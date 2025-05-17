六十多年前，我在安徽某縣城第一小學讀二年級時，由於父親沒文化受排擠，工作被調動到該縣最北邊的幾百畝鹽鹼荒地，去開辦縣委機關直屬的果園場，我們全家都搬去了為辦果園場才在荒地上倉促建起的場部，也就是幾排土坯房子，我讀書的學校也從縣城一小，變成了離果園場三里多路遠的鄉村小學。

記憶中那個鄉村頗大，有一百多戶人家，方圓幾里路外的小村莊都沒有學校，要讀書的孩子都是早出晚歸來這個大村的小學讀書。這個村莊東面靠著山坡，山坡上種了很多杏樹和石榴樹，當地村民都很擅長種果樹，每年夏天收穫的杏子和秋天收穫的石榴，便是村民們的經濟來源。

我轉學過去時是九月份，新學期開始；到了第二年春天，我已基本適應環境，與當地孩子玩在一起。杏花開滿山坡時，我們這些不是本村的孩子，因路遠中午不能回家吃飯，匆匆吃完自帶的乾糧，就三五成群地去村東山坡玩耍，看杏花，捉蝸牛，撲蝴蝶，逮螞蚱。那時也沒什麼作業，每天除了上課就是玩，回想起來，那真是無憂無慮的童年時光。

就在這無憂無慮中，我卻有了人生中第一大遭遇。六月的一天中午，我們一群二、三年級的女孩子去山坡玩耍時，突然有人看到有一棵果實纍纍的樹上，青杏開始顯出淡淡的黃色，我們正在指指點點地觀看，不知從哪兒跑來幾個調皮又膽大的男孩子，他們撿起地上的石塊朝著杏樹扔去，被擊中的杏子紛紛落地，他們迅速撿起一些比較成熟的杏子，眨眼間就跑得無影無蹤了。

我和在場的幾個女孩子看著地上的青杏，出於好奇和好玩，也都撿了幾個放在口袋裡。正要往回走時，來了一個巡山老頭兒，他看到地上還有青杏，頓時火冒三丈，罵罵咧咧說：「你們是誰家的孩子，從小就不學好，破壞果園，膽敢偷生產隊的杏！」

說話間，年齡稍大反應快的孩子見勢不妙，都撒腿就跑，回了學校。只有我和另一個小女孩似乎嚇傻了，站在原地未動，想向老漢解釋事情經過。沒想到他根本不聽，一手一個抓住我們的領口，口口聲聲譴責我們偷杏，把我們領進一個小草屋關了起來，說是要叫家長來賠償損失才能放我們回家。

兩個小女生哪裡經歷過這些？內心充滿冤屈，又沒有機會和能力為自己辯解，以為自己闖了彌天大禍，擔心下午不能回學校上課，又不知父母知道後會怎樣懲罰自己，愈想愈怕，兩人都坐在地上大哭不止。小屋沒有窗子，也不知道我們哭了多久，只記得腦海中充滿了恐懼，以為從此以後被人認為是小偷，真是再也無法見人。當時恨不得有個地縫能鑽進去，再也不用出來。

就這樣不知過了多久，門縫的光線漸漸變暗，我們又餓又怕又無可奈何，到最後竟然都睡著了。

來解救我們的是我們的媽媽。她們幹完一天的活兒回到家，不見自己的孩子，就找別的孩子打聽，一路問尋，來到山腳下關押我們的小屋，踹開門把我們領回家去。

第二天母親就去找了隊長評理，要找看山老漢算帳，他怎麼能那麼狠心把兩個小孩嚇成那樣。隊長說不要跟那個老傻子一般見識，等杏熟了，他會派人送杏來給孩子壓驚。

依稀記得那年是有人送了杏來，可我卻連嘗都不想嘗。估計是童年的遭遇陰影難散，至今我看到杏子，仍然沒有任何購買和消費的欲望。

雖然那件事過後，在學校從來沒有人在意或提起，而我似乎從那以後，就失去了童年的天真和對人的信任，有了「瓜田不納履，李下不整冠」的自我保護意識，也明白了生活中會有「不白之冤」這回事。