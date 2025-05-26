我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

懷念母親

郭玉琴
聽新聞
test
0:00 /0:00
作者母親接受「汴梁晚報」記者採訪前拍攝的照片。
作者母親接受「汴梁晚報」記者採訪前拍攝的照片。

母親閆振卿生於一九一三年，少年時上過幾年私塾，識文斷字，知書達禮。母親一生命運坎坷，經歷了太多的磨難：在她十八、九歲時其父母相繼去世，身為長女，下有三個妹妹、一個弟弟，無依無靠，最小的妹妹才兩歲，實在無力撫養，迫不得已送人收養，之後音信全無，這是母親一生永遠的痛。

母親性格剛毅，憑著超人的毅力接下了外公留下的店鋪生意，抽空還幫人洗衣做針線活。她和弟妹四人相依為命，像母親一樣關愛著他們，嘔心瀝血，歷盡千辛萬苦，把他們撫養成人。

母親做事機智果敢，無私無畏，曾冒險跳入開封龍亭西湖，救出不慎落水、年僅十歲的小妹；戰亂時期逃「老日」途中，曾兩次遭遇日機轟炸，幾次機智躲避，大難不死化險為夷。

母親是生活的強者，純樸善良。我父親於一九六○年英年早逝，年近五十又體弱多病的母親，依然走向工作崗位，工作兢兢業業，曾光榮出席開封市龍亭區婦女代表大會。母親一生辛勞簡樸，為我和姊姊及七個外孫傾注了無私的愛，為四代人作出了巨大的奉獻。

盡管母親經歷了那麼多艱難困苦，但是老人家性格開朗樂觀。為了讓母親晚年生活豐富多彩更加快樂，我們曾經陪她先後去北京、上海、杭州、青島等地遊覽祖國大好河山。

母親是「汴梁晚報」的忠實讀者，多年來一直有閱讀該報的習慣。二○○○年十一國慶前，她看到該報一則廣告「坐飛機看看咱家鄉」，說這輩子還沒有坐過飛機，為了卻母親這一心願，我毫不猶豫地為她報名參加。

母親在她年近九十歲時坐飛機看開封，「汴梁晚報」記者特別採訪她，做了圖文並茂的報導：「八十七歲老太太圓了一個上天夢——坐飛機看看咱家鄉」。為此母親很是高興了一陣子，如今目睹當年她坐飛機的照片，不勝感慨，思念之情油然而生。

母親一生勤勞自強不息，九十高齡仍耳聰目明、身板硬朗，幾十年沒有看病吃藥，二○○二年七月十七日無疾而終。她去世已經二十三年了，此時更加懷念我們的白髮親娘。

上一則

3大重量級國際藝術展 6月在台灣強碰

下一則

看話劇

延伸閱讀

不特價也沒折價券 Trader Joe's親曝原因

不特價也沒折價券 Trader Joe's親曝原因
這款輕巧封口機 杜絕食物浪費又可省錢

這款輕巧封口機 杜絕食物浪費又可省錢
Trader Joe's不特價也不提供折價券 店家親曝原因

Trader Joe's不特價也不提供折價券 店家親曝原因
用母親手機下單 肯州8歲童網購7萬支棒棒糖 亞馬遜同意全額退款

用母親手機下單 肯州8歲童網購7萬支棒棒糖 亞馬遜同意全額退款

熱門新聞

畢業典禮

2025-05-23 02:00
圖／123RF

哈密瓜加鹽

2025-05-18 02:00
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-17 02:00

四十年如一夢

2025-05-22 02:00

老伴失智了

2025-05-20 02:00
我們品嘗的朝鮮冷面，餐廳是中國的朝鮮族人所開。(圖片提供／作者孟悟)

又見冷麵

2025-05-20 02:00

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌