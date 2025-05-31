女兒買來膳食纖維素孝敬我們，說是營養品，有益健康。我取出些嘗嘗，感覺味道似曾相識，看了說明書恍然大悟：這不就是用小麥麩皮製成的嗎？這不禁勾起我的回憶，六十多年前把雞飼料視作美味的往事，如電影般一幕幕在眼前閃過。

上世紀六○年代初我開始長身體，卻遇上大饑荒。我家在瀋陽，每人每月只能吃到三兩豬肉，定量供應的糧食只能半饑半飽。那年頭許多人消瘦，老爸的體重急劇下降，從一百五十斤跌到不足一百斤，我很擔心，他卻安慰我：「人體有自我保護機能，就是消耗皮下脂肪，來保護心腦肝腎等重要器官。」

為了盡量保存食物的營養成分，我家煮飯不再淘米，蘿蔔、土豆和山芋不再削皮。逢年過節配給幾條小魚，老爸連魚鰓和肚腸都不捨得扔，洗洗煮著吃，為的是增加蛋白質攝取量。

在那些悲慘年頭，餓死的農民以千萬計。父親所在的醫學院為了讓員工能多吃一點，想了不少辦法，如用尿液培養小球藻、由樹葉提取澱粉、用增量法煮飯等。無奈這些辦法要麼收效甚微（小球藻），要麼不靠譜（樹葉澱粉），要麼自欺欺人（增量法），都不得不草草收場。

情急之下，醫學院的書記提出養雞下蛋。各家各戶到自由市場花高價買母雞，買一隻雞就要花半個月工資，多數人家只能買一隻，最多不過兩隻。那年頭不敢把雞放到室外散養，否則一不留神就失蹤，可是把雞關在家裡，雞屎難聞還在其次，難在連人都吃不飽，哪有多餘糧食餵雞？於是書記聯繫到糧食局的老戰友開後門，對方答應每個月給每隻雞供應三斤飼料。

某日糧食局來人，讓各家報告養雞數，領取雞戶口本。教授、講師們顧不上讀書人的斯文，處長、科長們顧不上當官的體面，紛紛虛報養雞數，有的報四隻，有的報五隻，大家心照不宣：多買雞飼料不但雞有得吃，人也有得吃。

拿著雞戶口本，老爸帶我來到飼料站，看到有三種飼料可供選擇：米糠、草籽，還有玉米芯磨的粉，老爸說這些飼料的營養成分差，且難以下嚥。後來他打聽到，飼料站的庫房裡藏有小麥麩皮，卻不拿上櫃台公開賣。那時候香菸也限量供應，老爸壓下菸癮，拿著香菸孝敬飼料站的管事，買到十五斤堪稱飼料中精品的小麥麩皮，全家高興得如久旱盼來甘霖。

家裡的黃母雞每月吃五斤麩皮，不負厚望，隔三岔五下個蛋，高唱「咯噠、咯噠」表功；那餘下的十斤麩皮，就成為人的補充食物。麩皮或是摻玉米粉做成窩窩頭，或是拌著切碎的青菜做成餅，可謂「一味勾人、一菜入魂」，感覺堪比如今吃奶油蛋糕。之前每頓飯我只有五、六分飽，吃了麩皮後，就能有七、八分飽。

自從女兒推薦膳食纖維素之後，它就成為我家早餐桌上的必備，於是我每天都能重溫年少時的「美味」。上網得知，小麥麩皮的營養成分豐富，可製作麩皮麵包和麩皮粥；小麥麩皮含有大量膳食纖維，可促進腸胃蠕動幫助消化，對老年人特別有益。膳食纖維還能增加飽腹感，我這才明白，難怪當年半饑不飽的我，吃了麩皮後，就感到飽了許多。我很感慨，小麥麩皮從當年不登大雅之堂的雞飼料，如今竟躍升為人類營養品。