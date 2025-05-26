作者母親接受「汴梁晚報」記者採訪前拍攝的照片。

母親閆振卿生於一九一三年，少年時上過幾年私塾，識文斷字，知書達禮。母親一生命運坎坷，經歷了太多的磨難：在她十八、九歲時其父母相繼去世，身為長女，下有三個妹妹、一個弟弟，無依無靠，最小的妹妹才兩歲，實在無力撫養，迫不得已送人收養，之後音信全無，這是母親一生永遠的痛。

母親性格剛毅，憑著超人的毅力接下了外公留下的店鋪生意，抽空還幫人洗衣做針線活。她和弟妹四人相依為命，像母親一樣關愛著他們，嘔心瀝血，歷盡千辛萬苦，把他們撫養成人。

母親做事機智果敢，無私無畏，曾冒險跳入開封龍亭西湖，救出不慎落水、年僅十歲的小妹；戰亂時期逃「老日」途中，曾兩次遭遇日機轟炸，幾次機智躲避，大難不死化險為夷。

母親是生活的強者，純樸善良。我父親於一九六○年英年早逝，年近五十又體弱多病的母親，依然走向工作崗位，工作兢兢業業，曾光榮出席開封市龍亭區婦女代表大會。母親一生辛勞簡樸，為我和姊姊及七個外孫傾注了無私的愛，為四代人作出了巨大的奉獻。

盡管母親經歷了那麼多艱難困苦，但是老人家性格開朗樂觀。為了讓母親晚年生活豐富多彩更加快樂，我們曾經陪她先後去北京、上海、杭州、青島等地遊覽祖國大好河山。

母親是「汴梁晚報」的忠實讀者，多年來一直有閱讀該報的習慣。二○○○年十一國慶前，她看到該報一則廣告「坐飛機看看咱家鄉」，說這輩子還沒有坐過飛機，為了卻母親這一心願，我毫不猶豫地為她報名參加。

母親在她年近九十歲時坐飛機看開封，「汴梁晚報」記者特別採訪她，做了圖文並茂的報導：「八十七歲老太太圓了一個上天夢——坐飛機看看咱家鄉」。為此母親很是高興了一陣子，如今目睹當年她坐飛機的照片，不勝感慨，思念之情油然而生。

母親一生勤勞自強不息，九十高齡仍耳聰目明、身板硬朗，幾十年沒有看病吃藥，二○○二年七月十七日無疾而終。她去世已經二十三年了，此時更加懷念我們的白髮親娘。