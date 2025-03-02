一個人到了九十多歲會是什麼狀態？估計大多數人不是躺在床上，就是掛在牆上了，能精精神神地活著，一般來說更是少之又少。我就認識這麼一位高齡老人，今年已經九十有二，不但身體硬朗，還特別善吃，對中外美食一概抱有濃厚的興趣。中國人有句古語：「廉頗老矣，尚能飯否？」說的就是用吃飯來觀測一個人的衰老狀況，如果用這一標準來衡量，那他真不比一個年輕人差多少，特別是在這「吃」上，至少比我這五十多歲的人強出不少。

按輩分我應尊稱他為李伯伯，他與我父親是同齡人，是我夫人姊夫的父親。但李伯伯平日裡為人豁達幽默，平易近人，從不在晚輩面前擺出一副長者的架子，用忘年交來形容我們的關係我覺得更貼切些。

第一次同老爺子住在一起時，他就一臉神秘地告誡我，如果在深夜裡聽到樓下傳來異樣聲響，千萬別以為是小偷進屋了，這是他，因為他有一個多年的習慣，半夜裡要做飯吃。聽了這話讓我既感到驚奇又覺得有趣，過午不食據說是中國人保持長壽的秘訣，而他卻反其道而行，不但吃，還要半夜起來吃，這對於一個曾切除了五分之四的胃的老人來說，真讓人不可思議。

老爺子對吃自有一套理論，他說對於「吃」他認為有三層境界：好吃是最低層級，會吃是第二層級，會吃又會做才是最高層級，按他的意思，他覺得自己已達到這最高層級。這當然不是吹牛，能這麼自信，必然有自信的資本，老爺子在「吃」上的功夫真還不一般。

他自幼生長在上海一個富足家庭，工作後長居北京，一輩子走南闖北，海內外到過不少的地方，可以說嘗遍中外美食，因而為其不凡的吃功打下了堅實的基礎。同時他又對各色餐食保持了濃厚的興趣，喜歡解鎖不同的味道並樂此不疲。

有一回，我陪他到秦嶺腹地的一個小縣城訪古遊玩，午間就餐於小城老街上的一家小館子，我隨意點了幾樣特色地方菜品，原本怕他因地域差異吃不慣，不曾想老爺子邊吃邊點讚，把這普通的山野鄉味誇成了一朵花，讓一桌人頓時食欲大增，覺得與老爺子在一起吃飯真是一種享受。

對美食的熱愛，幾乎貫穿其一生。老爺子年輕時，曾與當時香港 攝影大師陳復禮吃過一頓飯，在談論到何為藝術時，面對一桌精美的餐食，老爺子便坦言烹調技藝也是一門藝術，讓滿桌的人頗感驚訝，因在中國的傳統文化裡，廚藝與藝術是不搭邊的兩樣事。老爺子對食物的欣賞並不僅拘泥於山珍海味，老街巷子裡普通人家各樣的平民小吃，也常入老爺子的「法眼」，蘇杭一帶的醃篤鮮、三杯雞、灌湯包；北京的罐兒湯、春捲、茴香餃子 等，也是他津津樂道的美味佳餚。

老爺子不僅會品嘗，關鍵人家還善於觀察模仿，只要是他覺得好吃的東西，便要想方設法地學著做，而且還做得像模像樣，能得到周邊人的一致好評。老爺子是南方人，卻能自己動手包餃子，聽說我愛吃餃子，便常常做來滿足我。據他自己說，這手藝傳自於他北京的丈母娘，年輕時為了「拍馬屁」，常跟著丈母娘學包餃子，一來二去不但深得丈母娘喜歡，還學得一手包餃子的手藝。

如今九十多歲的高齡了，老爺子依然樂此不疲，按他的話來講，現在做飯不僅是為了吃飽，還是力所能及的健身運動。平日裡一日三餐他定要親自參與，每逢家中有大小聚會宴請，老爺子必然會主動請纓露上兩手：保留菜譜俄羅斯風味「羅宋湯」做得不但地道，而且還有創新，他常用上好的牛尾替代牛腩改善口感，品嘗過的人都是讚不絕口；蘇杭名菜醃篤鮮、三杯雞也是拿手就來，色香味絕不遜於館子味。我常和老爺子打趣說：「咱爺倆去開間館子吧，就把你包裝成具有幾十年家傳秘方的廚藝大師，保管生意興隆。」老爺子風趣地回道：「我們不能騙人，我僅是業餘選手。」

其實老爺子退休 前曾是京城一所大學的高級教授，以傳道授業為生，但一輩子對於美食美酒情有獨鍾，常掛在嘴上的一句話就是：「一個人連吃喝都不感興趣了，還能幹什麼？」同樣是吃喝，能吃出境界、品出雅趣，確實需要一番功夫。人們常說家有一老，就如一寶，老爺子在，飯桌上便會樂趣不斷，吃嘛嘛香。祝我們的食神健康長壽，將吃喝進行到底。