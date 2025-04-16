我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

英文打字機(下)

瑞雪
聽新聞
test
0:00 /0:00

順利考入標準渣打（麥加利）銀行後，發現隔壁會計部有一位上了年紀的老專家，居然只用兩根食指打字，那劈劈啪啪的打字速度，比我們這些年輕人用所學的正規指法打字還要快，那聲響那情景，顛覆了我被常年教育而形成的「循規蹈矩」思路。

接下去的很多年，坐在銀行裡上班，寬敞的辦公室，寬大的L型桌子上疊著厚厚的單據，轉角的另一邊就是一台英文打字機。英文打字機每天伴隨著我們的工作，使用它修改單據、幫助受益人製作證明單、船運證明、打印國際國內的DHL和EMS快遞郵據等等，我們都習慣使用自己桌邊的打字機，所以碰到銀行調整布局搬位置的時候，身旁的打字機也跟隨我們一起搬，也每天被持續地使用著。直到後來電腦出現，單據和郵局開始逐漸透過電腦打印，英文打字機才漸漸退出我們的視線。

而家裡的這台英文打字機早就成為了擺件，事實上，這台打字機除了那個暑假以及應聘銀行前練習了一陣之外，就基本沒有再使用過。如今的它，外殼發黃，打開蓋子，鍵還是那些熟悉的鍵，雙色色帶還完好地裝著，黑色和紅色的油墨卻早已經乾枯了，輪軸上也生出了斑點，擱置了大概四十年的時間，一直都立著放在家裡不占地方的一角，也沒空再去打開過。

我時而會感慨很多物品，如同我們經歷的人生，在漫長歲月裡，有些人和事也只是陪你一段、一陣甚至一瞬。時代在發展，曾經我們透過上課方式學會的英文打字，在電腦和電子產品普及的現在，到了孩子們的手上很快便輕車熟路、運用自如。

時代的發展也讓英文打字機成了懷舊復古的收藏品，即便如此，記憶中那些曾經努力過的點點滴滴所形成的美好回憶，那一份份對人、對事物的愛，不會被抹去。

上一則

蘇純興 開放式管理 讓員工做自己

下一則

詐欺犯的委託

延伸閱讀

台航空大廠超前部署 川普宣布關稅前來美設廠 波音、GE都是客戶

台航空大廠超前部署 川普宣布關稅前來美設廠 波音、GE都是客戶
檀香山緊急醫療人員換新制服 從白色改為深藍色

檀香山緊急醫療人員換新制服 從白色改為深藍色
敏感地點查身分、拘捕 數十萬移民恐面臨遣返風險

敏感地點查身分、拘捕 數十萬移民恐面臨遣返風險
聯邦擬削醫療補助 EMS：衝擊少數族裔、低收戶

聯邦擬削醫療補助 EMS：衝擊少數族裔、低收戶

熱門新聞

新書「長女病」是台灣第一部探討「長女症候群」的專書。（游擊文化提供）

你得了「長女病」？新書探討長女為何總成為超級社畜

2025-04-13 17:36
圖／abwu

母親的正宗咕咾肉

2025-04-09 02:00
圖為瓊瑤在2017年8月1日出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書發表會留影。 （中央社）

作家的緣分–隱地日記四則

2025-04-14 02:00
圖／陳完玲

流金歲月的餘暉

2025-04-14 02:00

台北鄰居

2025-04-12 02:09
郭彥甫（中）上田定豐Podcast。圖／唱戲世界娛樂提供

台灣第1人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

2025-04-12 15:56

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種