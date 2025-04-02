農諺說：「清明前後，種瓜種豆。」每到這個季節，奶奶就準備種瓜了。

瓜種是上年早就留好的，有南瓜、拉瓜、青瓜，從巴掌大的紗布袋裡拿出來，攤在窗台上曬。出太陽的時候，在門口蘆柴樹枝雜棍混編的籬笆地裡，挖出兩個腳盆大小的地方，灑上草木灰。曬到中午，泥頭發白，坷垃疏鬆了，用鐵齒耙摟碎耘平，拿鐵鋤頭角斜拉出三指深的淺溝。溝底擺上瓜種，隔三五寸擺兩粒，覆土，踩實。

後來我當農技員才知道，午後播種地溫高，種子易發芽。踩實的工序，使種子與土壤親密接觸，叫「抱種」，便於吸足水分，利於萌動。

五、六天後，先是有兩片青綠的瓣兒頂出土壤，不經意間就全部出苗了。細細綿綿的春雨之後，瓜秧眨眼長出兩、三張新葉，奶奶大清早起來，將它們帶著一坨母土移到規畫好的地方。拉瓜苗栽在草垛跟腳旁，玉米行子頂頭是南瓜苗落腳的地方，青瓜都留在了原地，只是將它們重新挪了網點一樣的位置。成活後不久，奶奶挨著小苗兒五、六寸的地方，用小鐵鍬打個淺塘口，上足糞肥水，待完全滲入地底，太陽落山前蓋好土。

夏天溫度高，瓜籐長得飛快。「增瓜」是奶奶每天的重要工作：拎起籐蔓，調整好方向，挖一鍬土壓住瓜籐，用腳輕輕踩實。青瓜籐細，壓上一個拳頭大小的土坷垃，順手掐掉杈頭。拉瓜喜歡爬高，奶奶先用三、四尺長的樹棍兒斜放在草堆旁，引導瓜籐捲鬚兒（觸角）往上牽，長了幾天再隔一定距離用磚頭壓住瓜籐。

幾場風雨之後，陰晴圓缺，老屋周圍包括高高低低的幾個草堆頂，就成了瓜的花花世界。

清晨，奶奶出門給南瓜「套瓜花」。摘下水瑩瑩的雄花，剝去花瓣，將粉嘟嘟的花柱頭插進剛開的雌花蕊裡。人工授粉成功的南瓜長到拳頭大小，青梗油亮，表面一層細密的絨毛，晨光裡頂著晶瑩的露珠，裡面有亮晶晶的小太陽，可愛極了。月餘，南瓜個兒定型，躺在地裡面盆一般大小，紅裡透粉，熟得像姑娘的臉蛋兒。

從草堆拔草回來的奶奶吩咐：「小西西，摘個瓜回家來煮飯。」我放開喉嚨「嗯」了一聲，抬腿跨過柴箔子，雙手抱住一顆大南瓜，使勁扭兩圈，瓜兒脫籐，然後徑直往大井（池塘）的水碼頭。成熟的南瓜有浮力，左手按著南瓜，右手抄水澆，洗淨後，一路小跑回家放到鍋蓋上。

奶奶往灶堂裡添一把草，起身從牆上的籠子裡拔出菜刀，在水缸邊沿來回蕩兩下，就著鍋蓋當砧板，手起刀落，南瓜對半剖開。放下刀，左手按瓜，右手將瓜瓤掏出來放進一邊的碗裡給我派活兒：「揀瓜種。」接著揭開鍋蓋，右手緊握瓜瓤，麻利地用左手（奶奶是左撇子）操刀快切，半個火柴盒大小的塊兒飛進沸騰的鍋裡。瓜塊落進沸水，沒有想像的開水四濺，而是像全紅嬋 從跳台躍身入水那般，連個花兒也沒有。

我把瓜瓤裡種籽一粒一粒揀出來，放進籮篩，攤均，端到太陽底下曬。碰上天陰或是下雨，心心念念地想著提前端回家。如果不要留種，清水淘洗瓜的速度更快。奶奶說，水洗過的瓜籽不發芽，不洗的瓜籽留種，育出的瓜苗才壯。

南瓜除了煮乾飯、煮粥，有時奶奶還把好吃的南瓜留著烙瓜餅。好吃的南瓜，外觀粉嘟嘟的，皮肉緊實，色澤深黃。剖開後，用蛤蜊殼一點點將瓜瓤刮出，再拌和乾鬆的玉米粉，做出圓圓的餅坯，貼在鐵鍋上烙，烙黃一面，翻轉烙另一面。熟透，鍋蓋揭開的那一刻，滿屋子都是濃濃的瓜甜和淡淡的玉米焦香。

南瓜葉子是上好的豬飼料，厚壁中空的葉柄，也有一定的食用價值。削去兩頭，洗淨，剝掉表面薄膜一樣的皮，切成指長的段，在醬缸裡浸泡幾天，變得又脆又鹹，是上好的下飯鹹菜。

南瓜收穫季，奶奶會挑個兒適中、品相圓潤飽滿的留著，等在八月半吃。每年這幾天，隊裡的新稻開鐮，隊長都會派人將第一場打下的稻穀挑到大隊加工廠機（碾）成米，分給社員。那年頭的南瓜新米飯，是農家中秋 盛宴裡最隆重的戲分。

不留種的南瓜籽兒，每年都會收穫好幾斤，奶奶在農閒的時候炒給我們吃，一邊吃，一邊興致盎然地講前五百年後五百年的故事。雨天不能下地勞動，奶奶還會剝出南瓜籽仁兒炒熟，跟芝麻和在一起搗成粉，它是春節 吃湯圓的醮料。留下的種子，奶奶將它們裝進布袋，小心翼翼地掛在房梁吊鉤，防止被老鼠光顧，那是來年的希望。