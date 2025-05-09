我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭槍殺

愛吃魚頭的母親

叢中笑
聽新聞
test
0:00 /0:00

記得小時候，我們家的經濟條件特別差。盡管街坊鄰里們都知道我父親有個光鮮亮麗的軍官頭銜，但家裡還是窮得一塌胡塗；每逢月底，母親就會去鄰居張大媽或李大嬸家借錢，三塊或五塊不等。等我們都長大一點後，才從母親的時常抱怨中得知，原來父親的薪水多半都拿去資助他的原生家庭了。在這種情況下，我們姊妹三人經常跟著母親去外婆家蹭飯。

我們當時住在市郊，而外婆家則位於市中心一個僻靜的小巷裡。外婆育有兩男五女，我母親排行老二。記憶裡，外婆家雖不富裕，但總是炊煙裊裊，人來人往，門庭若市。盡管我們家跟外婆家一樣貧窮，我們都常常出現捉襟見肘的窘境，但外婆家彷彿有一種說不出的人間煙火味，這種味道是甜的、香的，是沁人心脾的。

不知從什麼時候開始，我幼小的心靈裡深深刻下了「外婆做的魚全世界最好吃」的烙印。雖然我們居住的山東煙台是典型的海濱城市，可那時吃魚不像我們現在，還要吃活魚、吃有名氣的、吃魚肉鮮嫩的，取而代之的是外公從市場上買回來那些賣剩的臭魚爛蝦罷了，但我那身形瘦小、裹著小腳、不識大字、更甚之連名字都沒有的外婆，竟能把這些廉價的魚蝦做出了一道道鮮香四溢的人間美味。

當全家大小盯著盤裡魚香撲鼻的人間佳餚時，我的外婆卻從不先動筷吃魚，而是將魚肉分給孫輩們吃，自己卻說世上最喜歡吃魚頭的人就是她。年幼的我那時總覺得，勞苦功高的外婆最起碼要嘗嘗這入口即化的鮮美味道吧。

等我再長大幾年後，不經意間，發現我的母親也不吃魚肉，而喜歡吃魚頭和啃魚刺；我的父親卻喜歡吃魚湯，常說魚湯泡米飯，絕配。

然而，當我自己做了母親後，我也自然而地成了那個愛吃魚頭的人。盡管現在人們的經濟條件好了很多，想吃什麼都能吃得上。

這時，我才恍然大悟，原來我的外婆、我的母親不是天生愛吃魚頭，而是省略了語言上的表達，用行動來表達對晚輩的寵愛。這是一代代母親對家庭、對孩子、對兒孫愛的傳承，她們延續了中國傳統文化中母親對子孫的奉獻精神。

願天下的母親們在為家庭、為孩子、為子孫付出的同時，留一些關愛給自己，父母親的健康才是一個家庭和孩子們的幸福。

上一則

大媽的什錦菜

下一則

我愛媽媽

延伸閱讀

亞洲首例 內視鏡縫線修補食道穿孔 28歲女重拾美味人生

亞洲首例 內視鏡縫線修補食道穿孔 28歲女重拾美味人生
一根魚刺引發的中美對帳

一根魚刺引發的中美對帳
好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）
亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她

亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她

熱門新聞

圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00
網上充斥著各種「偽名言」，莫言5日澄清，網上流傳的一些名言、金句都不是他說的。（取材自莫言微信公眾號）

「你若安好便是晴天霹靂」 莫言：這不是我說的

2025-05-06 02:10

捕捉野生病人

2025-05-03 02:00
圖／陳完玲

結緣與傳承

2025-05-03 02:00

咖啡杯聯想

2025-05-02 02:00
圖／Betty est Partout

我們這家人

2025-05-01 02:00

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作