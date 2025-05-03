這是十多年前的婚禮，現在回想起來，還有滋有味。

說來也有趣，我那三十多歲的兒子，在上海工作好好的，談的女朋友也不錯，但就是不成功，到了紐約，居然大功告成。有一天，他教的華裔 電腦班中，一個老阿姨笑嘻嘻地問他：「你結婚了嗎？有女朋友嗎？」他搖搖頭。老阿姨馬上說，她親戚中有個女孩子，要不要見見面？兒子想，他初來乍到，還沒有站住腳跟，但老阿姨這麼熱情，可不能拂了她的好意，就笑笑點頭了。

哪裡知道，有緣千里來相會，雙方一見鍾情。那女孩子名叫克莉斯汀，是華爾街 金融業的辦公室小姐，談婚論嫁不成問題，可一直沒有她中意的人，但一見到我兒子，就對他頗有好感，豈不是月下老人的天作之合？於是兩個年輕人接觸了半年左右，便籌備婚姻大事了。

我們老兩口知道了喜不自勝，如「天上掉下個林妹妹」。在電腦螢幕中，克莉斯汀和我們有說有笑，又彬彬有禮。更使我們感動的是，她和她父母將我兒子迎入家中，還出錢裝修了一個寬大的半地下室，作為新人的婚房。我們到了紐約，也住到他們家裡，大家談笑風生，無拘無束，儼然成了一家人。

婚禮那天，在我弟弟家接到新娘後，克莉斯汀改口叫我們「爸爸媽媽」，特別是親熱地稱呼我老伴「我媽我媽」時，老伴心中甜滋滋的，笑咪咪樂得合不攏嘴。一個從小接受西方教育的女孩子，能夠如此尊重中國傳統的習俗和禮儀，多麼不容易。

在喜慶而隆重的婚禮上，我上台作新婚獻詞，說：「克莉斯汀很有知識，很有修養，我們很喜歡很滿意。」這是由衷的心裡話。兒子有福了，我們也有福了，不是嗎？有一個知書達禮的華裔好媳婦，我們在大洋彼岸的上海一百個放心。

婚禮辦在法拉盛 鬧區飛越皇后酒店的木蘭廳，環境雅致優美，就是沒有婚禮舞台。我兒子從網上下載了一個婚禮舞台設計方案，又網購了紗幔。原來，這舞台以紗幔為主，在作為背景的白色紗幔襯托下，紅色紗幔束腰而垂，華麗而不失高雅。

但紗幔要有架子才能掛起來，這架子搭建起來可不簡單。幸虧我心靈手巧的弟弟解決了，他想方設法買來木料，忙忙碌碌又鋸又釘，才將架子豎立於酒店中央，請來的婚禮司儀才能在台上有用武之地。

婚禮那天晚上燈火輝煌，音樂聲中歡聲笑語此起彼伏，一桌桌圓檯面上鮮花嬌豔欲滴。司儀儀表堂堂，掌控場面、調動氣氛很有藝術手腕，他主持婚禮時英語、國語、粵語並用，口吐蓮花，照顧到賓客中各方人士，十分了得。

我們以為外國婚禮一定是西式的，和中式傳統婚禮風味不同。哪知道在紐約唐人街，舉辦的婚禮大多是中西合璧的。例如，中國式敬酒真忙煞了新人，他們一桌桌敬過去，還要喝賓客回敬的酒，沒有一點本事難以對付過去；但中西合璧的敬酒不是這樣，新人每到一桌，一桌賓客都站起來高舉酒杯，同新人一起「哦哦哦」的大聲歡叫，新人十分省力，而氣氛又十分熱烈歡快。

再如，有一個節目是新郎在台上邀請新娘跳慢三步的交誼舞，跳得好不好沒關係，重要的是翩翩起舞引起了滿場歡呼。熱情洋溢的賓客也可以上台伴舞，於是台上台下互動，鼓掌的鼓掌，歡笑的歡笑，在音樂的旋律中經久不息，把婚禮的氣氛推向高潮。

又如，婚宴也頗有特色，菜是中菜，但一改中國式婚宴中賓客將筷子一齊伸向菜盆的習慣，而是中菜西吃，服務生將每盆菜餚分成小盆給賓客，吃不了就打包，既衛生又有趣，而且不浪費，於是一個個吃得不亦樂乎，感到味道好極了。婚宴還有一個特色，就是沒有人吸菸，沒有人醉酒，更沒有杯盞交錯、杯盤狼藉，大家說話輕輕的，笑盈盈的，不失公共場合應有的文雅和禮貌。

沒有不散的筵席，在「友誼天長地久」的音樂中，賓客們一一握手告別，但婚禮熱鬧歡樂的場面，一直留在人們的腦海中。有的人說，這個婚禮是他們出席過最難忘的婚禮，我也有同感，何況我出席的是兒子的婚禮，幸福而甜蜜的感覺更為濃郁呢。