湯姆士叔叔是爸爸的朋友，自然而然，他的太太安琪阿姨也成了繼母的好閨密。湯姆士叔叔高大挺拔、英俊有型，從小我就很羨慕安琪阿姨，能有一位溫柔體貼、風度翩翩的丈夫。他總是對她百依百順，住在紐約時，更是常常陪著她出門享受曼哈頓 的夜生活，燈火闌珊、人影交錯中，是他們的甜蜜回憶。

我一直不知道他和爸爸是如何認識的，他們既不是同事，也不像是背景相似的老朋友。直到湯姆士叔叔過世後，我才聽說，他年輕時曾自願前往納米比亞，投身當地的民主建設。那是一段艱困的歲月，他卻願意把青春獻給一個貧苦的國度，令人敬佩。

我十四歲時第一次來到紐約，當時爸爸和繼母才結婚三年，應該還算新婚。爸爸一生中幾乎沒有真正照顧過我們姊妹，所以那晚他起身為我和妹妹蓋被子，這個小小的舉動卻讓繼母心生不滿。幾次爭吵後，繼母終於做出令人震驚的決定：在短短二十四小時內，把我們送回台灣。

她以為從此可以獨占爸爸的愛，過著幸福快樂的生活，沒想到事情卻走向相反的方向。從那天起，他們的家裡再也不曾平靜，爸爸始終耿耿於懷，時常因這件事與她爭吵。

後來，爸爸請湯姆士叔叔到台灣找我，他在毫無線索的情況下，四處奔波，終於找到了我。當時我對爸爸滿懷怨恨，不願回頭，但湯姆士叔叔用溫柔的語氣安慰我，一遍又一遍地傳遞爸爸誠懇的心意，最終打動了我。雖然我選擇回美國，卻堅持不再住進那個有繼母的家。

回到美國後，我選擇住校，繼母雖然為我留了房間，我也從未踏進去。偶爾回家吃飯，她臉上的悔意溢於言表，總是買東西、塞紅包，希望彌補過去的傷害，只是，那些年積壓的情緒，不是這麼容易消除的。直到我真正長大成人、生活獨立，心中的怨才漸漸釋懷。只是，爸爸與繼母因爭吵太多，感情早已受損，也因這段往事，日漸疏離。

等我成為母親之後，才真正放下了過去。繼母常常打電話來，久而久之，我們成了可以聊上一兩個小時的朋友。她從未提起當年趕我們出門的事，也沒有為此道歉，但她用大半生的溫柔與關心向我表達了歉意，而我也都感受到了。如果不是湯姆士叔叔，我可能再也不會回到美國，也不會完成學業，更無緣與父親、繼母和兩個弟妹團聚。

湯姆士叔叔在一九九○年離世。離世前不久，他開車送我回家，路上說了許多話，語氣充滿關懷與溫暖。但當時的我竟沒有認出，他瘦了很多，樣子也蒼老了許多，直到下車回家後，爸爸才告訴我他生病了。我才驚覺，那一位曾經風采翩翩的叔叔，在生命的尾聲中如此憔悴，而我，竟在最後一次見面時，沒有給他一個擁抱，這成了我心中難以抹去的遺憾。

前些日子整理爸爸遺物時，我翻到一張舊照片，是湯姆士叔叔和安琪阿姨的結婚照（見圖），湯姆士叔叔依然帥氣，照片裡的爸爸和繼母也年輕光鮮、笑容燦爛。這幾位深深影響我一生的人，如今都已離開，留下的，只有那些回憶和故事，靜靜陪伴著我走過往後的歲月。