順利考入標準渣打（麥加利）銀行後，發現隔壁會計部有一位上了年紀的老專家，居然只用兩根食指打字，那劈劈啪啪的打字速度，比我們這些年輕人用所學的正規指法打字還要快，那聲響那情景，顛覆了我被常年教育而形成的「循規蹈矩」思路。

接下去的很多年，坐在銀行裡上班，寬敞的辦公室，寬大的L型桌子上疊著厚厚的單據，轉角的另一邊就是一台英文打字機。英文打字機每天伴隨著我們的工作，使用它修改單據、幫助受益人製作證明單、船運證明、打印國際國內的DHL和EMS快遞郵據等等，我們都習慣使用自己桌邊的打字機，所以碰到銀行調整布局搬位置的時候，身旁的打字機也跟隨我們一起搬，也每天被持續地使用著。直到後來電腦出現，單據和郵局開始逐漸透過電腦打印，英文打字機才漸漸退出我們的視線。

而家裡的這台英文打字機早就成為了擺件，事實上，這台打字機除了那個暑假以及應聘銀行前練習了一陣之外，就基本沒有再使用過。如今的它，外殼發黃，打開蓋子，鍵還是那些熟悉的鍵，雙色色帶還完好地裝著，黑色和紅色的油墨卻早已經乾枯了，輪軸上也生出了斑點，擱置了大概四十年的時間，一直都立著放在家裡不占地方的一角，也沒空再去打開過。

我時而會感慨很多物品，如同我們經歷的人生，在漫長歲月裡，有些人和事也只是陪你一段、一陣甚至一瞬。時代在發展，曾經我們透過上課方式學會的英文打字，在電腦和電子產品普及的現在，到了孩子們的手上很快便輕車熟路、運用自如。

時代的發展也讓英文打字機成了懷舊復古的收藏品，即便如此，記憶中那些曾經努力過的點點滴滴所形成的美好回憶，那一份份對人、對事物的愛，不會被抹去。