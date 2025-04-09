人生在世，除了工作和學習，總是需要一些其他的興趣。我有過許多興趣，但很少有堅持下來的。

剛進小學，校文宣隊挑選新生入隊，選中了我。雖然我並不擅長唱歌跳舞，但文宣隊的老師貌似很中意我，從文宣隊海選六人去區裡演出「種鐵瓜」，我也位列其中。那是一段令人歡喜的日子，穿著漂亮演出服，臉上塗著腮紅，在台上唱唱跳跳，小小的心裡滿是快樂和榮耀。然而，文宣隊員每天早晨要去學校練嗓子、壓腿，冬天來臨，早起於我成了艱難之事，便自動放棄了。

另一個機會是校乒乓球隊的選拔，雖然我體育成績平平，但乒乓球技卻脫穎而出。那時，我們院子裡的井邊有塊洗衣服的青石板，無人洗衣時，院子裡的小夥伴們就在青石板上打乒乓球，熟能生巧，我因此被選入校乒乓球隊。能夠在平整光滑的乒乓球桌打球，一時也是興致盎然，然而，同樣是因為冬日晨練，我又一次選擇了放棄。

唯一一個一直堅持的興趣，或許是我一生中真正的興趣，就是閱讀。捧上一書，進入書本的世界，外面的喧囂彷彿瞬間消失。這個興趣伴隨了我很久，直至今日。與閱讀相連的，還有看電影和電視劇，它們和書本一樣，是創作者展現的大千世界人生百態，只是更加生動形象。閱讀和追劇作為興趣，無需付出，便帶來極大享受，這也是容易堅持的原因。

在書本和影像之外，我也曾嘗試過一些其他興趣。大學時選修了寫意花鳥課，便喜歡上了畫畫，因為是寫意，著重的是意境，寥寥幾筆，看上去有幾分意思，自以為不錯，在家裡掛滿了自己畫的竹子和梅花。然而，寫意畫也需要紮實的基本功，而我終歸缺乏毅力，最後還是半途而廢。

另一件有趣的事是集郵。這件事的起因，是當年先生率先出國留學，我們只能依賴通信，那段時間有些寂寞，便將兩地書信的郵票收藏起來。先生和我都有意識地寄一些有紀念意義的郵票，比如一套美國總統、一套熊貓和故宮 博物院等等，閒暇時翻看愈來愈豐富的郵冊，心裡會有一抹淡淡的滿足和歡喜。到美國後，導師寄來的生肖首封和朋友信件上的郵票，都有收藏。如今網路通訊發達，視頻短信流行，傳統通信彷彿已經是古早舊事。

網路的興起，改變了我們的生活，也引發了新的興趣。有一段時間我迷上網路，在網上寫連載，跟網友互動，樂此不疲，有幾篇小說引起海外網站的轟動效應，壓力和快樂一併而來。到目前為止我出版了三部長篇小說，兩部中短篇小說集，一部自傳。終於有一個興趣，因為有所堅持，算是有所回報。

網路衍生出的興趣還有烹飪。烹飪原本是我並不擅長的事，剛結婚時，家裡來客皆是先生主廚。網上的美食帖子圖文並茂，有詳細步驟，我開始一步一步學著做。從兒子的愛心午餐開始，做壽司、春捲、蛋包飯、雞蛋 灌餅、墨西哥 捲等，後來又學做山東大饅頭、南京鹽水鴨、上海生煎包、西班牙海鮮飯等等。當我自己炸出久違的蓬鬆酥脆大油條時，成就感油然而生。這是一個不僅有益自己，也給家人帶來幸福感的興趣。

人生很短又很長，快樂的人生在於找到讓自己快樂的事，尋找興趣就是尋找人生的樂趣。這是一生的功課。