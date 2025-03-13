我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

養牛不易(上)

潘莉
聽新聞
test
0:00 /0:00

去年秋天我回家鄉湖北宜城，勁竹從廣州趕來，她和我，還有雨琳，我們仨同遊十里鋪的獨秀園、查灣村的海子故居、桐城的六尺巷、宿松的小孤山，當然要去平山老何的農場。人們紛紛趕往城市，老何卻從成都返回鄉村養牛、種地，這奇特的經歷吸引我們，去看望這位三十年未見的老同學。

老何從平山開車來接我們，半路上，他哥哥打來電話說，有條牛狀況不好，不吃東西。他說：「不要急，我一會兒就到家。」看來農場時刻都需要他。勁竹、雨琳和我相互對視，為打擾他的工作而感到不安。

農場在小路的盡頭，路邊有池塘，四周樹木環繞，鳥雀鳴叫，樹後是石牛山。這是一方與喧囂鬧市隔絕的地方，如果存糧充足，住戶可以一年不出農場，因為在農場，池塘有魚、地裡有蔬菜，還有自養的大白鵝。

我們仨感嘆在這裡生活的愜意，老何沒時間聽我們抒情，他換上工裝，戴上手套，穿上雨靴，去牛棚看牛。他將一小瓶粉狀藥和一小瓶液體藥混合，不停搖晃直到藥粉稀釋，然後把藥吸進針管。一條牛棕色的大眼睛看著我，我掏出手機給牛拍照。這時老何果斷將針管注射進牛的屁股，看來他不僅牧牛，而且當獸醫。「如果不是大病，我自己就能對付。」他呵呵笑著說。

他帶領我們看農場。此時秋收已過，地裡只有紅薯、白菜、大蒜，支架上爬著紫色月亮菜，田埂上菊花盛開。他說：「春夏季地裡種滿蔬菜和穀物。」然後指著一塊一塊的地，如數家珍，說這裡種玉米、黃豆、土豆；那裡種番茄、冬瓜、茄子和辣椒。他念著這些穀物和蔬菜的名字，輕快地像唱山歌。

中午我們在農場午餐，剛從地裡摘的有機蔬菜嬌嫩，剛從池塘釣的魚鮮美。我們一邊吃熱氣騰騰的佳餚，一邊聽老何講養牛的經歷。

老何從烏蘭察布買有增肥潛力的牛，再用貨車拉回到農場圈養。第一次買牛，日夜兼程回來，正是雨天。他說：「我以為把牛從內蒙拉回來，就萬事大吉，誰知道這才是困難的開始。」

在烏蘭察布趕牛上車時，有熟練的牧牛人，看起來輕而易舉。等老何和司機拉出貨車滑梯，拉牛下車，方知何其艱難。拉條未經馴服的草地牛下車，要費九牛二虎之力。

抑或是牛害怕陌生的環境，抑或是牛害怕走滑溜溜的梯子，總之，老何死勁拉，牛拚命抵抗。雨落在車上、滑板上，一條牛的腳滑出一截，牠又很快退回車裡。老何學會吆喝牛的「牛語」，絲毫不管用。他在前面拉，司機用棍子從側面打牛屁股，牛哞哞叫著，可就是堅決不挪步。

牛與人就這麼僵持著。大概僵持了快兩個小時，一頭小牛大膽地跑下車，牛媽媽不顧危險緊跟其後，追趕下來，後面的牛看著沒有危險，稍作抵抗，也乖乖地下車了。把二十頭牛拉下車、趕進牛棚，整整花了三個多小時。

第二天有人告訴老何：「在梯子上鋪上稻草，牛不害怕，就會下車。」老何樂呵呵傻笑著說：「下次有經驗了。」

牛都套上了架，牠們低頭吃草，偶爾叫一聲。老何以為一兩周後，牛適應新環境，他就開始餵牛精飼料，就可以安心等著牛長肥長壯。

然而事與願違。大雨來了，一下就是十幾天，洪水侵入牛棚。幾頭牛感冒咳嗽，老何急著給牠們注射感冒藥，感冒總算好轉。

(上)

上一則

雷軍 激勵員工 每個都是CEO

下一則

魔鬼和上帝的打賭

延伸閱讀

MLB／連4戰敲安後 大谷春訓首繳白卷 賽後自主加練

MLB／連4戰敲安後 大谷春訓首繳白卷 賽後自主加練
MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練

MLB／大谷翔平吞2K春訓首度0安 賽後自主加練
MLB／大谷取消牛棚練投「二刀流」恐延後 道奇投教說明原因

MLB／大谷取消牛棚練投「二刀流」恐延後 道奇投教說明原因
MLB／「火球男」檢查肩膀恐趕不上開季 洋基春訓已傷兵滿營

MLB／「火球男」檢查肩膀恐趕不上開季 洋基春訓已傷兵滿營

熱門新聞

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
1954年，吳宓（右三）與西南師範學院歷史系教師合影。 （圖／取自《吳宓日記》）

吳宓，成就了清華國學院和「四大導師」

2025-03-09 01:00

傷愛

2025-03-06 01:00
越南少女。

越南女人

2025-03-07 01:02
河內市景。

越南女人

2025-03-08 01:00
圖為瓊瑤二○二二年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。(本報資料照片)

我的文學啟蒙老師─瓊瑤女士

2025-03-03 01:00

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？