對身世的疑惑，成了我心頭的祕密。我從未對爸媽提及，他們對我疼愛備至，視如己出，我不忍心讓他們難過。

我一直很欣賞西方社會對收養的坦然與尊重，養父母會在孩子尚年幼、但已能理解時，誠實告知其身世，讓孩子明白，他們不是「被撿來的」，而是「被選中的」，甚至還能在適當的時機，安排孩子與親生父母相見。這份誠實與開放，使孩子在光明與自由中成長，而不是活在遮掩與羞恥的陰影裡。真理使人得自由，生命不該被偽裝。

初中畢業後，我考上北一女，寄住在姨父母家，家中有三位表姊。某日與二姊閒聊時，她無意間透露我的身世：原來我是她們最小的妹妹，生母在懷我時，曾與姨母（我的養母）約定，若是女孩，就交給她扶養。

養母是養父的繼室，養父與前妻育有兩子，長子留在中國，次子來到台灣，年長我二十餘歲。養父因病無法再育，而養母一直渴望有個自己的孩子，我的到來，讓她欣喜萬分。

真相揭開的那一刻，我內心五味雜陳。雖然我依舊稱養父母為「爸媽」，喊親生父母為「姨父母」，但心裡泛起許多疑問：只因為我是女孩，就被送人了嗎？性別應該決定一個新生命的歸屬嗎？這份不平與困惑，曽在我心中長久盤旋。

直到大學時，我皈依天主教，心中的結才逐漸解開。聖經上寫著：「遠在創世以前，天主已將我們的名字刻在祂的掌心上。」這讓我明白，每一個生命都是被珍視的，我無需覺得自己「被遺棄」。

當我學會換個角度回望過往，我終於懂得，我的被過繼，或許減輕了生父母的負擔，那個年代的選擇，可能不單出於性別，也有環境因素。這樣的安排，成全了養母的渴望，也讓我在兩個家庭之間，擁有了雙倍的愛，有兩位父親、兩位母親，有哥哥也有姊姊，在愛的懷抱中成長。

那首兒歌「籬邊一朵小黃花」曾經讓我心酸：「小黃花呀小黃花，誰是你的爸和媽？」如今再唱，卻滿懷感恩：「泥土把我收留下，雨露供給我營養，陽光幫助我長大，開了一朵小黃花……。」這不很像我的旅程嗎？

生命並不完美，但愛使它完整，當我們願意放下執念，那些曾以為無法承受的重，都會被時間、信仰與諒解輕輕托住。如今隔了這麼多年，在異國他鄉與這朵小黃花相遇，又一次讓我想起了愛的源頭與延續。