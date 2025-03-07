家族中的閃耀珍珠(上)

看著這張攝於六十年前的老照片（見圖），畫面中是我的岳母，帶著二舅哥、小姨子，還有當時就讀初中的我太太，一同在台北火車站為大姨子安仲英送行。那一天，仲英隻身從台北前往高雄港，搭乘貨輪遠赴美國，勇敢追尋她的夢想。

其實，仲英大姨子與我年長十歲的大姊，是台北市泰北女中的同窗摯友，高中三年間形影不離。童年時，仲英姊常到我家作客，我清楚記得她和我大姊當時最崇拜的電影明星是「貓王」，也特別熱中跳妞妞舞。每次來家裡，兩人總會播放黑膠唱片，隨著音樂起舞，我們這些小鬼頭則偷偷躲在角落偷看，至今仍歷歷在目，難以忘懷。

五十年前，仲英大姨子從美國返台探親，見到她的小妹仲梅已亭亭玉立，聰慧能幹，卻仍小姑獨處，於是萌生了為她牽線的念頭。她決定將仲梅介紹給自己的好友，也就是我大姊的弟弟。我大姊看著仲梅自小成長，深知她賢慧持家，心中亦滿是讚賞，於是樂於撮合這段緣分。最終，我和仲梅的相親便在台北的一家蒙古烤肉餐廳舉行。

仲英大姨子旋即返回美國的僑居地，而我也開始與仲梅展開密切交往。一年後，我辭去了國泰航空公司的工作，準備先行赴美留學。仲梅則留在台灣，完成她最後一年的大學學業，並計畫畢業後前往美國與我完婚。

一九七三年四月，我在猶他州 的楊百翰大學完成第一學期的課程。為了節省學費並累積一些生活費，我決定利用暑假前往費城 ，在大姨子仲英所經營的中餐館 打工。同年八月，仲梅順利畢業，隨即啟程來到費城，我們也終於迎來人生中最重要的時刻--婚禮。

從普羅沃（Provo）的住處前往鹽湖城機場，雖然已經是四月，但春寒料峭，沿途的山野依舊覆蓋著厚達半尺的積雪，白茫茫一片，冷冽的空氣中帶著淡淡的松木香。飛機抵達費城機場時，映入眼簾的卻是截然不同的景象：仲英大姨子早已在機場外等候，滿臉笑意，迎著我走來。費城此刻已是春暖花開，處處可見繁花似錦，萬紫千紅，如同迎接新生般燦爛動人，這片春意盎然的景致正映襯著我當時既緊張又充滿期待的心情。

我開始在仲英大姨子的中餐館工作，學習從基層做起，跑堂、端盤、整理桌面，所有的事都得一一學會，對我而言一切都是嶄新的挑戰。仲英非常有耐心，親自指導我如何成為一名稱職的侍者，從走路的步伐、上菜的角度，到如何與客人應對進退，她都仔細叮嚀。

然而再細心也難免出錯。有一天，我不小心將一位客人自帶的整瓶紅酒打翻，酒液灑滿桌面，甚至滴落到地毯上。那一瞬間，我只覺得臉頰發燙，恨不得當場消失，心裡暗自希望腳下能立刻出現一個地洞好讓我鑽進去。尷尬至極的場面，我甚至不記得當時該如何道歉，只覺得腦袋一片空白。

但仲英大姨子穩重而得體的處事風格，迅速化解了危機。她臉上依然掛著溫和的笑容，輕鬆地與客人交談幾句，似乎輕描淡寫地化解了尷尬，然後迅速指揮我們整理善後。她的鎮定和圓融不僅讓客人感到寬慰，也讓我學到了一課：服務業不僅僅是端盤送菜，更重要的是如何應對突發狀況，保持從容不迫的態度。

這件小插曲成為我在餐館工作初期最深刻的記憶，也讓我更加敬佩仲英大姨子的智慧與氣度。每當回想起來，雖然仍帶著一絲當時的尷尬，卻更多的是感激與溫暖，因為正是在這些小小的挫折中，我逐漸學會成長。

我們的結婚喜宴就在大姨子的餐廳舉辦。仲英大姨子對我們的關愛無微不至，從婚禮的籌備到宴會的每個細節，她都親力親為，不僅出資支持，還親自安排場地、設計菜單，甚至關心賓客的接待，事無巨細，皆處理得井然有序。她不僅是我們婚禮的最佳策畫者，更是我們人生道路上堅實的後盾。那一天，餐廳裡洋溢著親友的祝福與歡笑，溫馨與感動至今仍深深烙印在我心中，成為一生難忘的美好回憶。(上)