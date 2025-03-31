作者母親七十五年前初為人母之玉照。

那晚一夜轉側難眠，夢著憶著甫於月前在睡夢中安詳離世的母親，不聽使喚的淚水濕透了衣襟。固然她老人家享壽百歲有一，無疾而終，子孫滿堂，福壽雙全，堪稱喜喪，然而母親與我在人世間攜手同行相互扶持近四分之三個世紀的歲月長河中，點點滴滴的喜怒哀樂，內心深處將永遠蘊藏著難以言喻的傷感和不捨。世上所有的母愛都是一樣情深無底，奉獻無私，無須多做敍論，但能和母親有如此長遠之情緣，實屬罕見不易，我是衷心感恩上蒼的賜福與厚愛。

小時候看第一部兒童電影，是當紅童星蕭芳芳主演的「苦兒流浪記」，片中的插曲至今依然在腦海中揮之不去：「世上只有媽媽好，有媽的孩子是個寶，投進媽媽的懷抱，幸福享不了。」歌曲賺人熱淚，歌詞感人至深。記得當時看完電影後，我抱著媽媽的細腰痛哭流涕地說：「我好幸福，我有媽媽。」媽媽回說：「我也幸福，我有楊毛。」

我是母親的第三個孩子，可卻是她第一個出生後平安健康長大的女兒，後來又添了兩位弟弟。在我之前的一兄一姊，均因醫療貧困的年代，出生不久染患小兒天花，醫治無救而雙雙么折。這對當時母親心靈之打擊，是何其之大啊！

五○年代，父母跟隨中央政府遷台，不久母親發現懷了我。祖母得知好消息，心疼母親在陌生的異地沒人照料，加上前兩次痛失嬰兒之悲慘事故，祖母毅然決然以裹著小腳之身，千里迢迢搭乘客船，自湖北老家至寶島台灣照顧母親。祖母本打算在我滿月後帶回老家請奶媽照顧，誰知很快台海交通中斷，我和母親也因此沒有遭受生離之苦痛。

在我八個月大的某個黃昏，母親抱著我散著步，被後面一輛突如其來的機車撞倒在地，我則從她的懷裡被拋至三尺之外的柏油路面。媽媽告訴我當時的她心慌不巳，顧不上自己的傷勢，瞬間爬起，一跛一拐地趕緊去將我找回來，整晚祈禱我平安無事。感謝上蒼垂愛，母女倆有驚無險，雙雙逃過一劫。它還真應驗古語所云事不過三，自那以後，我母女一路平安順遂，在人生旅途相互陪伴安然同行。

母親在我的心裡，除了秀外慧中、懿德雙修外，更是養生、養心、養性之能手。綜觀她一生，面對和處理錯綜複雜的婆媳、夫妻、姑嫂、妯娌、同事、朋友之間的關係，均秉承「溫、良、恭、儉、讓」之傳統美德，果真是無往不利，和諧無誤。母親教育我的座右銘是：重話輕講，沉默是金；難事化簡，簡事化易；大事化小，小事化無。

我曾私下問過母親，對祖母刻意的挑剔為何總是忍耐？她說祖母是第二個母親，所言均為她好，理當不可反駁。幾次之後，祖母改變態度，對母親特別關愛。我問爸爸對她無理大聲吼叫，為何不回應？她說對這類無意義的話語，就要讓它從左耳進右耳出，當成耳邊風，不須去理會。後來爸爸也受母親的薰陶，火爆脾氣改善許多。

母親過人的智慧、樂觀、包容、善良和真誠，是她老人家得以在人世間開心健康生活一世紀長命百歲之秘訣，它亦是我仍需繼續努力的終極目標。

走筆至此，女兒虔誠地以一枝禿筆、一炷心香跪拜母親，願祝您在天之靈安息。此生母女情緣濃，來世再續母女緣。